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Сток Сити - Суонси Сити 08 Февраля прямая трансляция

Стадион: Бет365 - Британниа (Сток-он-Трент, Англия), вместимость: 28383
08 февраля 2022, вторник. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 31-й тур
Главный судья: Джереми Симпсон (Ланкашир, Англия);
Сток Сити Суонси Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Суонси Сити, которое состоится 08 Февраля 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 31-й тур, оно проводится на стадионе: Бет365 - Британниа (Сток-он-Трент, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Суонси Сити
Суонси
Главные тренеры
Северная Ирландия Майкл О'Нил
Шотландия Расселл Мартин
История личных встреч
17.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 3 Суонси Сити1 : 3Сток Сити
03.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 34 Сток Сити1 : 2Суонси Сити
27.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 8 Суонси Сити2 : 0Сток Сити
25.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 29 Сток Сити2 : 0Суонси Сити
05.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 11 Суонси Сити1 : 2Сток Сити
09.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 41 Суонси Сити3 : 1Сток Сити
18.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 8 Сток Сити1 : 0Суонси Сити
13.05.2018 Англия - Премьер-лига Тур 38 Суонси Сити1 : 2Сток Сити
02.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 15 Сток Сити2 : 1Суонси Сити
22.04.2017 Англия - Премьер-лига Тур 34 Суонси Сити2 : 0Сток Сити
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм28 58
2
Повышение
Блэкберн Роверс30 53
3
Плей-офф за повышение
Борнмут28 52
4
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс28 51
5
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун30 48
6
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион29 45
7 Мидлсбро28 45
8 Ноттингем Форест29 43
9 Лутон Таун28 42
10 Шеффилд Юнайтед27 42
11 Престон Норт Энд30 41
12 Ковентри Сити27 40
13 Блэкпул29 40
14 Сток Сити28 39
15 Миллуолл28 37
16 Суонси Сити28 35
17 Бристоль Сити30 34
18 Бирмингем Сити30 33
19 Халл Сити29 32
20 Кардифф Сити28 29
21 Рединг28 22
22
Зона вылета
Питерборо Юнайтед27 20
23
Зона вылета
Дерби Каунти29 15
24
Зона вылета
Барнсли28 14

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