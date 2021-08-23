Свернуть список

Россия - Канада 07 Февраля прямая трансляция

Стадион: Укэсун Спортс-центр (Пекин, Китай), вместимость: 14614
07 февраля 2022, понедельник. 07:10 МСК. Олимпийские игры 2022 (ж), Группа A
Россия Канада

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Россия - Канада, которое состоится 07 Февраля 2022 года в 07:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2022 (ж), оно проводится на стадионе: Укэсун Спортс-центр (Пекин, Китай). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Россия
Канада
Главные тренеры
РоссияЕвгений Викторович Бобарико
КанадаТрой Райан
История личных встреч
23.08.2021 ЧМ-2021 (ж) Группа A Канада5 : 1Россия
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Олимпиады-2022 по хоккею среди женщин: Россия — Канада. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 07:10 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИгрыОчки
1
1/4 финала
США3 9
2
1/4 финала
Канада2 6
3
1/4 финала
Россия2 3
4
1/4 финала
Финляндия2 0
5
1/4 финала
Швейцария3 0
Группа B
КомандаИгрыОчки
1
1/4 финала
Япония3 7
2
1/4 финала
Чехия2 6
3
1/4 финала
Китай3 5
4 Швеция2 0
5 Дания2 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close