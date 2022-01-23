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Даллас Старз - Нэшвилл Предаторз 10 Февраля прямая трансляция

Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
10 февраля 2022, четверг. 04:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Даллас Старз Нэшвилл Предаторз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 10 Февраля 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Главные тренеры
КанадаРик Боунесс
СШАДжон Хайнс
История личных встреч
11.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз2 : 4Нэшвилл Предаторз
02.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз1 : 0 ОТДаллас Старз
12.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 2 БДаллас Старз
02.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз1 : 4Даллас Старз
31.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нэшвилл Предаторз3 : 2 ОТДаллас Старз
22.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 4 БНэшвилл Предаторз
08.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 4 БНэшвилл Предаторз
25.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 2Нэшвилл Предаторз
23.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз7 : 0Нэшвилл Предаторз
30.07.2020 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Даллас Старз0 : 2Нэшвилл Предаторз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Колорадо Эвеланш442543138183-1296877,3
3 Тампа-Бэй Лайтнинг4621724210157-1306671,7
4 Каролина Харрикейнз4427310310153-1066573,9
5 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
6 Питтсбург Пингвинз4723325311158-1266468,1
7 Торонто Мэйпл Лифс4324421210157-1156373,3
8 Нэшвилл Предаторз4622512214144-1256065,2
9 Миннесота Уайлд4220443011161-1225970,2
10 Вегас Голден Найтс4722241216162-1375962,8
11 Вашингтон Кэпиталз4820322714156-1355961,5
12 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
13 Бостон Брюинз4423211215133-1245562,5
14 Лос-Анджелес Кингз4720222516136-1305558,5
15 Анахайм Дакс4816434516141-1375557,3
16 Калгари Флэймз4219220613136-1045261,9
17 Эдмонтон Ойлерз4318230317142-1424957,0
18 Даллас Старз4316521118129-1314855,8
19 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
20 Ванкувер Кэнакс4716233320120-1274851,1
21 Детройт Ред Уингз4711721521130-1624648,9
22 Виннипег Джетс4316214317122-1284552,3
23 Коламбус Блю Джекетс4414431022141-1634348,9
24 Чикаго Блэкхоукс469431623112-1563942,4
25 Нью-Йорк Айлендерс391411331793-1053848,7
26 Филадельфия Флайерз4511404422113-1523842,2
27 Нью-Джерси Дэвилз4711414126134-1683739,4
28 Оттава Сенаторз4213211322118-1403642,9
29 Баффало Сэйбрз4511121624117-1573538,9
30 Сиэтл Кракен4613111327121-1593437,0
31 Аризона Койотс467314031100-1742628,3
32 Монреаль Канадиенс457010730100-1792325,6
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4621724210157-1306671,7
3 Каролина Харрикейнз4427310310153-1066573,9
4 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
5 Питтсбург Пингвинз4723325311158-1266468,1
6 Торонто Мэйпл Лифс4324421210157-1156373,3
7 Вашингтон Кэпиталз4820322714156-1355961,5
8 Бостон Брюинз4423211215133-1245562,5
9 Детройт Ред Уингз4711721521130-1624648,9
10 Коламбус Блю Джекетс4414431022141-1634348,9
11 Нью-Йорк Айлендерс391411331793-1053848,7
12 Филадельфия Флайерз4511404422113-1523842,2
13 Нью-Джерси Дэвилз4711414126134-1683739,4
14 Оттава Сенаторз4213211322118-1403642,9
15 Баффало Сэйбрз4511121624117-1573538,9
16 Монреаль Канадиенс457010730100-1792325,6
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш442543138183-1296877,3
2 Нэшвилл Предаторз4622512214144-1256065,2
3 Миннесота Уайлд4220443011161-1225970,2
4 Вегас Голден Найтс4722241216162-1375962,8
5 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
6 Лос-Анджелес Кингз4720222516136-1305558,5
7 Анахайм Дакс4816434516141-1375557,3
8 Калгари Флэймз4219220613136-1045261,9
9 Эдмонтон Ойлерз4318230317142-1424957,0
10 Даллас Старз4316521118129-1314855,8
11 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
12 Ванкувер Кэнакс4716233320120-1274851,1
13 Виннипег Джетс4316214317122-1284552,3
14 Чикаго Блэкхоукс469431623112-1563942,4
15 Сиэтл Кракен4613111327121-1593437,0
16 Аризона Койотс467314031100-1742628,3
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз4427310310153-1066573,9
2 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
3 Питтсбург Пингвинз4723325311158-1266468,1
4 Вашингтон Кэпиталз4820322714156-1355961,5
5 Коламбус Блю Джекетс4414431022141-1634348,9
6 Нью-Йорк Айлендерс391411331793-1053848,7
7 Филадельфия Флайерз4511404422113-1523842,2
8 Нью-Джерси Дэвилз4711414126134-1683739,4
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4621724210157-1306671,7
3 Торонто Мэйпл Лифс4324421210157-1156373,3
4 Бостон Брюинз4423211215133-1245562,5
5 Детройт Ред Уингз4711721521130-1624648,9
6 Оттава Сенаторз4213211322118-1403642,9
7 Баффало Сэйбрз4511121624117-1573538,9
8 Монреаль Канадиенс457010730100-1792325,6
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш442543138183-1296877,3
2 Нэшвилл Предаторз4622512214144-1256065,2
3 Миннесота Уайлд4220443011161-1225970,2
4 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
5 Даллас Старз4316521118129-1314855,8
6 Виннипег Джетс4316214317122-1284552,3
7 Чикаго Блэкхоукс469431623112-1563942,4
8 Аризона Койотс467314031100-1742628,3
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Вегас Голден Найтс4722241216162-1375962,8
2 Лос-Анджелес Кингз4720222516136-1305558,5
3 Анахайм Дакс4816434516141-1375557,3
4 Калгари Флэймз4219220613136-1045261,9
5 Эдмонтон Ойлерз4318230317142-1424957,0
6 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
7 Ванкувер Кэнакс4716233320120-1274851,1
8 Сиэтл Кракен4613111327121-1593437,0

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