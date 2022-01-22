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Оттава Сенаторз - Нью-Джерси Дэвилз 08 Февраля прямая трансляция

Стадион: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада), вместимость: 20500
08 февраля 2022, вторник. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Оттава Сенаторз Нью-Джерси Дэвилз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оттава Сенаторз - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 08 Февраля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оттава Сенаторз
Оттава
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Главные тренеры
КанадаДи Джей Смит
КанадаЛинди Рафф
История личных встреч
07.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 3 БОттава Сенаторз
28.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 4 БНью-Джерси Дэвилз
30.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 4 ОТНью-Джерси Дэвилз
14.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 4Оттава Сенаторз
22.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 0Оттава Сенаторз
22.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз5 : 2Оттава Сенаторз
07.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз7 : 3Нью-Джерси Дэвилз
07.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз5 : 3Нью-Джерси Дэвилз
28.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз5 : 4 БОттава Сенаторз
20.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз4 : 5 ОТНью-Джерси Дэвилз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Колорадо Эвеланш442543138183-1296877,3
3 Тампа-Бэй Лайтнинг4621724210157-1306671,7
4 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
5 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
6 Питтсбург Пингвинз4622325311154-1246267,4
7 Торонто Мэйпл Лифс4224321210153-1126172,6
8 Нэшвилл Предаторз4622512214144-1256065,2
9 Миннесота Уайлд4120443010161-1205972,0
10 Вашингтон Кэпиталз4720322713152-1305962,8
11 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
12 Вегас Голден Найтс4621241216158-1375762,0
13 Бостон Брюинз4323211214131-1205564,0
14 Лос-Анджелес Кингз4720222516136-1305558,5
15 Анахайм Дакс4816434516141-1375557,3
16 Калгари Флэймз4219220613136-1045261,9
17 Эдмонтон Ойлерз4218230316142-1384958,3
18 Даллас Старз4316521118129-1314855,8
19 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
20 Ванкувер Кэнакс4615233320115-1264650,0
21 Детройт Ред Уингз4711721521130-1624648,9
22 Виннипег Джетс4215214317120-1284351,2
23 Коламбус Блю Джекетс4313431022136-1594147,7
24 Чикаго Блэкхоукс469431623112-1563942,4
25 Нью-Йорк Айлендерс391411331793-1053848,7
26 Филадельфия Флайерз4511404422113-1523842,2
27 Баффало Сэйбрз4511121624117-1573538,9
28 Нью-Джерси Дэвилз4510414125126-1633538,9
29 Сиэтл Кракен4613111327121-1593437,0
30 Оттава Сенаторз4011211322110-1363240,0
31 Аризона Койотс45731403099-1692628,9
32 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4621724210157-1306671,7
3 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
4 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
5 Питтсбург Пингвинз4622325311154-1246267,4
6 Торонто Мэйпл Лифс4224321210153-1126172,6
7 Вашингтон Кэпиталз4720322713152-1305962,8
8 Бостон Брюинз4323211214131-1205564,0
9 Детройт Ред Уингз4711721521130-1624648,9
10 Коламбус Блю Джекетс4313431022136-1594147,7
11 Нью-Йорк Айлендерс391411331793-1053848,7
12 Филадельфия Флайерз4511404422113-1523842,2
13 Баффало Сэйбрз4511121624117-1573538,9
14 Нью-Джерси Дэвилз4510414125126-1633538,9
15 Оттава Сенаторз4011211322110-1363240,0
16 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш442543138183-1296877,3
2 Нэшвилл Предаторз4622512214144-1256065,2
3 Миннесота Уайлд4120443010161-1205972,0
4 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
5 Вегас Голден Найтс4621241216158-1375762,0
6 Лос-Анджелес Кингз4720222516136-1305558,5
7 Анахайм Дакс4816434516141-1375557,3
8 Калгари Флэймз4219220613136-1045261,9
9 Эдмонтон Ойлерз4218230316142-1384958,3
10 Даллас Старз4316521118129-1314855,8
11 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
12 Ванкувер Кэнакс4615233320115-1264650,0
13 Виннипег Джетс4215214317120-1284351,2
14 Чикаго Блэкхоукс469431623112-1563942,4
15 Сиэтл Кракен4613111327121-1593437,0
16 Аризона Койотс45731403099-1692628,9
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз422731029147-986476,2
2 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
3 Питтсбург Пингвинз4622325311154-1246267,4
4 Вашингтон Кэпиталз4720322713152-1305962,8
5 Коламбус Блю Джекетс4313431022136-1594147,7
6 Нью-Йорк Айлендерс391411331793-1053848,7
7 Филадельфия Флайерз4511404422113-1523842,2
8 Нью-Джерси Дэвилз4510414125126-1633538,9
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4621724210157-1306671,7
3 Торонто Мэйпл Лифс4224321210153-1126172,6
4 Бостон Брюинз4323211214131-1205564,0
5 Детройт Ред Уингз4711721521130-1624648,9
6 Баффало Сэйбрз4511121624117-1573538,9
7 Оттава Сенаторз4011211322110-1363240,0
8 Монреаль Канадиенс44701072999-1722326,1
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш442543138183-1296877,3
2 Нэшвилл Предаторз4622512214144-1256065,2
3 Миннесота Уайлд4120443010161-1205972,0
4 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
5 Даллас Старз4316521118129-1314855,8
6 Виннипег Джетс4215214317120-1284351,2
7 Чикаго Блэкхоукс469431623112-1563942,4
8 Аризона Койотс45731403099-1692628,9
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Вегас Голден Найтс4621241216158-1375762,0
2 Лос-Анджелес Кингз4720222516136-1305558,5
3 Анахайм Дакс4816434516141-1375557,3
4 Калгари Флэймз4219220613136-1045261,9
5 Эдмонтон Ойлерз4218230316142-1384958,3
6 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
7 Ванкувер Кэнакс4615233320115-1264650,0
8 Сиэтл Кракен4613111327121-1593437,0

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