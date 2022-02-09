Олимпиада 2022: Лыжное двоеборье. HS-106 + Гонка 10 км 09 Февраля прямая трансляция

Фанаты Олимпийских Игр и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между HS-106 + Гонка 10 км. Квалификация, которое состоится 09 Февраля 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпиада 2022, Лыжное двоеборье, оно проводится на арене: Лыжный центр Чжанцзякоу (Чжанцзякоу, Китай). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.