Абердин - Селтик 09 Февраля прямая трансляция
Стадион: Питтодри (Абердин, Шотландия), вместимость: 22199
09 февраля 2022, среда. 22:45 МСК. Шотландия - Премьер-лига, Премьер-лига. 26-й тур
Главный судья: Уильям Коллам (Беллсхилл, Шотландия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Абердин - Селтик, которое состоится 09 Февраля 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Шотландия - Премьер-лига, Премьер-лига. 26-й тур, оно проводится на стадионе: Питтодри (Абердин, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Абердин
Абердин
Селтик
Глазго
Главные тренеры
|Стивен Гласс
|Ангелос Постекоглу
История личных встреч
|28.11.2021
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 15
|2 : 1
|03.10.2021
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 8
|1 : 2
|21.04.2021
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 2
|1 : 1
|27.02.2021
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 30
|1 : 0
|17.02.2021
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 4
|1 : 0
|01.11.2020
|Кубок Шотландии
|1/2 финала
|2 : 0
|25.10.2020
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 12
|3 : 3
|16.02.2020
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 27
|1 : 2
|21.12.2019
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 19
|2 : 1
|27.10.2019
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 10
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Плей-офф чемпионов
|Селтик
|25
|60
| 2
Плей-офф чемпионов
|Рейнджерс
|25
|59
| 3
Плей-офф чемпионов
|Хартс
|25
|43
| 4
Плей-офф чемпионов
|Мазервелл
|25
|33
| 5
Плей-офф чемпионов
|Хайберниан
|25
|31
| 6
Плей-офф чемпионов
|Данди Юнайтед
|25
|30
| 7
Переходной турнир
|Абердин
|24
|29
| 8
Переходной турнир
|Ливингстон
|25
|29
| 9
Переходной турнир
|Сент-Миррен
|24
|29
| 10
Переходной турнир
|Росс Каунти
|25
|26
| 11
Переходной турнир
|Сент-Джонстон
|24
|19
| 12
Переходной турнир
|Данди
|24
|18