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Филадельфия Флайерз - Детройт Ред Уингз 10 Февраля прямая трансляция

Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
10 февраля 2022, четверг. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз Детройт Ред Уингз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Детройт Ред Уингз, которое состоится 10 Февраля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Детройт Ред Уингз
Детройт
35КанадаврМартин Джонс
79КанадаврКартер Харт
3СШАзщКейт Яндл
6КанадазщТрэвис Санхайм
9РоссиязщИван Проворов
61СШАзщДжастин Браун
70ФинляндиязщРасмус Ристолайнен
24СШАзщНик Силер
11КанаданпТрэвис Конечны
17КанаданпЗак Макьюэн
20СШАнпДжерри Мейхью
21КанаданпСкотт Лотон
23ШвециянпОскар Линдблом
25СШАнпДжеймс ван Римсдайк
28КанаданпКлод Жиру
71СШАнпМакс Уиллман
76КанаданпИсаак Рэтклифф
82КанаданпКоннор Буннаман
89СШАнпКэм Аткинсон
19КанаданпДерик Брассар
29ГерманияврТомас Грайсс
39СШАврАлекс Неделькович
17ЧехиязщФилип Гронек
18КанадазщМарк Стаал
28ШвециязщГустав Линдстрём
53ГерманиязщМориц Зайдер
65СШАзщДэнни Декайзер
82СШАзщДжордан Истерли
11ЧехиянпФилип Задина
14КанаданпРобби Фаббри
23ШвециянпЛукас Рэймонд
24ШвейцариянпПиус Зутер
27КанаданпМайкл Расмуссен
59КанаданпТайлер Бертуцци
71СШАнпДилан Ларкин
73СШАнпАдам Эрни
89КанаданпСэм Ганье
90КанаданпДжо Велено
92РоссиянпВладислав Наместников
48КанаданпДживани Смит
Главные тренеры
КанадаМайк Йео (и.о.)
СШАДжефф Блэшилл
История личных встреч
04.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз0 : 3Филадельфия Флайерз
30.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз6 : 1Детройт Ред Уингз
18.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 3Филадельфия Флайерз
16.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз6 : 5 ОТДетройт Ред Уингз
19.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 2Детройт Ред Уингз
21.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз5 : 4 БФиладельфия Флайерз
24.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 3 ОТФиладельфия Флайерз
21.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз4 : 3Детройт Ред Уингз
12.12.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз0 : 1 ОТФиладельфия Флайерз
09.11.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 3 БДетройт Ред Уингз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Колорадо Эвеланш442543138183-1296877,3
3 Тампа-Бэй Лайтнинг4621724210157-1306671,7
4 Каролина Харрикейнз4427310310153-1066573,9
5 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
6 Питтсбург Пингвинз4723325311158-1266468,1
7 Торонто Мэйпл Лифс4324421210157-1156373,3
8 Нэшвилл Предаторз4622512214144-1256065,2
9 Миннесота Уайлд4220443011161-1225970,2
10 Вегас Голден Найтс4722241216162-1375962,8
11 Вашингтон Кэпиталз4820322714156-1355961,5
12 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
13 Бостон Брюинз4423211215133-1245562,5
14 Лос-Анджелес Кингз4720222516136-1305558,5
15 Анахайм Дакс4816434516141-1375557,3
16 Калгари Флэймз4219220613136-1045261,9
17 Эдмонтон Ойлерз4318230317142-1424957,0
18 Даллас Старз4316521118129-1314855,8
19 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
20 Ванкувер Кэнакс4716233320120-1274851,1
21 Детройт Ред Уингз4711721521130-1624648,9
22 Виннипег Джетс4316214317122-1284552,3
23 Коламбус Блю Джекетс4414431022141-1634348,9
24 Чикаго Блэкхоукс469431623112-1563942,4
25 Нью-Йорк Айлендерс391411331793-1053848,7
26 Филадельфия Флайерз4511404422113-1523842,2
27 Нью-Джерси Дэвилз4711414126134-1683739,4
28 Оттава Сенаторз4213211322118-1403642,9
29 Баффало Сэйбрз4511121624117-1573538,9
30 Сиэтл Кракен4613111327121-1593437,0
31 Аризона Койотс467314031100-1742628,3
32 Монреаль Канадиенс457010730100-1792325,6
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4621724210157-1306671,7
3 Каролина Харрикейнз4427310310153-1066573,9
4 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
5 Питтсбург Пингвинз4723325311158-1266468,1
6 Торонто Мэйпл Лифс4324421210157-1156373,3
7 Вашингтон Кэпиталз4820322714156-1355961,5
8 Бостон Брюинз4423211215133-1245562,5
9 Детройт Ред Уингз4711721521130-1624648,9
10 Коламбус Блю Джекетс4414431022141-1634348,9
11 Нью-Йорк Айлендерс391411331793-1053848,7
12 Филадельфия Флайерз4511404422113-1523842,2
13 Нью-Джерси Дэвилз4711414126134-1683739,4
14 Оттава Сенаторз4213211322118-1403642,9
15 Баффало Сэйбрз4511121624117-1573538,9
16 Монреаль Канадиенс457010730100-1792325,6
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш442543138183-1296877,3
2 Нэшвилл Предаторз4622512214144-1256065,2
3 Миннесота Уайлд4220443011161-1225970,2
4 Вегас Голден Найтс4722241216162-1375962,8
5 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
6 Лос-Анджелес Кингз4720222516136-1305558,5
7 Анахайм Дакс4816434516141-1375557,3
8 Калгари Флэймз4219220613136-1045261,9
9 Эдмонтон Ойлерз4318230317142-1424957,0
10 Даллас Старз4316521118129-1314855,8
11 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
12 Ванкувер Кэнакс4716233320120-1274851,1
13 Виннипег Джетс4316214317122-1284552,3
14 Чикаго Блэкхоукс469431623112-1563942,4
15 Сиэтл Кракен4613111327121-1593437,0
16 Аризона Койотс467314031100-1742628,3
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз4427310310153-1066573,9
2 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
3 Питтсбург Пингвинз4723325311158-1266468,1
4 Вашингтон Кэпиталз4820322714156-1355961,5
5 Коламбус Блю Джекетс4414431022141-1634348,9
6 Нью-Йорк Айлендерс391411331793-1053848,7
7 Филадельфия Флайерз4511404422113-1523842,2
8 Нью-Джерси Дэвилз4711414126134-1683739,4
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4621724210157-1306671,7
3 Торонто Мэйпл Лифс4324421210157-1156373,3
4 Бостон Брюинз4423211215133-1245562,5
5 Детройт Ред Уингз4711721521130-1624648,9
6 Оттава Сенаторз4213211322118-1403642,9
7 Баффало Сэйбрз4511121624117-1573538,9
8 Монреаль Канадиенс457010730100-1792325,6
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш442543138183-1296877,3
2 Нэшвилл Предаторз4622512214144-1256065,2
3 Миннесота Уайлд4220443011161-1225970,2
4 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
5 Даллас Старз4316521118129-1314855,8
6 Виннипег Джетс4316214317122-1284552,3
7 Чикаго Блэкхоукс469431623112-1563942,4
8 Аризона Койотс467314031100-1742628,3
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Вегас Голден Найтс4722241216162-1375962,8
2 Лос-Анджелес Кингз4720222516136-1305558,5
3 Анахайм Дакс4816434516141-1375557,3
4 Калгари Флэймз4219220613136-1045261,9
5 Эдмонтон Ойлерз4318230317142-1424957,0
6 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
7 Ванкувер Кэнакс4716233320120-1274851,1
8 Сиэтл Кракен4613111327121-1593437,0

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