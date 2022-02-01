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Астон Вилла - Лидс Юнайтед 09 Февраля прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
09 февраля 2022, среда. 23:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 24-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Астон Вилла Лидс Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Лидс Юнайтед, которое состоится 09 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
Англия Стивен Джеррард
Аргентина Марсело Бьельса
История личных встреч
27.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 26 Лидс Юнайтед0 : 1Астон Вилла
23.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 6 Астон Вилла0 : 3Лидс Юнайтед
28.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 45 Лидс Юнайтед1 : 1Астон Вилла
23.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 23 Астон Вилла2 : 3Лидс Юнайтед
13.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 43 Астон Вилла1 : 0Лидс Юнайтед
01.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 20 Лидс Юнайтед1 : 1Астон Вилла
29.12.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 24 Астон Вилла1 : 1Лидс Юнайтед
03.12.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 19 Лидс Юнайтед2 : 0Астон Вилла
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити23183255-145782,6
2
Лига чемпионов
Ливерпуль22146258-194872,7
3
Лига чемпионов
Челси24138348-184765,3
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед22115636-303857,6
5
Лига Европы
Вест Хэм Юнайтед23114841-313753,6
6 Арсенал21113733-253657,1
7 Тоттенхэм Хотспур20113626-243660,0
8 Вулверхэмптон21104719-163454,0
9 Брайтон энд Хоув Альбион22612423-233045,5
10 Лестер Сити2075834-372643,3
11 Астон Вилла21821128-322641,3
12 Саутгемптон22510726-342537,9
13 Кристал Пэлас2259831-342436,4
14 Брентфорд23651226-382333,3
15 Лидс Юнайтед2157924-402234,9
16 Эвертон20541124-351931,7
17 Норвич Сити22441413-451624,2
18
Зона вылета
Уотфорд21431423-401523,8
19
Зона вылета
Ньюкасл Юнайтед21291021-431523,8
20
Зона вылета
Бёрнли19110816-271322,8

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