Куинз Парк Рейнджерс - Мидлсбро 09 Февраля прямая трансляция
Стадион: Лофтус Роуд (Лондон, Англия), вместимость: 18360
09 февраля 2022, среда. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 31-й тур
Главный судья: Дин Уайтстоун (Нортгемптон, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Куинз Парк Рейнджерс - Мидлсбро, которое состоится 09 Февраля 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 31-й тур, оно проводится на стадионе: Лофтус Роуд (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Мидлсбро
Мидлсбро
Главные тренеры
|Марк Уорбертон
|Крис Уилдер
История личных встреч
|18.08.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 3
|2 : 3
|17.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 42
|1 : 2
|26.09.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 3
|1 : 1
|05.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 41
|0 : 1
|09.11.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 16
|2 : 2
|23.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 34
|2 : 0
|15.12.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 22
|2 : 1
|20.01.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 28
|0 : 3
|16.09.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 8
|3 : 2
|01.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 39
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Фулхэм
|28
|58
| 2
Повышение
|Блэкберн Роверс
|30
|53
| 3
Плей-офф за повышение
|Борнмут
|28
|52
| 4
Плей-офф за повышение
|Куинз Парк Рейнджерс
|28
|51
| 5
Плей-офф за повышение
|Хаддерсфилд Таун
|30
|48
| 6
Плей-офф за повышение
|Вест Бромвич Альбион
|29
|45
|7
|Мидлсбро
|28
|45
|8
|Ноттингем Форест
|29
|43
|9
|Лутон Таун
|28
|42
|10
|Шеффилд Юнайтед
|27
|42
|11
|Престон Норт Энд
|30
|41
|12
|Ковентри Сити
|27
|40
|13
|Блэкпул
|29
|40
|14
|Сток Сити
|28
|39
|15
|Миллуолл
|28
|37
|16
|Суонси Сити
|28
|35
|17
|Бристоль Сити
|30
|34
|18
|Бирмингем Сити
|30
|33
|19
|Халл Сити
|29
|32
|20
|Кардифф Сити
|28
|29
|21
|Рединг
|28
|22
| 22
Зона вылета
|Питерборо Юнайтед
|27
|20
| 23
Зона вылета
|Дерби Каунти
|29
|15
| 24
Зона вылета
|Барнсли
|28
|14