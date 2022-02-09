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09:30  ru Сноуборд. Женщины 11:10  ru Лыжное двоеборье 11:40  ru Хоккей.Россия - Швейцария 14:00  ru Лыжное двоеборье
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16:35  ru Санный спорт. Мужчины
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Милан - Лацио 09 Февраля прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
09 февраля 2022, среда. 23:00 МСК. Кубок Италии, 1/4 финала
Главный судья: Симоне Содза (Италия);
Милан Лацио

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Лацио, которое состоится 09 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Лацио
Рим
Главные тренеры
Италия Стефано Пиоли
Италия Маурицио Сарри
История личных встреч
12.09.2021 Италия - Серия А Тур 3 Милан2 : 0Лацио
26.04.2021 Италия - Серия А Тур 33 Лацио3 : 0Милан
23.12.2020 Италия - Серия А Тур 14 Милан3 : 2Лацио
04.07.2020 Италия - Серия А Тур 30 Лацио0 : 3Милан
03.11.2019 Италия - Серия А Тур 11 Милан1 : 2Лацио
24.04.2019 Кубок Италии 1/2 финала Милан0 : 1Лацио
13.04.2019 Италия - Серия А Тур 32 Милан1 : 0Лацио
26.02.2019 Кубок Италии 1/2 финала Лацио0 : 0Милан
25.11.2018 Италия - Серия А Тур 13 Лацио1 : 1Милан
28.02.2018 Кубок Италии 1/2 финала Лацио0 : 0 4 : 5Милан
Турнирная таблица
Предварительный раунд
Комо
Катандзаро
2 : 2 3 : 4
Тернана
Авеллино
1 : 1 4 : 3
Перуджа
Зюйдтироль
1 : 0
Падова
Алессандрия
0 : 2 ДВ
1-й раунд
Порденоне
Специя
1 : 3
Дженоа
Перуджа
3 : 2
Удинезе
Асколи
3 : 1
Фиорентина
Козенца
4 : 0
Беневенто
СПАЛ
2 : 1 ДВ
Читтаделла
Монца
2 : 1
Верона
Катандзаро
3 : 0
Кальяри
Пиза
3 : 1
Эмполи
Виченца
4 : 2
Парма
Лечче
1 : 3
Венеция
Фрозиноне
1 : 1 8 : 7
Торино
Кремонезе
0 : 0 4 : 1
Кротоне
Брешия
2 : 2 4 : 2
Болонья
Тернана
4 : 5
Салернитана
Реджина
2 : 0
Сампдория
Алессандрия
3 : 2
2-й раунд
Венеция
Тернана
3 : 1
Удинезе
Кротоне
4 : 0
Дженоа
Салернитана
1 : 0
Верона
Эмполи
3 : 4
Кальяри
Читтаделла
3 : 1
Фиорентина
Беневенто
2 : 1
Специя
Лечче
0 : 2
Сампдория
Торино
2 : 1
1/8 финала
Аталанта
Венеция
2 : 0
Наполи
Фиорентина
2 : 5 ДВ
Милан
Дженоа
3 : 1 ДВ
Лацио
Удинезе
1 : 0 ДВ
Ювентус
Сампдория
4 : 1
Сассуоло
Кальяри
1 : 0
Интер М
Эмполи
3 : 2 ДВ
Рома
Лечче
3 : 1
1/4 финала
Интер М
Рома
08.02
Милан
Лацио
09.02
Аталанта
Фиорентина
10.02
Ювентус
Сассуоло
10.02

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