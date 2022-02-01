Астон Вилла - Лидс Юнайтед 09 Февраля прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
09 февраля 2022, среда. 23:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 24-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Лидс Юнайтед, которое состоится 09 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
|Стивен Джеррард
|Марсело Бьельса
История личных встреч
|27.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|0 : 1
|23.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|0 : 3
|28.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 45
|1 : 1
|23.12.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 23
|2 : 3
|13.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 43
|1 : 0
|01.12.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 20
|1 : 1
|29.12.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 24
|1 : 1
|03.12.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 19
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|23
|18
|3
|2
|55-14
|57
|82,6
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|22
|14
|6
|2
|58-19
|48
|72,7
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|24
|13
|8
|3
|48-18
|47
|65,3
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|22
|11
|5
|6
|36-30
|38
|57,6
| 5
Лига Европы
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|11
|4
|8
|41-31
|37
|53,6
|6
|Арсенал
|21
|11
|3
|7
|33-25
|36
|57,1
|7
|Тоттенхэм Хотспур
|20
|11
|3
|6
|26-24
|36
|60,0
|8
|Вулверхэмптон
|21
|10
|4
|7
|19-16
|34
|54,0
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|22
|6
|12
|4
|23-23
|30
|45,5
|10
|Лестер Сити
|20
|7
|5
|8
|34-37
|26
|43,3
|11
|Астон Вилла
|21
|8
|2
|11
|28-32
|26
|41,3
|12
|Саутгемптон
|22
|5
|10
|7
|26-34
|25
|37,9
|13
|Кристал Пэлас
|22
|5
|9
|8
|31-34
|24
|36,4
|14
|Брентфорд
|23
|6
|5
|12
|26-38
|23
|33,3
|15
|Лидс Юнайтед
|21
|5
|7
|9
|24-40
|22
|34,9
|16
|Эвертон
|20
|5
|4
|11
|24-35
|19
|31,7
|17
|Норвич Сити
|22
|4
|4
|14
|13-45
|16
|24,2
| 18
Зона вылета
|Уотфорд
|21
|4
|3
|14
|23-40
|15
|23,8
| 19
Зона вылета
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|2
|9
|10
|21-43
|15
|23,8
| 20
Зона вылета
|Бёрнли
|19
|1
|10
|8
|16-27
|13
|22,8