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16:15  ru Санный спорт.Мужчины
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Украина - Испания 06 Февраля прямая трансляция

Стадион: Зигго Дом (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 10500
06 февраля 2022, воскресенье. 16:30 МСК. ЧЕ-2022. Матч за 3-е место
Украина Испания

Анонс матча
Стартовый состав
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Таблица

Фанаты мини футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Украина - Россия, которое состоится 04 Февраля 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мини-футбол. ЧЕ-2022. Матч за 3-е место, оно проводится на стадионе: Зигго Дом (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Испания
Украина
Главные тренеры
Испания Федерико Пабло Видаль
Украина Александр Петрович Косенко
Турнирная таблица
1/4 финала
Португалия
Финляндия
3 : 2
Казахстан
Украина
3 : 5
Россия
Грузия
3 : 1
Испания
Словакия
5 : 1
1/2 финала
Украина
Россия
2 : 3
Португалия
Испания
3 : 2
За 3-е место
Испания
Украина
06.02
Финал
Португалия
Россия
06.02

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