Юта Джаз - Нью-Йорк Никс прямая трансляция 08.02.2022
Стадион: Вивинт Смарт Хоум Арена (Солт-Лейк-Сити, США), вместимость: 19911
08 февраля 2022, вторник. 05:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Юта Джаз - Нью-Йорк Никс, которое состоится 08 Февраля 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Вивинт Смарт Хоум Арена (Солт-Лейк-Сити, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Главные тренеры
|Куин Снайдер
|Том Тибодо
История личных встреч
|27.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 94
|07.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 100
|05.03.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 112
|09.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|128 : 104
|21.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 137
|30.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|129 : 97
|20.01.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 117
|16.11.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 101
|23.03.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 101
|06.11.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 114
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|52
|42
|10
|5861-5458
|94
|0,808
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|53
|40
|13
|5880-5442
|93
|0,755
|2,5
|3
|Мемфис Гриззлиз
|55
|37
|18
|6196-5971
|92
|0,673
|6,5
|4
|Майами Хит
|54
|34
|20
|5868-5640
|88
|0,630
|9,0
|5
|Чикаго Буллз
|53
|33
|20
|5915-5826
|86
|0,623
|9,5
|6
|Милуоки Бакс
|55
|34
|21
|6197-5978
|89
|0,618
|9,5
|7
|Кливленд Кавальерс
|54
|33
|21
|5752-5514
|87
|0,611
|10,0
|8
|Юта Джаз
|53
|32
|21
|6023-5704
|85
|0,604
|10,5
|9
|Филадельфия Сиксерс
|53
|32
|21
|5714-5597
|85
|0,604
|10,5
|10
|Даллас Маверикс
|54
|31
|23
|5735-5587
|85
|0,574
|12,0
|11
|Торонто Рэпторс
|51
|28
|23
|5520-5453
|79
|0,549
|13,5
|12
|Денвер Наггетс
|53
|29
|24
|5791-5693
|82
|0,547
|13,5
|13
|Бруклин Нетс
|53
|29
|24
|5899-5874
|82
|0,547
|13,5
|14
|Бостон Селтикс
|55
|30
|25
|5946-5720
|85
|0,545
|13,5
|15
|Миннесота Тимбервулвз
|53
|28
|25
|5956-5868
|81
|0,528
|14,5
|16
|Шарлотт Хорнетс
|54
|28
|26
|6133-6165
|82
|0,519
|15,0
|17
|Лос-Анджелес Клипперс
|55
|27
|28
|5848-5907
|82
|0,491
|16,5
|18
|Лос-Анджелес Лейкерс
|54
|26
|28
|5991-6062
|80
|0,481
|17,0
|19
|Атланта Хоукс
|53
|25
|28
|5907-5904
|78
|0,472
|17,5
|20
|Вашингтон Уизардс
|52
|24
|28
|5558-5705
|76
|0,462
|18,0
|21
|Нью-Йорк Никс
|53
|24
|29
|5531-5578
|77
|0,453
|18,5
|22
|Нью-Орлеан Пеликанс
|53
|21
|32
|5606-5794
|74
|0,396
|21,5
|23
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|54
|21
|33
|5823-6063
|75
|0,389
|22,0
|24
|Сан-Антонио Спёрс
|54
|20
|34
|6021-6022
|74
|0,370
|23,0
|25
|Сакраменто Кингз
|55
|20
|35
|6020-6295
|75
|0,364
|23,5
|26
|Индиана Пэйсерс
|55
|19
|36
|5981-6099
|74
|0,345
|24,5
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|52
|17
|35
|5253-5585
|69
|0,327
|25,0
|28
|Хьюстон Рокетс
|53
|15
|38
|5742-6202
|68
|0,283
|27,5
|29
|Детройт Пистонс
|53
|12
|41
|5430-5928
|65
|0,226
|30,5
|30
|Орландо Мэджик
|55
|12
|43
|5662-6125
|67
|0,218
|31,5
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|54
|34
|20
|5868-5640
|88
|0,630
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|53
|33
|20
|5915-5826
|86
|0,623
|0,5
|3
|Милуоки Бакс
|55
|34
|21
|6197-5978
|89
|0,618
|0,5
|4
|Кливленд Кавальерс
|54
|33
|21
|5752-5514
|87
|0,611
|1,0
|5
|Филадельфия Сиксерс
|53
|32
|21
|5714-5597
|85
|0,604
|1,5
|6
|Торонто Рэпторс
|51
|28
|23
|5520-5453
|79
|0,549
|4,5
|7
|Бруклин Нетс
|53
|29
|24
|5899-5874
|82
|0,547
|4,5
|8
|Бостон Селтикс
|55
|30
|25
|5946-5720
|85
|0,545
|4,5
|9
|Шарлотт Хорнетс
|54
|28
|26
|6133-6165
|82
|0,519
|6,0
|10
|Атланта Хоукс
|53
|25
|28
|5907-5904
|78
