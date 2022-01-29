Мемфис Гриззлиз - Лос-Анджелес Клипперс прямая трансляция 09.02.2022
Стадион: ФедЭксФорум (Мемфис, США), вместимость: 19800
09 февраля 2022, среда. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Мемфис Гриззлиз - Лос-Анджелес Клипперс, которое состоится 09 Февраля 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: ФедЭксФорум (Мемфис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Главные тренеры
|Тейлор Дженкинс
|Тайрон Лю
История личных встреч
|08.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 123
|19.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 108
|24.10.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 120
|22.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 105
|27.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|99 : 119
|26.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 94
|25.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|124 : 97
|04.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 140
|28.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 121
|01.04.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 96
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|53
|43
|10
|5988-5582
|96
|0,811
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|54
|41
|13
|5990-5540
|95
|0,759
|2,5
|3
|Мемфис Гриззлиз
|55
|37
|18
|6196-5971
|92
|0,673
|7,0
|4
|Майами Хит
|55
|35
|20
|5989-5740
|90
|0,636
|9,0
|5
|Милуоки Бакс
|55
|34
|21
|6197-5978
|89
|0,618
|10,0
|6
|Чикаго Буллз
|54
|33
|21
|6039-5953
|87
|0,611
|10,5
|7
|Кливленд Кавальерс
|54
|33
|21
|5752-5514
|87
|0,611
|10,5
|8
|Юта Джаз
|54
|33
|21
|6136-5808
|87
|0,611
|10,5
|9
|Филадельфия Сиксерс
|53
|32
|21
|5714-5597
|85
|0,604
|11,0
|10
|Даллас Маверикс
|54
|31
|23
|5735-5587
|85
|0,574
|12,5
|11
|Торонто Рэпторс
|52
|29
|23
|5636-5554
|81
|0,558
|13,5
|12
|Денвер Наггетс
|53
|29
|24
|5791-5693
|82
|0,547
|14,0
|13
|Бруклин Нетс
|53
|29
|24
|5899-5874
|82
|0,547
|14,0
|14
|Бостон Селтикс
|55
|30
|25
|5946-5720
|85
|0,545
|14,0
|15
|Миннесота Тимбервулвз
|53
|28
|25
|5956-5868
|81
|0,528
|15,0
|16
|Шарлотт Хорнетс
|55
|28
|27
|6234-6281
|83
|0,509
|16,0
|17
|Лос-Анджелес Клипперс
|55
|27
|28
|5848-5907
|82
|0,491
|17,0
|18
|Лос-Анджелес Лейкерс
|54
|26
|28
|5991-6062
|80
|0,481
|17,5
|19
|Атланта Хоукс
|53
|25
|28
|5907-5904
|78
|0,472
|18,0
|20
|Вашингтон Уизардс
|53
|24
|29
|5658-5826
|77
|0,453
|19,0
|21
|Нью-Йорк Никс
|54
|24
|30
|5635-5691
|78
|0,444
|19,5
|22
|Нью-Орлеан Пеликанс
|53
|21
|32
|5606-5794
|74
|0,396
|22,0
|23
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|54
|21
|33
|5823-6063
|75
|0,389
|22,5
|24
|Сан-Антонио Спёрс
|54
|20
|34
|6021-6022
|74
|0,370
|23,5
|25
|Сакраменто Кингз
|55
|20
|35
|6020-6295
|75
|0,364
|24,0
|26
|Индиана Пэйсерс
|55
|19
|36
|5981-6099
|74
|0,345
|25,0
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|53
|17
|36
|5351-5695
|70
|0,321
|26,0
|28
|Хьюстон Рокетс
|53
|15
|38
|5742-6202
|68
|0,283
|28,0
|29
|Детройт Пистонс
|53
|12
|41
|5430-5928
|65
|0,226
|31,0
|30
|Орландо Мэджик
|55
|12
|43
|5662-6125
|67
|0,218
|32,0
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|55
|35
|20
|5989-5740
|90
|0,636
|0,0
|2
|Милуоки Бакс
|55
|34
|21
|6197-5978
|89
|0,618
|1,0
|3
|Чикаго Буллз
|54
|33
|21
|6039-5953
|87
|0,611
|1,5
|4
|Кливленд Кавальерс
|54
|33
|21
|5752-5514
|87
|0,611
|1,5
|5
|Филадельфия Сиксерс
|53
|32
|21
|5714-5597
|85
|0,604
|2,0
|6
|Торонто Рэпторс
|52
|29
|23
|5636-5554
|81
|0,558
|4,5
|7
|Бруклин Нетс
|53
|29
|24
|5899-5874
|82
|0,547
|5,0
|8
|Бостон Селтикс
|55
|30
|25
|5946-5720
|85
|0,545
|5,0
|9
|Шарлотт Хорнетс
|55
|28
|27
|6234-6281
|83
|0,509
|7,0
|10
|Атланта Хоукс
|53
|25
|28
|5907-5904
