Лыжные гонки. Олимпийские игры-2022: Пекин, Китай. Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал 08 Февраля прямая трансляция
Олимпийские игры-2022
08 февраля 2022, вторник. 13:15 МСК. Пекин, Китай. Спринт. Свободный стиль. Финалы
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Фанаты Олимпийских Игр и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал. Квалификация, которое состоится 08 Февраля 2022 года в 14:47 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лыжные гонки. Олимпийские игры-2022, Пекин, Китай, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Текстовая трансляция
19:19
Приветствуем всех любителей лыжных гонок! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финала в спринте свободным стилем среди женщин на Олимпиаде-2022 в Пекине. Старт запланирован на 14:47 по московскому времени.