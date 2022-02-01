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Фулхэм - Миллуолл 08 Февраля прямая трансляция

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
08 февраля 2022, вторник. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 31-й тур
Главный судья: Мэтт Донохью (Англия);
Фулхэм Миллуолл

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Миллуолл, которое состоится 08 Февраля 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 31-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Миллуолл
Лондон
Главные тренеры
Португалия Марку Силва
Англия Гари Роуэтт
История личных встреч
17.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 3 Миллуолл1 : 2Фулхэм
12.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 32 Миллуолл1 : 1Фулхэм
21.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 4 Фулхэм4 : 0Миллуолл
25.09.2018 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Миллуолл1 : 3Фулхэм
20.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 44 Миллуолл0 : 3Фулхэм
25.11.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 19 Фулхэм1 : 0Миллуолл
21.02.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 32 Миллуолл0 : 0Фулхэм
16.08.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 2 Фулхэм0 : 1Миллуолл
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм28 58
2
Повышение
Блэкберн Роверс30 53
3
Плей-офф за повышение
Борнмут28 52
4
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс28 51
5
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун30 48
6
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион29 45
7 Мидлсбро28 45
8 Ноттингем Форест29 43
9 Лутон Таун28 42
10 Шеффилд Юнайтед27 42
11 Престон Норт Энд30 41
12 Ковентри Сити27 40
13 Блэкпул29 40
14 Сток Сити28 39
15 Миллуолл28 37
16 Суонси Сити28 35
17 Бристоль Сити30 34
18 Бирмингем Сити30 33
19 Халл Сити29 32
20 Кардифф Сити28 29
21 Рединг28 22
22
Зона вылета
Питерборо Юнайтед27 20
23
Зона вылета
Дерби Каунти29 15
24
Зона вылета
Барнсли28 14

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