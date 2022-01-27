Кливленд Кавальерс - Индиана Пэйсерс прямая трансляция 07.02.2022
Стадион: Рокет Мортгедж Филдхаус (Кливленд, США), вместимость: 20562
07 февраля 2022, понедельник. 02:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Кливленд Кавальерс - Индиана Пэйсерс, которое состоится 07 Февраля 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Рокет Мортгедж Филдхаус (Кливленд, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
|Очки
|0
|фор
|Кевин Лав
7
|0
|раз
|Брэндон Гудвин
0
|1
|защ
|Рэджон Рондо
3
|2
|защ
|Коллин Секстон
0
|3
|защ
|Рики Рубио
0
|4
|фор
|Эван Мобли
3
|5
|защ
|Ар Джей Нембхард
0
|6
|защ
|Кевин Пэнгос
0
|8
|лёг
|Ламар Стивенс
2
|9
|лёг
|Дилан Уиндлер
0
|10
|раз
|Дариус Гарлэнд
0
|16
|фор
|Джеди Осман
2
|21
|фор
|Эд Дэвис
0
|24
|лёг
|Лаури Маркканен
0
|31
|цен
|Джарретт Аллен
7
|32
|фор
|Дин Уэйд
0
|35
|защ
|Айзек Окоро
0
|Очки
|1
|фор
|Ти Джей Уоррен
0
|3
|защ
|Крис Дуарте
7
|4
|защ
|Дуэйн Вашингтон
0
|6
|Lance Stephenson
4
|7
|раз
|Малкольм Брогдон
0
|8
|защ
|Джастин Холидэй
4
|9
|защ
|Ти Джей Макконнелл
0
|11
|фор
|Домантас Сабонис
6
|12
|фор
|Ошэй Бриссетт
3
|13
|фор
|Торри Крэйг
2
|18
|фор
|Реджи Перри
0
|22
|защ
|Карис ЛеВерт
0
|23
|фор
|Айзея Джексон
0
|26
|защ
|Джереми Лэмб
0
|28
|раз
|Keifer Sykes
6
|32
|цен
|Terry Taylor
0
|33
|цен
|Майлз Тёрнер
0
|88
|цен
|Гога Битадзе
2
Главные тренеры
|Джей Би Бикерстафф
|Рик Карлайл
История личных встреч
|03.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 104
|11.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 111
|04.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 114
|31.12.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 99
|01.03.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 113
|02.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 95
|27.10.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 99
|10.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 90
|09.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 123
|19.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|91 : 92
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|52
|42
|10
|5861-5458
|94
|0,808
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|53
|40
|13
|5880-5442
|93
|0,755
|2,5
|3
|Мемфис Гриззлиз
|55
|37
|18
|6196-5971
|92
|0,673
|6,5
|4
|Майами Хит
|54
|34
|20
|5868-5640
|88
|0,630
|9,0
|5
|Чикаго Буллз
|53
|33
|20
|5915-5826
|86
|0,623
|9,5
|6
|Милуоки Бакс
|54
|33
|21
|6060-5865
|87
|0,611
|10,0
|7
|Юта Джаз
|53
|32
|21
|6023-5704
|85
|0,604
|10,5
|8
|Кливленд Кавальерс
|53
|32
|21
|5654-5429
|85
|0,604
|10,5
|9
|Филадельфия Сиксерс
|53
|32
|21
|5714-5597
|85
|0,604
|10,5
|10
|Даллас Маверикс
|53
|30
|23
|5632-5493
|83
|0,566
|12,5
|11
|Торонто Рэпторс
|51
|28
|23
|5520-5453
|79
|0,549
|13,5
|12
|Денвер Наггетс
|53
|29
|24
|5791-5693
|82
|0,547
|13,5
|13
|Бруклин Нетс
|53
|29
|24
|5899-5874
|82
|0,547
|13,5
|14
|Бостон Селтикс
|54
|29
|25
|5830-5637
|83
|0,537
|14,0
|15
|Миннесота Тимбервулвз
|53
|28
|25
|5956-5868
|81
|0,528
|14,5
|16
|Шарлотт Хорнетс
|54
|28
|26
|6133-6165
|82
|0,519
|15,0
|17
|Лос-Анджелес Клипперс
|54
|27
|27
|5735-5770
|81
|0,500
|16,0
|18
|Лос-Анджелес Лейкерс
|54
|26
|28
|5991-6062
|80
|0,481
|17,0
|19
|Атланта Хоукс
|52
|25
|27
|5813-5801
|77
|0,481
|17,0
|20
|Вашингтон Уизардс
|52
|24
|28
|5558-5705
|76
|0,462
|18,0
|21
|Нью-Йорк Никс
|53
|24
|29
|5531-5578
|77
|0,453
|18,5
|22
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|54
|21
|33
|5823-6063
|75
|0,389
|22,0
|23
|Нью-Орлеан Пеликанс
|52
|20
|32
|5486-5687
|72
|0,385
|22,0
|24
|Сан-Антонио Спёрс
|54
|20
|34
|6021-6022
|74
|0,370
|23,0
|25
|Сакраменто Кингз
|55
|20
|35
|6020-6295
|75
|0,364
|23,5
|26
|Индиана Пэйсерс
|54
|19
|35
|5896-6001
|73
|0,352
|24,0
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|52
|17
|35
|5253-5585
|69
|0,327
|25,0
|28
|Хьюстон Рокетс
|52
|15
|37
|5635-6082
|67
|0,288
|27,0
|29
|Детройт Пистонс
|53
|12
|41
|5430-5928
|65
|0,226
|30,5
|30
|Орландо Мэджик
|54
|12
|42
|5579-6009
|66
|0,222
|31,0
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|54
|34
|20
|5868-5640
|88
|0,630
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|53
