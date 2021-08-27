США - Канада 08 Февраля прямая трансляция
Стадион: Укэсун Спортс-центр (Пекин, Китай), вместимость: 14614
08 февраля 2022, вторник. 07:10 МСК. Олимпийские игры 2022 (ж), Группа A
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами США - Канада, которое состоится 08 Февраля 2022 года в 07:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2022 (ж), оно проводится на стадионе: Укэсун Спортс-центр (Пекин, Китай). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
США
Канада
Главные тренеры
|Джоэль Джонсон
|Трой Райан
История личных встреч
|01.09.2021
|ЧМ-2021 (ж)
|Финал
|2 : 3 ОТ
|27.08.2021
|ЧМ-2021 (ж)
|Группа A
|1 : 5