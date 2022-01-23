Виннипег Джетс - Миннесота Уайлд 09 Февраля прямая трансляция
Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
09 февраля 2022, среда. 04:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Миннесота Уайлд, которое состоится 09 Февраля 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Главные тренеры
|Дэйв Лоури (и.о.)
|Дин Эвасон
История личных встреч
|26.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 1
|20.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5 ОТ
|04.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|21.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 6
|11.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|03.04.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|27.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|11.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|30.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|24.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|47
|24
|6
|2
|3
|2
|10
|194-139
|69
|73,4
|2
|Колорадо Эвеланш
|44
|25
|4
|3
|1
|3
|8
|183-129
|68
|77,3
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|46
|21
|7
|2
|4
|2
|10
|157-130
|66
|71,7
|4
|Каролина Харрикейнз
|43
|27
|3
|1
|0
|3
|9
|150-102
|65
|75,6
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|47
|26
|1
|3
|1
|3
|13
|145-122
|64
|68,1
|6
|Торонто Мэйпл Лифс
|43
|24
|4
|2
|1
|2
|10
|157-115
|63
|73,3
|7
|Питтсбург Пингвинз
|46
|22
|3
|2
|5
|3
|11
|154-124
|62
|67,4
|8
|Нэшвилл Предаторз
|46
|22
|5
|1
|2
|2
|14
|144-125
|60
|65,2
|9
|Миннесота Уайлд
|41
|20
|4
|4
|3
|0
|10
|161-120
|59
|72,0
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|47
|20
|3
|2
|2
|7
|13
|152-130
|59
|62,8
|11
|Сент-Луис Блюз
|44
|23
|1
|2
|2
|3
|13
|153-121
|57
|64,8
|12
|Вегас Голден Найтс
|46
|21
|2
|4
|1
|2
|16
|158-137
|57
|62,0
|13
|Бостон Брюинз
|43
|23
|2
|1
|1
|2
|14
|131-120
|55
|64,0
|14
|Лос-Анджелес Кингз
|47
|20
|2
|2
|2
|5
|16
|136-130
|55
|58,5
|15
|Анахайм Дакс
|48
|16
|4
|3
|4
|5
|16
|141-137
|55
|57,3
|16
|Калгари Флэймз
|42
|19
|2
|2
|0
|6
|13
|136-104
|52
|61,9
|17
|Эдмонтон Ойлерз
|42
|18
|2
|3
|0
|3
|16
|142-138
|49
|58,3
|18
|Даллас Старз
|43
|16
|5
|2
|1
|1
|18
|129-131
|48
|55,8
|19
|Сан-Хосе Шаркс
|46
|15
|6
|1
|1
|3
|20
|126-142
|48
|52,2
|20
|Ванкувер Кэнакс
|46
|15
|2
|3
|3
|3
|20
|115-126
|46
|50,0
|21
|Детройт Ред Уингз
|47
|11
|7
|2
|1
|5
|21
|130-162
|46
|48,9
|22
|Виннипег Джетс
|42
|15
|2
|1
|4
|3
|17
|120-128
|43
|51,2
|23
|Коламбус Блю Джекетс
|43
|13
|4
|3
|1
|0
|22
