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Тондела - Бенфика 07 Февраля прямая трансляция

Стадион: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия), вместимость: 7500
07 февраля 2022, понедельник. 22:00 МСК. Португалия - Примейра, 21-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Тондела Бенфика

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тондела - Бенфика, которое состоится 07 Февраля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Жоау Кардозу (Тондела, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тондела
Тондела
Бенфика
Лиссабон
Главные тренеры
ИспанияПако Аестаран
ПортугалияНелсон Александр Вериссимо
История личных встреч
29.08.2021 Португалия - Примейра Тур 4 Бенфика2 : 1Тондела
30.04.2021 Португалия - Примейра Тур 30 Тондела0 : 2Бенфика
08.01.2021 Португалия - Примейра Тур 13 Бенфика2 : 0Тондела
04.06.2020 Португалия - Примейра Тур 25 Бенфика0 : 0Тондела
27.10.2019 Португалия - Примейра Тур 8 Тондела0 : 1Бенфика
30.03.2019 Португалия - Примейра Тур 27 Бенфика1 : 0Тондела
11.11.2018 Португалия - Примейра Тур 10 Тондела1 : 3Бенфика
28.04.2018 Португалия - Примейра Тур 32 Бенфика2 : 3Тондела
17.12.2017 Португалия - Примейра Тур 15 Тондела1 : 5Бенфика
22.01.2017 Португалия - Примейра Тур 18 Бенфика4 : 0Тондела
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Порту21192055-145993,7
2
Лига чемпионов
Спортинг20162239-135083,3
3
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика20142453-184473,3
4
Квалификация Лиги конференций
Брага21115537-223860,3
5
Квалификация Лиги конференций
Жил Висенте2197532-243454,0
6 Витория Гимарайнш2186732-263047,6
7 Эшторил2169625-242742,9
8 Портимоненсе2175921-232641,3
9 Маритиму2167825-302539,7
10 Санта-Клара2166925-392438,1
11 Визела2158824-362336,5
12 Пасуш де Феррейра2149815-242133,3
13 Боавишта21311724-332031,7
14 Тондела20621228-402033,3
15 Арока21461119-381828,6
16
Стыковая зона
Фамаликан2038923-351728,3
17
Зона вылета
Морейренсе20371018-311626,7
18
Зона вылета
Белененсеш20261212-371220,0

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