Эдмонтон Ойлерз - Чикаго Блэкхоукс 10 Февраля прямая трансляция
Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
10 февраля 2022, четверг. 04:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 10 Февраля 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Главные тренеры
|Дэйв Типпетт
|Дерек Кинг (и.о.)
История личных встреч
|21.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|08.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала - Запад
|3 : 2
|06.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала - Запад
|4 : 3
|04.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала - Запад
|6 : 3
|01.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/8 финала - Запад
|4 : 6
|06.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|12.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|15.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|06.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|02.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|47
|24
|6
|2
|3
|2
|10
|194-139
|69
|73,4
|2
|Колорадо Эвеланш
|44
|25
|4
|3
|1
|3
|8
|183-129
|68
|77,3
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|46
|21
|7
|2
|4
|2
|10
|157-130
|66
|71,7
|4
|Каролина Харрикейнз
|44
|27
|3
|1
|0
|3
|10
|153-106
|65
|73,9
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|47
|26
|1
|3
|1
|3
|13
|145-122
|64
|68,1
|6
|Питтсбург Пингвинз
|47
|23
|3
|2
|5
|3
|11
|158-126
|64
|68,1
|7
|Торонто Мэйпл Лифс
|43
|24
|4
|2
|1
|2
|10
|157-115
|63
|73,3
|8
|Нэшвилл Предаторз
|46
|22
|5
|1
|2
|2
|14
|144-125
|60
|65,2
|9
|Миннесота Уайлд
|42
|20
|4
|4
|3
|0
|11
|161-122
|59
|70,2
|10
|Вегас Голден Найтс
|47
|22
|2
|4
|1
|2
|16
|162-137
|59
|62,8
|11
|Вашингтон Кэпиталз
|48
|20
|3
|2
|2
|7
|14
|156-135
|59
|61,5
|12
|Сент-Луис Блюз
|44
|23
|1
|2
|2
|3
|13
|153-121
|57
|64,8
|13
|Бостон Брюинз
|44
|23
|2
|1
|1
|2
|15
|133-124
|55
|62,5
|14
|Лос-Анджелес Кингз
|47
|20
|2
|2
|2
|5
|16
|136-130
|55
|58,5
|15
|Анахайм Дакс
|48
|16
|4
|3
|4
|5
|16
|141-137
|55
|57,3
|16
|Калгари Флэймз
|42
|19
|2
|2
|0
|6
|13
|136-104
|52
|61,9
|17
|Эдмонтон Ойлерз
|43
|18
|2
|3
|0
|3
|17
|142-142
|49
|57,0
|18
|Даллас Старз
|43
|16
|5
|2
|1
|1
|18
|129-131
|48
|55,8
|19
|Сан-Хосе Шаркс
|46
|15
|6
|1
|1
|3
|20
|126-142
|48
|52,2
|20
|Ванкувер Кэнакс
|47
|16
|2
|3
|3
|3
|20
|120-127
|48
|51,1
|21
|Детройт Ред Уингз
|47
|11
|7
|2
|1
|5
|21
|130-162
|46
|48,9
|22
|Виннипег Джетс
|43
|16
|2
|1
|4
|3
|17
|122-128
|45
|52,3
|23
|Коламбус Блю Джекетс
|44
|14
|4
|3
|1
|0
|22
|141-163
|43
|48,9
|24
|Чикаго Блэкхоукс
|46
|9
|4
|3
|1
|6
|23
|112-156
|39
|42,4
|25
|Нью-Йорк Айлендерс
|39
|14
|1
|1
|3
|3
|17
|93-105
|38
|48,7
|26
|Филадельфия Флайерз
|45
|11
|4
|0
|4
|4
|22
|113-152
|38
|42,2
|27
|Нью-Джерси Дэвилз
|47
|11
|4
|1
|4
|1
|26
|134-168
|37
|39,4
|28
|Оттава Сенаторз
|42
|13
|2
|1
|1
|3
|22
|118-140
|36
|42,9
|29
|Баффало Сэйбрз
|45
|11
|1
|2
|1
|6
|24
|117-157
|35
|38,9
|30
|Сиэтл Кракен
|46
|13
|1
|1
|1
|3
|27
|121-159
|34
|37,0
|31
|Аризона Койотс
|46
|7
|3
|1
|4
|0
|31
|100-174
|26
|28,3
|32
|Монреаль Канадиенс
|45
|7
|0
|1
|0
|7
|30
|100-179
|23
|25,6
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|47
|24
|6
|2
|3
|2
|10
|194-139
|69
|73,4
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|46
|21
|7
|2
|4
|2
|10
|157-130
|66
|71,7
|3
|Каролина Харрикейнз
|44
|27
|3
|1
|0
|3
|10
|153-106
|65
|73,9
|4
|Нью-Йорк Рейнджерс
|47
|26
|1
|3
|1
|3
|13
|145-122
|64
|68,1
|5
|Питтсбург Пингвинз
|47
|23
|3
|2
|5
|3
|11
|158-126
|64
|68,1
|6
|Торонто Мэйпл Лифс
|43
|24
|4
|2
|1
|2
|10
|157-115
|63
|73,3
|7
|Вашингтон Кэпиталз
|48
|20
|3
|2
|2
|7
|14
|156-135
|59
|61,5
|8