|33
|20
|5915-5826
|86
|0,623
|0,5
|3
|Милуоки Бакс
|54
|33
|21
|6060-5865
|87
|0,611
|1,0
|4
|Филадельфия Сиксерс
|53
|32
|21
|5714-5597
|85
|0,604
|1,5
|5
|Кливленд Кавальерс
|53
|32
|21
|5654-5429
|85
|0,604
|1,5
|6
|Торонто Рэпторс
|51
|28
|23
|5520-5453
|79
|0,549
|4,5
|7
|Бруклин Нетс
|53
|29
|24
|5899-5874
|82
|0,547
|4,5
|8
|Бостон Селтикс
|54
|29
|25
|5830-5637
|83
|0,537
|5,0
|9
|Шарлотт Хорнетс
|54
|28
|26
|6133-6165
|82
|0,519
|6,0
|10
|Атланта Хоукс
|52
|25
|27
|5813-5801
|77
|0,481
|8,0
|11
|Вашингтон Уизардс
|52
|24
|28
|5558-5705
|76
|0,462
|9,0
|12
|Нью-Йорк Никс
|53
|24
|29
|5531-5578
|77
|0,453
|9,5
|13
|Индиана Пэйсерс
|54
|19
|35
|5896-6001
|73
|0,352
|15,0
|14
|Детройт Пистонс
|53
|12
|41
|5430-5928
|65
|0,226
|21,5
|15
|Орландо Мэджик
|54
|12
|42
|5579-6009
|66
|0,222
|22,0
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|52
|42
|10
|5861-5458
|94
|0,808
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|53
|40
|13
|5880-5442
|93
|0,755
|2,5
|3
|Мемфис Гриззлиз
|55
|37
|18
|6196-5971
|92
|0,673
|6,5
|4
|Юта Джаз
|53
|32
|21
|6023-5704
|85
|0,604
|10,5
|5
|Даллас Маверикс
|53
|30
|23
|5632-5493
|83
|0,566
|12,5
|6
|Денвер Наггетс
|53
|29
|24
|5791-5693
|82
|0,547
|13,5
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|53
|28
|25
|5956-5868
|81
|0,528
|14,5
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|54
|27
|27
|5735-5770
|81
|0,500
|16,0
|9
|Лос-Анджелес Лейкерс
|54
|26
|28
|5991-6062
|80
|0,481
|17,0
|10
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|54
|21
|33
|5823-6063
|75
|0,389
|22,0
|11
|Нью-Орлеан Пеликанс
|52
|20
|32
|5486-5687
|72
|0,385
|22,0
|12
|Сан-Антонио Спёрс
|54
|20
|34
|6021-6022
|74
|0,370
|23,0
|13
|Сакраменто Кингз
|55
|20
|35
|6020-6295
|75
|0,364
|23,5
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|52
|17
|35
|5253-5585
|69
|0,327
|25,0
|15
|Хьюстон Рокетс
|52
|15
|37
|5635-6082
|67
|0,288
|27,0
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|53
|32
|21
|5714-5597
|85
|0,604
|0,0
|2
|Торонто Рэпторс
|51
|28
|23
|5520-5453
|79
|0,549
|3,0
|3
|Бруклин Нетс
|53
|29
|24
|5899-5874
|82
|0,547
|3,0
|4
|Бостон Селтикс
|54
|29
|25
|5830-5637
|83
|0,537
|3,5
|5
|Нью-Йорк Никс
|53
|24
|29
|5531-5578
|77
|0,453
|8,0
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Чикаго Буллз
|53
|33
|20
|5915-5826
|86
|0,623
|0,0
|2
|Милуоки Бакс
|54
|33
|21
|6060-5865
|87
|0,611
|0,5
|3
|Кливленд Кавальерс
|53
|32
|21
|5654-5429
|85
|0,604
|1,0
|4
|Индиана Пэйсерс
|54
|19
|35
|5896-6001
|73
|0,352
|14,5
|5
|Детройт Пистонс
|53
|12
|41
|5430-5928
|65
|0,226
|21,0
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|54
|34
|20
|5868-5640
|88
|0,630
|0,0
|2
|Шарлотт Хорнетс
|54
|28
|26
|6133-6165
|82
|0,519
|6,0
|3
|Атланта Хоукс
|52
|25
|27
|5813-5801
|77
|0,481
|8,0
|4
|Вашингтон Уизардс
|52
|24
|28
|5558-5705
|76
|0,462
|9,0
|5
|Орландо Мэджик
|54
|12
|42
|5579-6009
|66
|0,222
|22,0
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|53
|32
|21
|6023-5704
|85
|0,604
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|53
|29
|24
|5791-5693
|82
|0,547
|3,0
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|53
|28
|25
|5956-5868
|81
|0,528
|4,0
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|54
|21
|33
|5823-6063
|75
|0,389
|11,5
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|52
|17
|35
|5253-5585
|69
|0,327
|14,5
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|52
|42
|10
|5861-5458
|94
|0,808
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|53
|40
|13
|5880-5442
|93
|0,755
|2,5
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|54
|27
|27
|5735-5770
|81
|0,500
|16,0
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|54
|26
|28
|5991-6062
|80
|0,481
|17,0
|5
|Сакраменто Кингз
|55
|20
|35
|6020-6295
|75
|0,364
|23,5
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|55
|37
|18
|6196-5971
|92
|0,673
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|53
|30
|23
|5632-5493
|83
|0,566
|6,0
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|52
|20
|32
|5486-5687
|72
|0,385
|15,5
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|54
|20
|34
|6021-6022
|74
|0,370
|16,5
|5
|Хьюстон Рокетс
|52
|15
|37
|5635-6082
|67
|0,288
|20,5