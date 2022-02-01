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Дерби Каунти - Халл Сити 08 Февраля прямая трансляция

Стадион: Прайд Парк (Дерби, Англия), вместимость: 33597
08 февраля 2022, вторник. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 31-й тур
Главный судья: Джефф Элтрингем (Тайн, Англия);
Дерби Каунти Халл Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дерби Каунти - Халл Сити, которое состоится 08 Февраля 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 31-й тур, оно проводится на стадионе: Прайд Парк (Дерби, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дерби Каунти
Дерби
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Главные тренеры
Англия Уэйн Марк Руни
Англия Лиам Росеньор
Грузия Шота Арвеладзе
История личных встреч
18.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 3 Халл Сити0 : 1Дерби Каунти
18.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 28 Дерби Каунти1 : 0Халл Сити
26.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 14 Халл Сити2 : 0Дерби Каунти
09.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 31 Дерби Каунти2 : 0Халл Сити
01.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 6 Халл Сити1 : 2Дерби Каунти
28.08.2018 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Халл Сити0 : 4Дерби Каунти
26.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 24 Халл Сити0 : 0Дерби Каунти
08.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 6 Дерби Каунти5 : 0Халл Сити
17.05.2016 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала Халл Сити0 : 2Дерби Каунти
14.05.2016 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала Дерби Каунти0 : 3Халл Сити
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм28 58
2
Повышение
Блэкберн Роверс30 53
3
Плей-офф за повышение
Борнмут28 52
4
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс28 51
5
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун30 48
6
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион29 45
7 Мидлсбро28 45
8 Ноттингем Форест29 43
9 Лутон Таун28 42
10 Шеффилд Юнайтед27 42
11 Престон Норт Энд30 41
12 Ковентри Сити27 40
13 Блэкпул29 40
14 Сток Сити28 39
15 Миллуолл28 37
16 Суонси Сити28 35
17 Бристоль Сити30 34
18 Бирмингем Сити30 33
19 Халл Сити29 32
20 Кардифф Сити28 29
21 Рединг28 22
22
Зона вылета
Питерборо Юнайтед27 20
23
Зона вылета
Дерби Каунти29 15
24
Зона вылета
Барнсли28 14

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