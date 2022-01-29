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Филадельфия Сиксерс - Финикс Санз прямая трансляция 09.02.2022

Стадион: Веллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 21600
09 февраля 2022, среда. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Филадельфия Сиксерс Финикс Санз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Сиксерс - Финикс Санз, которое состоится 09 Февраля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Веллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Финикс Санз
Финикс
Главные тренеры
СШАДок Риверс
СШАМонти Уильямс
История личных встреч
22.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс113 : 116Финикс Санз
13.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз120 : 111Филадельфия Сиксерс
11.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс117 : 130Финикс Санз
05.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз114 : 109Филадельфия Сиксерс
03.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз127 : 132Филадельфия Сиксерс
20.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс119 : 114Финикс Санз
01.01.2018 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз110 : 123Филадельфия Сиксерс
05.12.2017 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс101 : 115Финикс Санз
24.12.2016 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз123 : 116Филадельфия Сиксерс
20.11.2016 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс120 : 105Финикс Санз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз5343105988-5582960,8110,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5441135990-5540950,7592,5
3 Мемфис Гриззлиз5537186196-5971920,6737,0
4 Майами Хит5535205989-5740900,6369,0
5 Милуоки Бакс5534216197-5978890,61810,0
6 Чикаго Буллз5433216039-5953870,61110,5
7 Кливленд Кавальерс5433215752-5514870,61110,5
8 Юта Джаз5433216136-5808870,61110,5
9 Филадельфия Сиксерс5332215714-5597850,60411,0
10 Даллас Маверикс5431235735-5587850,57412,5
11 Торонто Рэпторс5229235636-5554810,55813,5
12 Денвер Наггетс5329245791-5693820,54714,0
13 Бруклин Нетс5329245899-5874820,54714,0
14 Бостон Селтикс5530255946-5720850,54514,0
15 Миннесота Тимбервулвз5328255956-5868810,52815,0
16 Шарлотт Хорнетс5528276234-6281830,50916,0
17 Лос-Анджелес Клипперс5527285848-5907820,49117,0
18 Лос-Анджелес Лейкерс5426285991-6062800,48117,5
19 Атланта Хоукс5325285907-5904780,47218,0
20 Вашингтон Уизардс5324295658-5826770,45319,0
21 Нью-Йорк Никс5424305635-5691780,44419,5
22 Нью-Орлеан Пеликанс5321325606-5794740,39622,0
23 Портленд Трэйл Блэйзерс5421335823-6063750,38922,5
24 Сан-Антонио Спёрс5420346021-6022740,37023,5
25 Сакраменто Кингз5520356020-6295750,36424,0
26 Индиана Пэйсерс5519365981-6099740,34525,0
27 Оклахома-Сити Тандер5317365351-5695700,32126,0
28 Хьюстон Рокетс5315385742-6202680,28328,0
29 Детройт Пистонс5312415430-5928650,22631,0
30 Орландо Мэджик5512435662-6125670,21832,0
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит5535205989-5740900,6360,0
2 Милуоки Бакс5534216197-5978890,6181,0
3 Чикаго Буллз5433216039-5953870,6111,5
4 Кливленд Кавальерс5433215752-5514870,6111,5
5 Филадельфия Сиксерс5332215714-5597850,6042,0
6 Торонто Рэпторс5229235636-5554810,5584,5
7 Бруклин Нетс5329245899-5874820,5475,0
8 Бостон Селтикс5530255946-5720850,5455,0
9 Шарлотт Хорнетс5528276234-6281830,5097,0
10 Атланта Хоукс5325285907-5904780,4729,0
11 Вашингтон Уизардс5324295658-5826770,45310,0
12 Нью-Йорк Никс5424305635-5691780,44410,5
13 Индиана Пэйсерс5519365981-6099740,34516,0
14 Детройт Пистонс5312415430-5928650,22622,0
15 Орландо Мэджик5512435662-6125670,21823,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз5343105988-5582960,8110,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5441135990-5540950,7592,5
3 Мемфис Гриззлиз5537186196-5971920,6737,0
4 Юта Джаз5433216136-5808870,61110,5
5 Даллас Маверикс5431235735-5587850,57412,5
6 Денвер Наггетс5329245791-5693820,54714,0
7 Миннесота Тимбервулвз5328255956-5868810,52815,0
8 Лос-Анджелес Клипперс5527285848-5907820,49117,0
9 Лос-Анджелес Лейкерс5426285991-6062800,48117,5
10 Нью-Орлеан Пеликанс5321325606-5794740,39622,0
11 Портленд Трэйл Блэйзерс5421335823-6063750,38922,5
12 Сан-Антонио Спёрс5420346021-6022740,37023,5
13 Сакраменто Кингз5520356020-6295750,36424,0
14 Оклахома-Сити Тандер5317365351-5695700,32126,0
15 Хьюстон Рокетс5315385742-6202680,28328,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс5332215714-5597850,6040,0
2 Торонто Рэпторс5229235636-5554810,5582,5
3 Бруклин Нетс5329245899-5874820,5473,0
4 Бостон Селтикс5530255946-5720850,5453,0
5 Нью-Йорк Никс5424305635-5691780,4448,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Милуоки Бакс5534216197-5978890,6180,0
2 Чикаго Буллз5433216039-5953870,6110,5
3 Кливленд Кавальерс5433215752-5514870,6110,5
4 Индиана Пэйсерс5519365981-6099740,34515,0
5 Детройт Пистонс5312415430-5928650,22621,0
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит5535205989-5740900,6360,0
2 Шарлотт Хорнетс5528276234-6281830,5097,0
3 Атланта Хоукс5325285907-5904780,4729,0
4 Вашингтон Уизардс5324295658-5826770,45310,0
5 Орландо Мэджик5512435662-6125670,21823,0
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз5433216136-5808870,6110,0
2 Денвер Наггетс5329245791-5693820,5473,5
3 Миннесота Тимбервулвз5328255956-5868810,5284,5
4 Портленд Трэйл Блэйзерс5421335823-6063750,38912,0
5 Оклахома-Сити Тандер5317365351-5695700,32115,5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз5343105988-5582960,8110,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5441135990-5540950,7592,5
3 Лос-Анджелес Клипперс5527285848-5907820,49117,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс5426285991-6062800,48117,5
5 Сакраменто Кингз5520356020-6295750,36424,0
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз5537186196-5971920,6730,0
2 Даллас Маверикс5431235735-5587850,5745,5
3 Нью-Орлеан Пеликанс5321325606-5794740,39615,0
4 Сан-Антонио Спёрс5420346021-6022740,37016,5
5 Хьюстон Рокетс5315385742-6202680,28321,0

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