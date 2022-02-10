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Нант - Бастия 10 Февраля прямая трансляция

Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
10 февраля 2022, четверг. 23:00 МСК. Кубок Франции, 1/4 финала
Главный судья: Антони Готье (Секлин, Франция);
Нант Бастия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Бастия, которое состоится 10 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Франции, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нант
Нант
Бастия
Бастия
Главные тренеры
Франция Антуан Комбуаре
Франция Режис Бруар
История личных встреч
01.03.2017 Франция - Лига 1 Тур 24 Бастия2 : 2Нант
01.10.2016 Франция - Лига 1 Тур 8 Нант1 : 0Бастия
09.03.2016 Франция - Лига 1 Тур 27 Бастия0 : 0Нант
28.11.2015 Франция - Лига 1 Тур 15 Нант0 : 0Бастия
14.02.2015 Франция - Лига 1 Тур 25 Нант0 : 2Бастия
24.09.2014 Франция - Лига 1 Тур 7 Бастия0 : 0Нант
17.05.2014 Франция - Лига 1 Тур 38 Бастия0 : 0Нант
10.08.2013 Франция - Лига 1 Тур 1 Нант- : + ТБастия
Турнирная таблица
1/32 финала
Валансьен
Страсбург
0 : 1
Париж
Лион
17.12
Труа
Нанси
1 : 1 2 : 4
Сарр-Юнион
Версаль
0 : 1
Паназоль
Витре
1 : 1 3 : 4
Тулуза
Ним
4 : 1
О Лион
Бастия
1 : 3
Юра Суд
Сен-Дени
5 : 2
Кретей
Венисьё
3 : 0
Генгам
Амьен
2 : 3
Чемин бас Давиньон
Клермон
0 : 4
Сошо
Нант
0 : 0 4 : 5
Кевийи-Руэн
Лаваль
1 : 1 4 : 2
Канн
Дижон
1 : 1 3 : 2
Таон
Бове
3 : 3 4 : 2
Лилль
Осер
3 : 1
Ренн
Лорьян
1 : 0
Марсель
Канне Рошвилль
4 : 1
Стад Пуатьевен
Ланс
0 : 1
Бержерак
Метц
0 : 0 5 : 4
Ред Стар
Монако
0 : 2
Лион-Дюшер
Сент-Этьен
0 : 1
Андрезьё
Монпелье
0 : 1
Реймс Сент-Анне
Реймс
0 : 1
Линас-Монлери
Анже
2 : 0
Васкеаль
Ванн
0 : 4
Динан-Леон
Брест
0 : 0 12 : 13
Бордо
Ле-Жюмо
10 : 0
Монтобан
Ла Рош
1 : 2
Шовиньи
Шартр
2 : 1
Шоле
Ницца
0 : 1
Феньи Ольнуа
ПСЖ
0 : 3
1/16 финала
Ницца
01.01
Нант
Витре
2 : 0
Версаль
Ла Рош
4 : 0
Канн
Тулуза
0 : 1
Брест
Бордо
3 : 0
Монпелье
Страсбург
1 : 0
Бержерак
Кретей
0 : 0 5 : 4
Бастия
Клермон
2 : 0
Нанси
Ренн
1 : 1 4 : 3
Кевийи-Руэн
Монако
1 : 3
Таон
Реймс
0 : 1
Юра Суд
Сент-Этьен
1 : 4
Линас-Монлери
Амьен
3 : 3 3 : 4
Шовиньи
Марсель
0 : 3
Ванн
ПСЖ
0 : 4
Ланс
Лилль
2 : 2 4 : 3
1/8 финала
Нант
Брест
2 : 0
Нанси
Амьен
0 : 2
Тулуза
Версаль
0 : 1
Реймс
Бастия
1 : 1 3 : 5
Марсель
Монпелье
1 : 1 5 : 4
Бержерак
Сент-Этьен
1 : 0
Ланс
Монако
2 : 4
ПСЖ
Ницца
0 : 0 5 : 6
1/4 финала
Монако
Амьен
2 : 0
Бержерак
Версаль
09.02
Ницца
Марсель
09.02
Нант
Бастия
10.02

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