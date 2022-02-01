Атлетик Б - Эспаньол 07 Февраля прямая трансляция
Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
07 февраля 2022, понедельник. 23:00 МСК. Испания - Примера, 23-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Эспаньол, которое состоится 07 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Эспаньол
Барселона
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Висенте Перис Морено
История личных встреч
|26.10.2021
|Испания - Примера
|Тур 11
|1 : 1
|25.01.2020
|Испания - Примера
|Тур 21
|1 : 1
|30.10.2019
|Испания - Примера
|Тур 11
|3 : 0
|08.03.2019
|Испания - Примера
|Тур 27
|1 : 1
|05.11.2018
|Испания - Примера
|Тур 11
|1 : 0
|20.05.2018
|Испания - Примера
|Тур 38
|0 : 1
|14.01.2018
|Испания - Примера
|Тур 19
|1 : 1
|04.04.2017
|Испания - Примера
|Тур 30
|2 : 0
|06.11.2016
|Испания - Примера
|Тур 11
|0 : 0
|20.03.2016
|Испания - Примера
|Тур 30
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|22
|15
|5
|2
|47-20
|50
|75,8
| 2
Лига чемпионов
|Севилья
|23
|13
|8
|2
|34-16
|47
|68,1
| 3
Лига чемпионов
|Бетис
|22
|12
|4
|6
|41-25
|40
|60,6
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|21
|10
|6
|5
|36-26
|36
|57,1
| 5
Лига Европы
|Барселона
|21
|9
|8
|4
|32-23
|35
|55,6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|21
|9
|7
|5
|22-21
|34
|54,0
|7
|Вильярреал
|22
|8
|8
|6
|36-23
|32
|48,5
|8
|Атлетик Б
|22
|7
|10
|5
|21-17
|31
|47,0
|9
|Райо Вальекано
|22
|9
|4
|9
|27-24
|31
|47,0
|10
|Сельта
|23
|8
|6
|9
|28-25
|30
|43,5
|11
|Валенсия
|22
|7
|8
|7
|35-36
|29
|43,9
|12
|Осасуна
|23
|7
|8
|8
|22-27
|29
|42,0
|13
|Эспаньол
|22
|7
|6
|9
|26-30
|27
|40,9
|14
|Эльче
|23
|6
|8
|9
|26-31
|26
|37,7
|15
|Хетафе
|23
|6
|7
|10
|20-23
|25
|36,2
|16
|Гранада
|22
|5
|9
|8
|26-33
|24
|36,4
|17
|Мальорка
|22
|5
|8
|9
|19-34
|23
|34,8
| 18
Зона вылета
|Кадис
|23
|3
|9
|11
|20-38
|18
|26,1
| 19
Зона вылета
|Алавес
|23
|4
|5
|14
|17-38
|17
|24,6
| 20
Зона вылета
|Леванте
|22
|1
|8
|13
|21-46
|11
|16,7