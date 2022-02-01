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Бристоль Сити - Рединг 09 Февраля прямая трансляция

Стадион: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия), вместимость: 21497
09 февраля 2022, среда. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 31-й тур
Главный судья: Оливер Лэнгфорд (Уэст-Мидлендс, Англия);
Бристоль Сити Рединг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Рединг, которое состоится 09 Февраля 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 31-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Рединг
Рединг
Главные тренеры
Англия Найджел Пирсон
Сербия Велько Паунович
История личных встреч
17.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 3 Рединг2 : 3Бристоль Сити
16.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 30 Бристоль Сити0 : 2Рединг
28.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 14 Рединг3 : 1Бристоль Сити
28.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 29 Рединг0 : 1Бристоль Сити
05.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 11 Бристоль Сити1 : 0Рединг
19.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 43 Бристоль Сити1 : 1Рединг
03.11.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 16 Рединг3 : 2Бристоль Сити
26.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 24 Бристоль Сити2 : 0Рединг
09.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 6 Рединг0 : 1Бристоль Сити
02.01.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 25 Бристоль Сити2 : 3Рединг
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм28 58
2
Повышение
Блэкберн Роверс30 53
3
Плей-офф за повышение
Борнмут28 52
4
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс28 51
5
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун30 48
6
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион29 45
7 Мидлсбро28 45
8 Ноттингем Форест29 43
9 Лутон Таун28 42
10 Шеффилд Юнайтед27 42
11 Престон Норт Энд30 41
12 Ковентри Сити27 40
13 Блэкпул29 40
14 Сток Сити28 39
15 Миллуолл28 37
16 Суонси Сити28 35
17 Бристоль Сити30 34
18 Бирмингем Сити30 33
19 Халл Сити29 32
20 Кардифф Сити28 29
21 Рединг28 22
22
Зона вылета
Питерборо Юнайтед27 20
23
Зона вылета
Дерби Каунти29 15
24
Зона вылета
Барнсли28 14

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