|136-159
|41
|47,7
|24
|Чикаго Блэкхоукс
|46
|9
|4
|3
|1
|6
|23
|112-156
|39
|42,4
|25
|Нью-Йорк Айлендерс
|39
|14
|1
|1
|3
|3
|17
|93-105
|38
|48,7
|26
|Филадельфия Флайерз
|45
|11
|4
|0
|4
|4
|22
|113-152
|38
|42,2
|27
|Баффало Сэйбрз
|45
|11
|1
|2
|1
|6
|24
|117-157
|35
|38,9
|28
|Нью-Джерси Дэвилз
|46
|10
|4
|1
|4
|1
|26
|127-167
|35
|38,0
|29
|Оттава Сенаторз
|41
|12
|2
|1
|1
|3
|22
|114-137
|34
|41,5
|30
|Сиэтл Кракен
|46
|13
|1
|1
|1
|3
|27
|121-159
|34
|37,0
|31
|Аризона Койотс
|45
|7
|3
|1
|4
|0
|30
|99-169
|26
|28,9
|32
|Монреаль Канадиенс
|44
|7
|0
|1
|0
|7
|29
|99-172
|23
|26,1
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|47
|24
|6
|2
|3
|2
|10
|194-139
|69
|73,4
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|46
|21
|7
|2
|4
|2
|10
|157-130
|66
|71,7
|3
|Каролина Харрикейнз
|43
|27
|3
|1
|0
|3
|9
|150-102
|65
|75,6
|4
|Нью-Йорк Рейнджерс
|47
|26
|1
|3
|1
|3
|13
|145-122
|64
|68,1
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|43
|24
|4
|2
|1
|2
|10
|157-115
|63
|73,3
|6
|Питтсбург Пингвинз
|46
|22
|3
|2
|5
|3
|11
|154-124
|62
|67,4
|7
|Вашингтон Кэпиталз
|47
|20
|3
|2
|2
|7
|13
|152-130
|59
|62,8
|8
|Бостон Брюинз
|43
|23
|2
|1
|1
|2
|14
|131-120
|55
|64,0
|9
|Детройт Ред Уингз
|47
|11
|7
|2
|1
|5
|21
|130-162
|46
|48,9
|10
|Коламбус Блю Джекетс
|43
|13
|4
|3
|1
|0
|22
|136-159
|41
|47,7
|11
|Нью-Йорк Айлендерс
|39
|14
|1
|1
|3
|3
|17
|93-105
|38
|48,7
|12
|Филадельфия Флайерз
|45
|11
|4
|0
|4
|4
|22
|113-152
|38
|42,2
|13
|Баффало Сэйбрз
|45
|11
|1
|2
|1
|6
|24
|117-157
|35
|38,9
|14
|Нью-Джерси Дэвилз
|46
|10
|4
|1
|4
|1
|26
|127-167
|35
|38,0
|15
|Оттава Сенаторз
|41
|12
|2
|1
|1
|3
|22
|114-137
|34
|41,5
|16
|Монреаль Канадиенс
|44
|7
|0
|1
|0
|7
|29
|99-172
|23
|26,1
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|44
|25
|4
|3
|1
|3
|8
|183-129
|68
|77,3
|2
|Нэшвилл Предаторз
|46
|22
|5
|1
|2
|2
|14
|144-125
|60
|65,2
|3
|Миннесота Уайлд
|41
|20
|4
|4
|3
|0
|10
|161-120
|59
|72,0
|4
|Сент-Луис Блюз
|44
|23
|1
|2
|2
|3
|13
|153-121
|57
|64,8
|5
|Вегас Голден Найтс
|46
|21
|2
|4
|1
|2
|16
|158-137
|57
|62,0
|6
|Лос-Анджелес Кингз
|47
|20
|2
|2
|2
|5
|16
|136-130
|55
|58,5
|7
|Анахайм Дакс
|48
|16
|4
|3
|4
|5
|16
|141-137
|55
|57,3
|8
|Калгари Флэймз
|42
|19
|2
|2
|0
|6
|13
|136-104
|52
|61,9
|9
|Эдмонтон Ойлерз
|42
|18
|2
|3
|0
|3
|16
|142-138
|49
|58,3
|10
|Даллас Старз
|43
|16
|5
|2
|1
|1
|18
|129-131
|48
|55,8
|11
|Сан-Хосе Шаркс
|46
|15
|6
|1
|1
|3
|20
|126-142
|48
|52,2
|12
|Ванкувер Кэнакс
|46
|15
|2
|3
|3
|3
|20
|115-126
|46
|50,0
|13
|Виннипег Джетс
|42
|15
|2
|1
|4
|3
|17
|120-128
|43
|51,2
