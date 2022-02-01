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Атлетик Б - Эспаньол 07 Февраля прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
07 февраля 2022, понедельник. 23:00 МСК. Испания - Примера, 23-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Атлетик Б Эспаньол

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Эспаньол, которое состоится 07 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Эспаньол
Барселона
Главные тренеры
Испания Марселино Гарсия Тораль
Испания Висенте Перис Морено
История личных встреч
26.10.2021 Испания - Примера Тур 11 Эспаньол1 : 1Атлетик Б
25.01.2020 Испания - Примера Тур 21 Эспаньол1 : 1Атлетик Б
30.10.2019 Испания - Примера Тур 11 Атлетик Б3 : 0Эспаньол
08.03.2019 Испания - Примера Тур 27 Атлетик Б1 : 1Эспаньол
05.11.2018 Испания - Примера Тур 11 Эспаньол1 : 0Атлетик Б
20.05.2018 Испания - Примера Тур 38 Атлетик Б0 : 1Эспаньол
14.01.2018 Испания - Примера Тур 19 Эспаньол1 : 1Атлетик Б
04.04.2017 Испания - Примера Тур 30 Атлетик Б2 : 0Эспаньол
06.11.2016 Испания - Примера Тур 11 Эспаньол0 : 0Атлетик Б
20.03.2016 Испания - Примера Тур 30 Эспаньол2 : 1Атлетик Б
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид22155247-205075,8
2
Лига чемпионов
Севилья23138234-164768,1
3
Лига чемпионов
Бетис22124641-254060,6
4
Лига чемпионов
Атлетико М21106536-263657,1
5
Лига Европы
Барселона2198432-233555,6
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад2197522-213454,0
7 Вильярреал2288636-233248,5
8 Атлетик Б22710521-173147,0
9 Райо Вальекано2294927-243147,0
10 Сельта2386928-253043,5
11 Валенсия2278735-362943,9
12 Осасуна2378822-272942,0
13 Эспаньол2276926-302740,9
14 Эльче2368926-312637,7
15 Хетафе23671020-232536,2
16 Гранада2259826-332436,4
17 Мальорка2258919-342334,8
18
Зона вылета
Кадис23391120-381826,1
19
Зона вылета
Алавес23451417-381724,6
20
Зона вылета
Леванте22181321-461116,7

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