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Биатлон. Олимпийские игры-2022: Мужчины. Индивидуальная гонка 08 Февраля прямая трансляция

Олимпийские игры-2022
08 февраля 2022, вторник. 11:30 МСК. Пекин, Китай. Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка

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Фанаты Олимпийских Игр и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка. Квалификация, которое состоится 08 Февраля 2022 года в 11:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Биатлон. Олимпийские игры-2022, Пекин, Китай, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Текстовая трансляция
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19:04
Приветствуем всех любителей биатлона! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию мужской индивидуальной гонки на 20 км на Олимпиаде-2022 в Пекине. Старт запланирован на 11:30 по московскому времени.

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