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Ливерпуль - Лестер Сити 10 Февраля прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
10 февраля 2022, четверг. 22:45 МСК. Англия - Премьер-лига, 24-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Ливерпуль Лестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Лестер Сити, которое состоится 10 Февраля 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Лестер Сити
Лестер
Главные тренеры
Германия Юрген Клопп
Северная Ирландия Брендан Роджерс
История личных встреч
28.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 20 Лестер Сити1 : 0Ливерпуль
22.12.2021 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Ливерпуль3 : 3 5 : 4Лестер Сити
13.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 24 Лестер Сити3 : 1Ливерпуль
22.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 9 Ливерпуль3 : 0Лестер Сити
26.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 19 Лестер Сити0 : 4Ливерпуль
05.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 8 Ливерпуль2 : 1Лестер Сити
30.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 24 Ливерпуль1 : 1Лестер Сити
01.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 4 Лестер Сити1 : 2Ливерпуль
30.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 21 Ливерпуль2 : 1Лестер Сити
23.09.2017 Англия - Премьер-лига Тур 6 Лестер Сити2 : 3Ливерпуль
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити23183255-145782,6
2
Лига чемпионов
Ливерпуль22146258-194872,7
3
Лига чемпионов
Челси24138348-184765,3
4
Лига чемпионов
Вест Хэм Юнайтед24124842-314055,6
5
Лига Европы
Манчестер Юнайтед23116637-313956,5
6 Арсенал21113733-253657,1
7 Тоттенхэм Хотспур20113626-243660,0
8 Вулверхэмптон21104719-163454,0
9 Брайтон энд Хоув Альбион22612423-233045,5
10 Лестер Сити2075834-372643,3
11 Астон Вилла21821128-322641,3
12 Саутгемптон22510726-342537,9
13 Кристал Пэлас2259831-342436,4
14 Брентфорд23651226-382333,3
15 Лидс Юнайтед2157924-402234,9
16 Эвертон21541225-381930,2
17 Ньюкасл Юнайтед22391024-441827,3
18
Зона вылета
Норвич Сити22441413-451624,2
19
Зона вылета
Уотфорд22431523-411522,7
20
Зона вылета
Бёрнли20111817-281423,3

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