Олимпиада 2022: Фристайл. Женщины. Могул. Финал 3 06 Февраля прямая трансляция
Арена: Снежный парк Гэньтин (Чжанцзякоу, Китай)
06 февраля 2022, воскресенье. 13:00 МСК. Фристайл. Женщины. Могул. Финал 1 2 3
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Фанаты Олимпийских Игр и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Женщины. Могул. Финал 3. Квалификация, которое состоится 06 Февраля 2022 года в 15:40 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпиада 2022, Фристайл, оно проводится на арене: Снежный парк Гэньтин (Чжанцзякоу, Китай). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.