Россия - Португалия 06 Февраля прямая трансляция
Стадион: Зигго Дом (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 10500
06 февраля 2022, воскресенье. 19:30 МСК. ЧЕ-2022. Финал
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Фанаты мини футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Россия - Португалия, которое состоится 06 Февраля 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мини-футбол. ЧЕ-2022. Финал, оно проводится на стадионе: Зигго Дом (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Португалия
Россия
Главные тренеры
|Жорже Браш
|Сергей Леонидович Скорович
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей мини-футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча ЧЕ-2022: Португалия — Россия. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала
| Португалия
Финляндия
|3 : 2
| Казахстан
Украина
|3 : 5
| Россия
Грузия
|3 : 1
| Испания
Словакия
|5 : 1
1/2 финала
| Украина
Россия
|2 : 3
| Португалия
Испания
|3 : 2
За 3-е место
| Испания
Украина
|06.02
Финал
| Португалия
Россия
|06.02