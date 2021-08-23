Россия - Канада 07 Февраля прямая трансляция
Стадион: Укэсун Спортс-центр (Пекин, Китай), вместимость: 14614
07 февраля 2022, понедельник. 07:10 МСК. Олимпийские игры 2022 (ж), Группа A
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Россия - Канада, которое состоится 07 Февраля 2022 года в 07:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2022 (ж), оно проводится на стадионе: Укэсун Спортс-центр (Пекин, Китай). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Россия
Канада
Главные тренеры
|Евгений Викторович Бобарико
|Трой Райан
История личных встреч
|23.08.2021
|ЧМ-2021 (ж)
|Группа A
|5 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Олимпиады-2022 по хоккею среди женщин: Россия — Канада. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 07:10 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|США
|3
|9
| 2
1/4 финала
|Канада
|2
|6
| 3
1/4 финала
|Россия
|2
|3
| 4
1/4 финала
|Финляндия
|2
|0
| 5
1/4 финала
|Швейцария
|3
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Япония
|3
|7
| 2
1/4 финала
|Чехия
|2
|6
| 3
1/4 финала
|Китай
|3
|5
|4
|Швеция
|2
|0
|5
|Дания
|2
|0