|0,472
|8,5
|11
|Вашингтон Уизардс
|52
|24
|28
|5558-5705
|76
|0,462
|9,0
|12
|Нью-Йорк Никс
|53
|24
|29
|5531-5578
|77
|0,453
|9,5
|13
|Индиана Пэйсерс
|55
|19
|36
|5981-6099
|74
|0,345
|15,5
|14
|Детройт Пистонс
|53
|12
|41
|5430-5928
|65
|0,226
|21,5
|15
|Орландо Мэджик
|55
|12
|43
|5662-6125
|67
|0,218
|22,5
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|52
|42
|10
|5861-5458
|94
|0,808
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|53
|40
|13
|5880-5442
|93
|0,755
|2,5
|3
|Мемфис Гриззлиз
|55
|37
|18
|6196-5971
|92
|0,673
|6,5
|4
|Юта Джаз
|53
|32
|21
|6023-5704
|85
|0,604
|10,5
|5
|Даллас Маверикс
|54
|31
|23
|5735-5587
|85
|0,574
|12,0
|6
|Денвер Наггетс
|53
|29
|24
|5791-5693
|82
|0,547
|13,5
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|53
|28
|25
|5956-5868
|81
|0,528
|14,5
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|55
|27
|28
|5848-5907
|82
|0,491
|16,5
|9
|Лос-Анджелес Лейкерс
|54
|26
|28
|5991-6062
|80
|0,481
|17,0
|10
|Нью-Орлеан Пеликанс
|53
|21
|32
|5606-5794
|74
|0,396
|21,5
|11
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|54
|21
|33
|5823-6063
|75
|0,389
|22,0
|12
|Сан-Антонио Спёрс
|54
|20
|34
|6021-6022
|74
|0,370
|23,0
|13
|Сакраменто Кингз
|55
|20
|35
|6020-6295
|75
|0,364
|23,5
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|52
|17
|35
|5253-5585
|69
|0,327
|25,0
|15
|Хьюстон Рокетс
|53
|15
|38
|5742-6202
|68
|0,283
|27,5
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|53
|32
|21
|5714-5597
|85
|0,604
|0,0
|2
|Торонто Рэпторс
|51
|28
|23
|5520-5453
|79
|0,549
|3,0
|3
|Бруклин Нетс
|53
|29
|24
|5899-5874
|82
|0,547
|3,0
|4
|Бостон Селтикс
|55
|30
|25
|5946-5720
|85
|0,545
|3,0
|5
|Нью-Йорк Никс
|53
|24
|29
|5531-5578
|77
|0,453
|8,0
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Чикаго Буллз
|53
|33
|20
|5915-5826
|86
|0,623
|0,0
|2
|Милуоки Бакс
|55
|34
|21
|6197-5978
|89
|0,618
|0,0
|3
|Кливленд Кавальерс
|54
|33
|21
|5752-5514
|87
|0,611
|0,5
|4
|Индиана Пэйсерс
|55
|19
|36
|5981-6099
|74
|0,345
|15,0
|5
|Детройт Пистонс
|53
|12
|41
|5430-5928
|65
|0,226
|21,0
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|54
|34
|20
|5868-5640
|88
|0,630
|0,0
|2
|Шарлотт Хорнетс
|54
|28
|26
|6133-6165
|82
|0,519
|6,0
|3
|Атланта Хоукс
|53
|25
|28
|5907-5904
|78
|0,472
|8,5
|4
|Вашингтон Уизардс
|52
|24
|28
|5558-5705
|76
|0,462
|9,0
|5
|Орландо Мэджик
|55
|12
|43
|5662-6125
|67
|0,218
|22,5
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|53
|32
|21
|6023-5704
|85
|0,604
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|53
|29
|24
|5791-5693
|82
|0,547
|3,0
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|53
|28
|25
|5956-5868
|81
|0,528
|4,0
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|54
|21
|33
|5823-6063
|75
|0,389
|11,5
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|52
|17
|35
|5253-5585
|69
|0,327
|14,5
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|52
|42
|10
|5861-5458
|94
|0,808
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|53
|40
|13
|5880-5442
|93
|0,755
|2,5
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|55
|27
|28
|5848-5907
|82
|0,491
|16,5
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|54
|26
|28
|5991-6062
|80
|0,481
|17,0
|5
|Сакраменто Кингз
|55
|20
|35
|6020-6295
|75
|0,364
|23,5
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|55
|37
|18
|6196-5971
|92
|0,673
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|54
|31
|23
|5735-5587
|85
|0,574
|5,5
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|53
|21
|32
|5606-5794
|74
|0,396
|15,0
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|54
|20
|34
|6021-6022
|74
|0,370
|16,5
|5
|Хьюстон Рокетс
|53
|15
|38
|5742-6202
|68
|0,283
|21,0