Свернуть список

Салернитана - Специя 07 Февраля прямая трансляция

Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
07 февраля 2022, понедельник. 22:45 МСК. Италия - Серия А, 24-й тур
Главный судья: Паоло Валери (Рим, Италия);
Салернитана Специя

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Специя, которое состоится 07 Февраля 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Ареки (Салерно, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Салернитана
Салерно
Специя
Специя
Главные тренеры
Италия Стефано Колантуоно
Италия Тьяго Мотта
История личных встреч
16.10.2021 Италия - Серия А Тур 8 Специя2 : 1Салернитана
31.07.2020 Италия - Серия B Серия B. Тур 38 Салернитана1 : 2Специя
29.12.2019 Италия - Серия B Серия B. Тур 19 Специя2 : 1Салернитана
02.04.2019 Италия - Серия B Серия B. Тур 31 Специя2 : 1Салернитана
10.11.2018 Италия - Серия B Серия B. Тур 12 Салернитана1 : 0Специя
23.02.2018 Италия - Серия B Серия B. Тур 27 Специя3 : 0Салернитана
23.09.2017 Италия - Серия B Серия B. Тур 6 Салернитана2 : 0Специя
22.01.2017 Италия - Серия B Серия B. Тур 22 Салернитана1 : 0Специя
26.08.2016 Италия - Серия B Серия B. Тур 1 Специя1 : 1Салернитана
01.02.2016 Италия - Серия B Серия B. Тур 24 Специя3 : 1Салернитана
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
1
Лига чемпионов
Интер М23165254-195376,8
2
Лига чемпионов
Милан24164449-265272,2
3
Лига чемпионов
Наполи23154443-164971,0
4
Лига чемпионов
Аталанта22127344-264365,2
5
Лига Европы
Ювентус23126534-214260,9
6
Лига Европы
Лацио24116749-393954,2
7
Квалификация Лиги конференций
Рома24123940-303954,2
8 Фиорентина23113941-333652,2
9 Верона2396843-383347,8
10 Торино2295830-213248,5
11 Сассуоло2378839-382942,0
12 Эмполи23851037-472942,0
13 Болонья22831129-372740,9
14 Специя23741224-422536,2
15 Удинезе2259831-362436,4
16 Сампдория23551329-412029,0
17 Венеция22461220-401827,3
18
Зона вылета
Кальяри23381222-441724,6
19
Зона вылета
Дженоа241111220-451419,4
20
Зона вылета
Салернитана22321714-5310-116,7

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close