Швейцария - Финляндия 07 Февраля прямая трансляция
Стадион: Национальный (Пекин, Китай), вместимость: 20000
07 февраля 2022, понедельник. 16:10 МСК. Олимпийские игры 2022 (ж), Группа A
Анонс матча
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Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швейцария - Финляндия, которое состоится 07 Февраля 2022 года в 16:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2022 (ж), оно проводится на стадионе: Национальный (Пекин, Китай). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швейцария
Финляндия
Главные тренеры
|Колин Мюллер
|Паси Мустонен
История личных встреч
|31.08.2021
|ЧМ-2021 (ж)
|За 3-е место
|3 : 1
|26.08.2021
|ЧМ-2021 (ж)
|Группа A
|6 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|США
|3
|9
| 2
1/4 финала
|Канада
|2
|6
| 3
1/4 финала
|Россия
|2
|3
| 4
1/4 финала
|Финляндия
|2
|0
| 5
1/4 финала
|Швейцария
|3
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Япония
|3
|7
| 2
1/4 финала
|Чехия
|2
|6
| 3
1/4 финала
|Китай
|3
|5
|4
|Швеция
|2
|0
|5
|Дания
|2
|0