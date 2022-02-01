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Ньюкасл Юнайтед - Эвертон 08 Февраля прямая трансляция

Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52404
08 февраля 2022, вторник. 22:45 МСК. Англия - Премьер-лига, 24-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия);
Ньюкасл Юнайтед Эвертон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Эвертон, которое состоится 08 Февраля 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Эвертон
Ливерпуль
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Англия Грейми Джонс
Англия Фрэнк Лэмпард
История личных встреч
30.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 21 Эвертон0 : 2Ньюкасл Юнайтед
01.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 7 Ньюкасл Юнайтед2 : 1Эвертон
21.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 24 Эвертон2 : 2Ньюкасл Юнайтед
28.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 20 Ньюкасл Юнайтед1 : 2Эвертон
09.03.2019 Англия - Премьер-лига Тур 30 Ньюкасл Юнайтед3 : 2Эвертон
05.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 15 Эвертон1 : 1Ньюкасл Юнайтед
23.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 35 Эвертон1 : 0Ньюкасл Юнайтед
13.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 17 Ньюкасл Юнайтед0 : 1Эвертон
03.02.2016 Англия - Премьер-лига Тур 24 Эвертон3 : 0Ньюкасл Юнайтед
26.12.2015 Англия - Премьер-лига Тур 18 Ньюкасл Юнайтед0 : 1Эвертон
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити23183255-145782,6
2
Лига чемпионов
Ливерпуль22146258-194872,7
3
Лига чемпионов
Челси24138348-184765,3
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед22115636-303857,6
5
Лига Европы
Вест Хэм Юнайтед23114841-313753,6
6 Арсенал21113733-253657,1
7 Тоттенхэм Хотспур20113626-243660,0
8 Вулверхэмптон21104719-163454,0
9 Брайтон энд Хоув Альбион22612423-233045,5
10 Лестер Сити2075834-372643,3
11 Астон Вилла21821128-322641,3
12 Саутгемптон22510726-342537,9
13 Кристал Пэлас2259831-342436,4
14 Брентфорд23651226-382333,3
15 Лидс Юнайтед2157924-402234,9
16 Эвертон20541124-351931,7
17 Норвич Сити22441413-451624,2
18
Зона вылета
Уотфорд21431423-401523,8
19
Зона вылета
Ньюкасл Юнайтед21291021-431523,8
20
Зона вылета
Бёрнли19110816-271322,8

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