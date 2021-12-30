Тондела - Бенфика 07 Февраля прямая трансляция
Стадион: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия), вместимость: 7500
07 февраля 2022, понедельник. 22:00 МСК. Португалия - Примейра, 21-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тондела - Бенфика, которое состоится 07 Февраля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тондела
Тондела
Бенфика
Лиссабон
Главные тренеры
|Пако Аестаран
|Нелсон Александр Вериссимо
История личных встреч
|29.08.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 4
|2 : 1
|30.04.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 30
|0 : 2
|08.01.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 13
|2 : 0
|04.06.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 25
|0 : 0
|27.10.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 8
|0 : 1
|30.03.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 27
|1 : 0
|11.11.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 10
|1 : 3
|28.04.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 32
|2 : 3
|17.12.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 15
|1 : 5
|22.01.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 18
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|21
|19
|2
|0
|55-14
|59
|93,7
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|20
|16
|2
|2
|39-13
|50
|83,3
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|20
|14
|2
|4
|53-18
|44
|73,3
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|21
|11
|5
|5
|37-22
|38
|60,3
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Жил Висенте
|21
|9
|7
|5
|32-24
|34
|54,0
|6
|Витория Гимарайнш
|21
|8
|6
|7
|32-26
|30
|47,6
|7
|Эшторил
|21
|6
|9
|6
|25-24
|27
|42,9
|8
|Портимоненсе
|21
|7
|5
|9
|21-23
|26
|41,3
|9
|Маритиму
|21
|6
|7
|8
|25-30
|25
|39,7
|10
|Санта-Клара
|21
|6
|6
|9
|25-39
|24
|38,1
|11
|Визела
|21
|5
|8
|8
|24-36
|23
|36,5
|12
|Пасуш де Феррейра
|21
|4
|9
|8
|15-24
|21
|33,3
|13
|Боавишта
|21
|3
|11
|7
|24-33
|20
|31,7
|14
|Тондела
|20
|6
|2
|12
|28-40
|20
|33,3
|15
|Арока
|21
|4
|6
|11
|19-38
|18
|28,6
| 16
Стыковая зона
|Фамаликан
|20
|3
|8
|9
|23-35
|17
|28,3
| 17
Зона вылета
|Морейренсе
|20
|3
|7
|10
|18-31
|16
|26,7
| 18
Зона вылета
|Белененсеш
|20
|2
|6
|12
|12-37
|12
|20,0