Свернуть список

Хьюстон Рокетс - Нью-Орлеан Пеликанс прямая трансляция 07.02.2022

Стадион: Тойота-центр (Хьюстон, США), вместимость: 18462
07 февраля 2022, понедельник. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Хьюстон Рокетс Нью-Орлеан Пеликанс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Хьюстон Рокетс - Нью-Орлеан Пеликанс, которое состоится 07 Февраля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Тойота-центр (Хьюстон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Главные тренеры
СШАСтивен Сайлас
История личных встреч
06.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс118 : 108Нью-Орлеан Пеликанс
05.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс115 : 122Нью-Орлеан Пеликанс
10.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс130 : 101Хьюстон Рокетс
31.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс112 : 126Хьюстон Рокетс
02.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс117 : 109Нью-Орлеан Пеликанс
30.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс127 : 112Хьюстон Рокетс
12.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс116 : 122Хьюстон Рокетс
27.10.2019 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс126 : 123Нью-Орлеан Пеликанс
25.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс90 : 113Хьюстон Рокетс
30.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс116 : 121Нью-Орлеан Пеликанс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз5242105861-5458940,8080,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5340135880-5442930,7552,5
3 Мемфис Гриззлиз5537186196-5971920,6736,5
4 Майами Хит5434205868-5640880,6309,0
5 Чикаго Буллз5333205915-5826860,6239,5
6 Милуоки Бакс5433216060-5865870,61110,0
7 Юта Джаз5332216023-5704850,60410,5
8 Кливленд Кавальерс5332215654-5429850,60410,5
9 Филадельфия Сиксерс5332215714-5597850,60410,5
10 Даллас Маверикс5330235632-5493830,56612,5
11 Торонто Рэпторс5128235520-5453790,54913,5
12 Денвер Наггетс5329245791-5693820,54713,5
13 Бруклин Нетс5329245899-5874820,54713,5
14 Бостон Селтикс5429255830-5637830,53714,0
15 Миннесота Тимбервулвз5328255956-5868810,52814,5
16 Шарлотт Хорнетс5428266133-6165820,51915,0
17 Лос-Анджелес Клипперс5427275735-5770810,50016,0
18 Лос-Анджелес Лейкерс5426285991-6062800,48117,0
19 Атланта Хоукс5225275813-5801770,48117,0
20 Вашингтон Уизардс5224285558-5705760,46218,0
21 Нью-Йорк Никс5324295531-5578770,45318,5
22 Портленд Трэйл Блэйзерс5421335823-6063750,38922,0
23 Нью-Орлеан Пеликанс5220325486-5687720,38522,0
24 Сан-Антонио Спёрс5420346021-6022740,37023,0
25 Сакраменто Кингз5520356020-6295750,36423,5
26 Индиана Пэйсерс5419355896-6001730,35224,0
27 Оклахома-Сити Тандер5217355253-5585690,32725,0
28 Хьюстон Рокетс5215375635-6082670,28827,0
29 Детройт Пистонс5312415430-5928650,22630,5
30 Орландо Мэджик5412425579-6009660,22231,0
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит5434205868-5640880,6300,0
2 Чикаго Буллз5333205915-5826860,6230,5
3 Милуоки Бакс5433216060-5865870,6111,0
4 Филадельфия Сиксерс5332215714-5597850,6041,5
5 Кливленд Кавальерс5332215654-5429850,6041,5
6 Торонто Рэпторс5128235520-5453790,5494,5
7 Бруклин Нетс5329245899-5874820,5474,5
8 Бостон Селтикс5429255830-5637830,5375,0
9 Шарлотт Хорнетс5428266133-6165820,5196,0
10 Атланта Хоукс5225275813-5801770,4818,0
11 Вашингтон Уизардс5224285558-5705760,4629,0
12 Нью-Йорк Никс5324295531-5578770,4539,5
13 Индиана Пэйсерс5419355896-6001730,35215,0
14 Детройт Пистонс5312415430-5928650,22621,5
15 Орландо Мэджик5412425579-6009660,22222,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз5242105861-5458940,8080,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5340135880-5442930,7552,5
3 Мемфис Гриззлиз5537186196-5971920,6736,5
4 Юта Джаз5332216023-5704850,60410,5
5 Даллас Маверикс5330235632-5493830,56612,5
6 Денвер Наггетс5329245791-5693820,54713,5
7 Миннесота Тимбервулвз5328255956-5868810,52814,5
8 Лос-Анджелес Клипперс5427275735-5770810,50016,0
9 Лос-Анджелес Лейкерс5426285991-6062800,48117,0
10 Портленд Трэйл Блэйзерс5421335823-6063750,38922,0
11 Нью-Орлеан Пеликанс5220325486-5687720,38522,0
12 Сан-Антонио Спёрс5420346021-6022740,37023,0
13 Сакраменто Кингз5520356020-6295750,36423,5
14 Оклахома-Сити Тандер5217355253-5585690,32725,0
15 Хьюстон Рокетс5215375635-6082670,28827,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс5332215714-5597850,6040,0
2 Торонто Рэпторс5128235520-5453790,5493,0
3 Бруклин Нетс5329245899-5874820,5473,0
4 Бостон Селтикс5429255830-5637830,5373,5
5 Нью-Йорк Никс5324295531-5578770,4538,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз5333205915-5826860,6230,0
2 Милуоки Бакс5433216060-5865870,6110,5
3 Кливленд Кавальерс5332215654-5429850,6041,0
4 Индиана Пэйсерс5419355896-6001730,35214,5
5 Детройт Пистонс5312415430-5928650,22621,0
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит5434205868-5640880,6300,0
2 Шарлотт Хорнетс5428266133-6165820,5196,0
3 Атланта Хоукс5225275813-5801770,4818,0
4 Вашингтон Уизардс5224285558-5705760,4629,0
5 Орландо Мэджик5412425579-6009660,22222,0
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз5332216023-5704850,6040,0
2 Денвер Наггетс5329245791-5693820,5473,0
3 Миннесота Тимбервулвз5328255956-5868810,5284,0
4 Портленд Трэйл Блэйзерс5421335823-6063750,38911,5
5 Оклахома-Сити Тандер5217355253-5585690,32714,5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз5242105861-5458940,8080,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5340135880-5442930,7552,5
3 Лос-Анджелес Клипперс5427275735-5770810,50016,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс5426285991-6062800,48117,0
5 Сакраменто Кингз5520356020-6295750,36423,5
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз5537186196-5971920,6730,0
2 Даллас Маверикс5330235632-5493830,5666,0
3 Нью-Орлеан Пеликанс5220325486-5687720,38515,5
4 Сан-Антонио Спёрс5420346021-6022740,37016,5
5 Хьюстон Рокетс5215375635-6082670,28820,5

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close