|78
|0,472
|9,0
|11
|Вашингтон Уизардс
|53
|24
|29
|5658-5826
|77
|0,453
|10,0
|12
|Нью-Йорк Никс
|54
|24
|30
|5635-5691
|78
|0,444
|10,5
|13
|Индиана Пэйсерс
|55
|19
|36
|5981-6099
|74
|0,345
|16,0
|14
|Детройт Пистонс
|53
|12
|41
|5430-5928
|65
|0,226
|22,0
|15
|Орландо Мэджик
|55
|12
|43
|5662-6125
|67
|0,218
|23,0
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|53
|43
|10
|5988-5582
|96
|0,811
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|54
|41
|13
|5990-5540
|95
|0,759
|2,5
|3
|Мемфис Гриззлиз
|55
|37
|18
|6196-5971
|92
|0,673
|7,0
|4
|Юта Джаз
|54
|33
|21
|6136-5808
|87
|0,611
|10,5
|5
|Даллас Маверикс
|54
|31
|23
|5735-5587
|85
|0,574
|12,5
|6
|Денвер Наггетс
|53
|29
|24
|5791-5693
|82
|0,547
|14,0
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|53
|28
|25
|5956-5868
|81
|0,528
|15,0
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|55
|27
|28
|5848-5907
|82
|0,491
|17,0
|9
|Лос-Анджелес Лейкерс
|54
|26
|28
|5991-6062
|80
|0,481
|17,5
|10
|Нью-Орлеан Пеликанс
|53
|21
|32
|5606-5794
|74
|0,396
|22,0
|11
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|54
|21
|33
|5823-6063
|75
|0,389
|22,5
|12
|Сан-Антонио Спёрс
|54
|20
|34
|6021-6022
|74
|0,370
|23,5
|13
|Сакраменто Кингз
|55
|20
|35
|6020-6295
|75
|0,364
|24,0
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|53
|17
|36
|5351-5695
|70
|0,321
|26,0
|15
|Хьюстон Рокетс
|53
|15
|38
|5742-6202
|68
|0,283
|28,0
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|53
|32
|21
|5714-5597
|85
|0,604
|0,0
|2
|Торонто Рэпторс
|52
|29
|23
|5636-5554
|81
|0,558
|2,5
|3
|Бруклин Нетс
|53
|29
|24
|5899-5874
|82
|0,547
|3,0
|4
|Бостон Селтикс
|55
|30
|25
|5946-5720
|85
|0,545
|3,0
|5
|Нью-Йорк Никс
|54
|24
|30
|5635-5691
|78
|0,444
|8,5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Милуоки Бакс
|55
|34
|21
|6197-5978
|89
|0,618
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|54
|33
|21
|6039-5953
|87
|0,611
|0,5
|3
|Кливленд Кавальерс
|54
|33
|21
|5752-5514
|87
|0,611
|0,5
|4
|Индиана Пэйсерс
|55
|19
|36
|5981-6099
|74
|0,345
|15,0
|5
|Детройт Пистонс
|53
|12
|41
|5430-5928
|65
|0,226
|21,0
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|55
|35
|20
|5989-5740
|90
|0,636
|0,0
|2
|Шарлотт Хорнетс
|55
|28
|27
|6234-6281
|83
|0,509
|7,0
|3
|Атланта Хоукс
|53
|25
|28
|5907-5904
|78
|0,472
|9,0
|4
|Вашингтон Уизардс
|53
|24
|29
|5658-5826
|77
|0,453
|10,0
|5
|Орландо Мэджик
|55
|12
|43
|5662-6125
|67
|0,218
|23,0
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|54
|33
|21
|6136-5808
|87
|0,611
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|53
|29
|24
|5791-5693
|82
|0,547
|3,5
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|53
|28
|25
|5956-5868
|81
|0,528
|4,5
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|54
|21
|33
|5823-6063
|75
|0,389
|12,0
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|53
|17
|36
|5351-5695
|70
|0,321
|15,5
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|53
|43
|10
|5988-5582
|96
|0,811
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|54
|41
|13
|5990-5540
|95
|0,759
|2,5
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|55
|27
|28
|5848-5907
|82
|0,491
|17,0
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|54
|26
|28
|5991-6062
|80
|0,481
|17,5
|5
|Сакраменто Кингз
|55
|20
|35
|6020-6295
|75
|0,364
|24,0
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|55
|37
|18
|6196-5971
|92
|0,673
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|54
|31
|23
|5735-5587
|85
|0,574
|5,5
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|53
|21
|32
|5606-5794
|74
|0,396
|15,0
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|54
|20
|34
|6021-6022
|74
|0,370
|16,5
|5
|Хьюстон Рокетс
|53
|15
|38
|5742-6202
|68
|0,283
|21,0