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|46
|9
|4
|3
|1
|6
|23
|112-156
|39
|42,4
|15
|Сиэтл Кракен
|46
|13
|1
|1
|1
|3
|27
|121-159
|34
|37,0
|16
|Аризона Койотс
|45
|7
|3
|1
|4
|0
|30
|99-169
|26
|28,9
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|43
|27
|3
|1
|0
|3
|9
|150-102
|65
|75,6
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|47
|26
|1
|3
|1
|3
|13
|145-122
|64
|68,1
|3
|Питтсбург Пингвинз
|46
|22
|3
|2
|5
|3
|11
|154-124
|62
|67,4
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|47
|20
|3
|2
|2
|7
|13
|152-130
|59
|62,8
|5
|Коламбус Блю Джекетс
|43
|13
|4
|3
|1
|0
|22
|136-159
|41
|47,7
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|39
|14
|1
|1
|3
|3
|17
|93-105
|38
|48,7
|7
|Филадельфия Флайерз
|45
|11
|4
|0
|4
|4
|22
|113-152
|38
|42,2
|8
|Нью-Джерси Дэвилз
|46
|10
|4
|1
|4
|1
|26
|127-167
|35
|38,0
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|47
|24
|6
|2
|3
|2
|10
|194-139
|69
|73,4
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|46
|21
|7
|2
|4
|2
|10
|157-130
|66
|71,7
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|43
|24
|4
|2
|1
|2
|10
|157-115
|63
|73,3
|4
|Бостон Брюинз
|43
|23
|2
|1
|1
|2
|14
|131-120
|55
|64,0
|5
|Детройт Ред Уингз
|47
|11
|7
|2
|1
|5
|21
|130-162
|46
|48,9
|6
|Баффало Сэйбрз
|45
|11
|1
|2
|1
|6
|24
|117-157
|35
|38,9
|7
|Оттава Сенаторз
|41
|12
|2
|1
|1
|3
|22
|114-137
|34
|41,5
|8
|Монреаль Канадиенс
|44
|7
|0
|1
|0
|7
|29
|99-172
|23
|26,1
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|44
|25
|4
|3
|1
|3
|8
|183-129
|68
|77,3
|2
|Нэшвилл Предаторз
|46
|22
|5
|1
|2
|2
|14
|144-125
|60
|65,2
|3
|Миннесота Уайлд
|41
|20
|4
|4
|3
|0
|10
|161-120
|59
|72,0
|4
|Сент-Луис Блюз
|44
|23
|1
|2
|2
|3
|13
|153-121
|57
|64,8
|5
|Даллас Старз
|43
|16
|5
|2
|1
|1
|18
|129-131
|48
|55,8
|6
|Виннипег Джетс
|42
|15
|2
|1
|4
|3
|17
|120-128
|43
|51,2
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|46
|9
|4
|3
|1
|6
|23
|112-156
|39
|42,4
|8
|Аризона Койотс
|45
|7
|3
|1
|4
|0
|30
|99-169
|26
|28,9
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|46
|21
|2
|4
|1
|2
|16
|158-137
|57
|62,0
|2
|Лос-Анджелес Кингз
|47
|20
|2
|2
|2
|5
|16
|136-130
|55
|58,5
|3
|Анахайм Дакс
|48
|16
|4
|3
|4
|5
|16
|141-137
|55
|57,3
|4
|Калгари Флэймз
|42
|19
|2
|2
|0
|6
|13
|136-104
|52
|61,9
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|42
|18
|2
|3
|0
|3
|16
|142-138
|49
|58,3
|6
|Сан-Хосе Шаркс
|46
|15
|6
|1
|1
|3
|20
|126-142
|48
|52,2
|7
|Ванкувер Кэнакс
|46
|15
|2
|3
|3
|3
|20
|115-126
|46
|50,0
|8
|Сиэтл Кракен
|46
|13
|1
|1
|1
|3
|27
|121-159
|34
|37,0