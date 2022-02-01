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Аталанта - Фиорентина 10 Февраля прямая трансляция

Стадион: Атлети Адзурри (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
10 февраля 2022, четверг. 20:00 МСК. Кубок Италии, 1/4 финала
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Аталанта Фиорентина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Фиорентина, которое состоится 10 Февраля 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Атлети Адзурри (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Фиорентина
Флоренция
Главные тренеры
Италия Джан Пьеро Гасперини
Италия Винченцо Итальяно
История личных встреч
11.09.2021 Италия - Серия А Тур 3 Аталанта1 : 2Фиорентина
11.04.2021 Италия - Серия А Тур 30 Фиорентина2 : 3Аталанта
13.12.2020 Италия - Серия А Тур 11 Аталанта3 : 0Фиорентина
08.02.2020 Италия - Серия А Тур 23 Фиорентина1 : 2Аталанта
15.01.2020 Кубок Италии 1/8 финала Фиорентина2 : 1Аталанта
22.09.2019 Италия - Серия А Тур 4 Аталанта2 : 2Фиорентина
25.04.2019 Кубок Италии 1/2 финала Аталанта2 : 1Фиорентина
03.03.2019 Италия - Серия А Тур 26 Аталанта3 : 1Фиорентина
27.02.2019 Кубок Италии 1/2 финала Фиорентина3 : 3Аталанта
30.09.2018 Италия - Серия А Тур 7 Фиорентина2 : 0Аталанта
Турнирная таблица
Предварительный раунд
Комо
Катандзаро
2 : 2 3 : 4
Тернана
Авеллино
1 : 1 4 : 3
Перуджа
Зюйдтироль
1 : 0
Падова
Алессандрия
0 : 2 ДВ
1-й раунд
Порденоне
Специя
1 : 3
Дженоа
Перуджа
3 : 2
Удинезе
Асколи
3 : 1
Фиорентина
Козенца
4 : 0
Беневенто
СПАЛ
2 : 1 ДВ
Читтаделла
Монца
2 : 1
Верона
Катандзаро
3 : 0
Кальяри
Пиза
3 : 1
Эмполи
Виченца
4 : 2
Парма
Лечче
1 : 3
Венеция
Фрозиноне
1 : 1 8 : 7
Торино
Кремонезе
0 : 0 4 : 1
Кротоне
Брешия
2 : 2 4 : 2
Болонья
Тернана
4 : 5
Салернитана
Реджина
2 : 0
Сампдория
Алессандрия
3 : 2
2-й раунд
Венеция
Тернана
3 : 1
Удинезе
Кротоне
4 : 0
Дженоа
Салернитана
1 : 0
Верона
Эмполи
3 : 4
Кальяри
Читтаделла
3 : 1
Фиорентина
Беневенто
2 : 1
Специя
Лечче
0 : 2
Сампдория
Торино
2 : 1
1/8 финала
Аталанта
Венеция
2 : 0
Наполи
Фиорентина
2 : 5 ДВ
Милан
Дженоа
3 : 1 ДВ
Лацио
Удинезе
1 : 0 ДВ
Ювентус
Сампдория
4 : 1
Сассуоло
Кальяри
1 : 0
Интер М
Эмполи
3 : 2 ДВ
Рома
Лечче
3 : 1
1/4 финала
Интер М
Рома
2 : 0
Милан
Лацио
09.02
Аталанта
Фиорентина
10.02
Ювентус
Сассуоло
10.02
1/2 финала
Интер М
02.03
02.03
20.04
Интер М
20.04

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