Финляндия - Россия 08 Февраля прямая трансляция
Стадион: Национальный (Пекин, Китай), вместимость: 20000
08 февраля 2022, вторник. 16:10 МСК. Олимпийские игры 2022 (ж), Группа A
Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия - Россия, которое состоится 08 Февраля 2022 года в 16:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2022 (ж), оно проводится на стадионе: Национальный (Пекин, Китай). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Финляндия
Россия
Главные тренеры
|Паси Мустонен
|Евгений Викторович Бобарико
История личных встреч
|25.08.2021
|ЧМ-2021 (ж)
|Группа A
|0 : 4
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Олимпиады-2022 по хоккею среди женщин: Финляндия — Россия. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 16:10 по московскому времени.