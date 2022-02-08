Олимпиада 2022: Фристайл. Женщины. Биг-эйр. Финал 1 08 Февраля прямая трансляция
Арена: Биг-эйр Шоуган (Пекин, Китай)
08 февраля 2022, вторник. 05:00 МСК. Фристайл. Женщины. Биг-эйр. Финал 1
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Фанаты Олимпийских Игр и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Женщины. Биг-эйр. Финал 1. Квалификация, которое состоится 08 Февраля 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпиада 2022, Фристайл, оно проводится на арене: Биг-эйр Шоуган (Пекин, Китай). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.