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Юта Джаз - Нью-Йорк Никс прямая трансляция 08.02.2022

Стадион: Вивинт Смарт Хоум Арена (Солт-Лейк-Сити, США), вместимость: 19911
08 февраля 2022, вторник. 05:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Юта Джаз Нью-Йорк Никс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Юта Джаз - Нью-Йорк Никс, которое состоится 08 Февраля 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Вивинт Смарт Хоум Арена (Солт-Лейк-Сити, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Главные тренеры
СШАКуин Снайдер
СШАТом Тибодо
История личных встреч
27.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз108 : 94Нью-Йорк Никс
07.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс112 : 100Юта Джаз
05.03.2020 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс104 : 112Юта Джаз
09.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз128 : 104Нью-Йорк Никс
21.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс116 : 137Юта Джаз
30.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз129 : 97Нью-Йорк Никс
20.01.2018 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз115 : 117Нью-Йорк Никс
16.11.2017 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс106 : 101Юта Джаз
23.03.2017 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз108 : 101Нью-Йорк Никс
06.11.2016 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс109 : 114Юта Джаз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз5242105861-5458940,8080,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5340135880-5442930,7552,5
3 Мемфис Гриззлиз5537186196-5971920,6736,5
4 Майами Хит5434205868-5640880,6309,0
5 Чикаго Буллз5333205915-5826860,6239,5
6 Милуоки Бакс5534216197-5978890,6189,5
7 Кливленд Кавальерс5433215752-5514870,61110,0
8 Юта Джаз5332216023-5704850,60410,5
9 Филадельфия Сиксерс5332215714-5597850,60410,5
10 Даллас Маверикс5431235735-5587850,57412,0
11 Торонто Рэпторс5128235520-5453790,54913,5
12 Денвер Наггетс5329245791-5693820,54713,5
13 Бруклин Нетс5329245899-5874820,54713,5
14 Бостон Селтикс5530255946-5720850,54513,5
15 Миннесота Тимбервулвз5328255956-5868810,52814,5
16 Шарлотт Хорнетс5428266133-6165820,51915,0
17 Лос-Анджелес Клипперс5527285848-5907820,49116,5
18 Лос-Анджелес Лейкерс5426285991-6062800,48117,0
19 Атланта Хоукс5325285907-5904780,47217,5
20 Вашингтон Уизардс5224285558-5705760,46218,0
21 Нью-Йорк Никс5324295531-5578770,45318,5
22 Нью-Орлеан Пеликанс5321325606-5794740,39621,5
23 Портленд Трэйл Блэйзерс5421335823-6063750,38922,0
24 Сан-Антонио Спёрс5420346021-6022740,37023,0
25 Сакраменто Кингз5520356020-6295750,36423,5
26 Индиана Пэйсерс5519365981-6099740,34524,5
27 Оклахома-Сити Тандер5217355253-5585690,32725,0
28 Хьюстон Рокетс5315385742-6202680,28327,5
29 Детройт Пистонс5312415430-5928650,22630,5
30 Орландо Мэджик5512435662-6125670,21831,5
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит5434205868-5640880,6300,0
2 Чикаго Буллз5333205915-5826860,6230,5
3 Милуоки Бакс5534216197-5978890,6180,5
4 Кливленд Кавальерс5433215752-5514870,6111,0
5 Филадельфия Сиксерс5332215714-5597850,6041,5
6 Торонто Рэпторс5128235520-5453790,5494,5
7 Бруклин Нетс5329245899-5874820,5474,5
8 Бостон Селтикс5530255946-5720850,5454,5
9 Шарлотт Хорнетс5428266133-6165820,5196,0
10 Атланта Хоукс5325285907-5904780,4728,5
11 Вашингтон Уизардс5224285558-5705760,4629,0
12 Нью-Йорк Никс5324295531-5578770,4539,5
13 Индиана Пэйсерс5519365981-6099740,34515,5
14 Детройт Пистонс5312415430-5928650,22621,5
15 Орландо Мэджик5512435662-6125670,21822,5
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз5242105861-5458940,8080,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5340135880-5442930,7552,5
3 Мемфис Гриззлиз5537186196-5971920,6736,5
4 Юта Джаз5332216023-5704850,60410,5
5 Даллас Маверикс5431235735-5587850,57412,0
6 Денвер Наггетс5329245791-5693820,54713,5
7 Миннесота Тимбервулвз5328255956-5868810,52814,5
8 Лос-Анджелес Клипперс5527285848-5907820,49116,5
9 Лос-Анджелес Лейкерс5426285991-6062800,48117,0
10 Нью-Орлеан Пеликанс5321325606-5794740,39621,5
11 Портленд Трэйл Блэйзерс5421335823-6063750,38922,0
12 Сан-Антонио Спёрс5420346021-6022740,37023,0
13 Сакраменто Кингз5520356020-6295750,36423,5
14 Оклахома-Сити Тандер5217355253-5585690,32725,0
15 Хьюстон Рокетс5315385742-6202680,28327,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс5332215714-5597850,6040,0
2 Торонто Рэпторс5128235520-5453790,5493,0
3 Бруклин Нетс5329245899-5874820,5473,0
4 Бостон Селтикс5530255946-5720850,5453,0
5 Нью-Йорк Никс5324295531-5578770,4538,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз5333205915-5826860,6230,0
2 Милуоки Бакс5534216197-5978890,6180,0
3 Кливленд Кавальерс5433215752-5514870,6110,5
4 Индиана Пэйсерс5519365981-6099740,34515,0
5 Детройт Пистонс5312415430-5928650,22621,0
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит5434205868-5640880,6300,0
2 Шарлотт Хорнетс5428266133-6165820,5196,0
3 Атланта Хоукс5325285907-5904780,4728,5
4 Вашингтон Уизардс5224285558-5705760,4629,0
5 Орландо Мэджик5512435662-6125670,21822,5
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз5332216023-5704850,6040,0
2 Денвер Наггетс5329245791-5693820,5473,0
3 Миннесота Тимбервулвз5328255956-5868810,5284,0
4 Портленд Трэйл Блэйзерс5421335823-6063750,38911,5
5 Оклахома-Сити Тандер5217355253-5585690,32714,5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз5242105861-5458940,8080,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5340135880-5442930,7552,5
3 Лос-Анджелес Клипперс5527285848-5907820,49116,5
4 Лос-Анджелес Лейкерс5426285991-6062800,48117,0
5 Сакраменто Кингз5520356020-6295750,36423,5
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз5537186196-5971920,6730,0
2 Даллас Маверикс5431235735-5587850,5745,5
3 Нью-Орлеан Пеликанс5321325606-5794740,39615,0
4 Сан-Антонио Спёрс5420346021-6022740,37016,5
5 Хьюстон Рокетс5315385742-6202680,28321,0

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