Чехия - Дания 09 Февраля прямая трансляция
Стадион: Национальный (Пекин, Китай), вместимость: 20000
09 февраля 2022, среда. 16:10 МСК. Олимпийские игры 2022 (м), Группа B
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чехия - Дания, которое состоится 09 Февраля 2022 года в 16:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2022 (м), оно проводится на стадионе: Национальный (Пекин, Китай). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чехия
Дания
Главные тренеры
|Филип Пешан
|Хайнц Элерс
История личных встреч
|31.05.2021
|ЧМ-2021
|Группа A
|2 : 1 Б
|15.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа A. Тур 6
|2 : 1 Б
|17.05.2014
|ЧМ-2014
|Группа A. Тур 5
|4 : 3 Б
|09.05.2013
|ЧМ-2013
|Группа A. Тур 4
|2 : 1 Б
|04.05.2012
|ЧМ-2012
|Группа B. Тур 1
|2 : 0
|02.05.2011
|ЧМ-2011
|Группа D. Тур 2
|6 : 0
|25.04.2009
|ЧМ-2009
|Группа D. Тур 1
|5 : 0
|02.05.2008
|ЧМ-2008
|Группа D. Тур 1
|2 : 5
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Канада
|0
|0
|2
|США
|0
|0
|3
|Германия
|0
|0
|4
|Китай
|0
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Россия
|0
|0
|2
|Чехия
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Дания
|0
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Финляндия
|0
|0
|2
|Швеция
|0
|0
|3
|Словакия
|0
|0
|4
|Латвия
|0
|0