|Бостон Брюинз
|44
|23
|2
|1
|1
|2
|15
|133-124
|55
|62,5
|9
|Детройт Ред Уингз
|47
|11
|7
|2
|1
|5
|21
|130-162
|46
|48,9
|10
|Коламбус Блю Джекетс
|44
|14
|4
|3
|1
|0
|22
|141-163
|43
|48,9
|11
|Нью-Йорк Айлендерс
|39
|14
|1
|1
|3
|3
|17
|93-105
|38
|48,7
|12
|Филадельфия Флайерз
|45
|11
|4
|0
|4
|4
|22
|113-152
|38
|42,2
|13
|Нью-Джерси Дэвилз
|47
|11
|4
|1
|4
|1
|26
|134-168
|37
|39,4
|14
|Оттава Сенаторз
|42
|13
|2
|1
|1
|3
|22
|118-140
|36
|42,9
|15
|Баффало Сэйбрз
|45
|11
|1
|2
|1
|6
|24
|117-157
|35
|38,9
|16
|Монреаль Канадиенс
|45
|7
|0
|1
|0
|7
|30
|100-179
|23
|25,6
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|44
|25
|4
|3
|1
|3
|8
|183-129
|68
|77,3
|2
|Нэшвилл Предаторз
|46
|22
|5
|1
|2
|2
|14
|144-125
|60
|65,2
|3
|Миннесота Уайлд
|42
|20
|4
|4
|3
|0
|11
|161-122
|59
|70,2
|4
|Вегас Голден Найтс
|47
|22
|2
|4
|1
|2
|16
|162-137
|59
|62,8
|5
|Сент-Луис Блюз
|44
|23
|1
|2
|2
|3
|13
|153-121
|57
|64,8
|6
|Лос-Анджелес Кингз
|47
|20
|2
|2
|2
|5
|16
|136-130
|55
|58,5
|7
|Анахайм Дакс
|48
|16
|4
|3
|4
|5
|16
|141-137
|55
|57,3
|8
|Калгари Флэймз
|42
|19
|2
|2
|0
|6
|13
|136-104
|52
|61,9
|9
|Эдмонтон Ойлерз
|43
|18
|2
|3
|0
|3
|17
|142-142
|49
|57,0
|10
|Даллас Старз
|43
|16
|5
|2
|1
|1
|18
|129-131
|48
|55,8
|11
|Сан-Хосе Шаркс
|46
|15
|6
|1
|1
|3
|20
|126-142
|48
|52,2
|12
|Ванкувер Кэнакс
|47
|16
|2
|3
|3
|3
|20
|120-127
|48
|51,1
|13
|Виннипег Джетс
|43
|16
|2
|1
|4
|3
|17
|122-128
|45
|52,3
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|46
|9
|4
|3
|1
|6
|23
|112-156
|39
|42,4
|15
|Сиэтл Кракен
|46
|13
|1
|1
|1
|3
|27
|121-159
|34
|37,0
|16
|Аризона Койотс
|46
|7
|3
|1
|4
|0
|31
|100-174
|26
|28,3
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|44
|27
|3
|1
|0
|3
|10
|153-106
|65
|73,9
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|47
|26
|1
|3
|1
|3
|13
|145-122
|64
|68,1
|3
|Питтсбург Пингвинз
|47
|23
|3
|2
|5
|3
|11
|158-126
|64
|68,1
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|48
|20
|3
|2
|2
|7
|14
|156-135
|59
|61,5
|5
|Коламбус Блю Джекетс
|44
|14
|4
|3
|1
|0
|22
|141-163
|43
|48,9
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|39
|14
|1
|1
|3
|3
|17
|93-105
|38
|48,7
|7
|Филадельфия Флайерз
|45
|11
|4
|0
|4
|4
|22
|113-152
|38
|42,2
|8
|Нью-Джерси Дэвилз
|47
|11
|4
|1
|4
|1
|26
|134-168
|37
|39,4
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|47
|24
|6
|2
|3
|2
|10
|194-139
|69
|73,4
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|46
|21
|7
|2
|4
|2
|10
|157-130
|66
|71,7
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|43
|24
|4
|2
|1
|2
|10
|157-115
|63
|73,3
|4
|Бостон Брюинз
|44
|23
|2
|1
|1
|2
|15
|133-124
|55
|62,5
|5
|Детройт Ред Уингз
|47
|11
|7
|2
|1
|5
|21
|130-162
|46
|48,9
|6
|Оттава Сенаторз
|42
|13
|2
|1
|1
|3
|22
|118-140
|36
|42,9
|7
|Баффало Сэйбрз
|45
|11
|1
|2
|1
|6
|24
|117-157
|35
|38,9
|8
|Монреаль Канадиенс
|45
|7
|0
|1
|0
|7
|30
|100-179
|23
|25,6
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|44
|25
|4
|3
|1
|3
|8
|183-129
|68
|77,3
|2
|Нэшвилл Предаторз
|46
|22
|5
|1
|2
|2
|14
|144-125
|60
|65,2
|3
|Миннесота Уайлд
|42
|20
|4
|4
|3
|0
|11
|161-122
|59
|70,2
|4
|Сент-Луис Блюз
|44
|23
|1
|2
|2
|3
|13
|153-121
|57
|64,8
|5
|Даллас Старз
|43
|16
|5
|2
|1
|1
|18
|129-131
|48
|55,8
|6
|Виннипег Джетс
|43
|16
|2
|1
|4
|3
|17
|122-128
|45
|52,3
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|46
|9
|4
|3
|1
|6
|23
|112-156
|39
|42,4
|8
|Аризона Койотс
|46
|7
|3
|1
|4
|0
|31
|100-174
|26
|28,3
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|47
|22
|2
|4
|1
|2
|16
|162-137
|59
|62,8
|2
|Лос-Анджелес Кингз
|47
|20
|2
|2
|2
|5
|16
|136-130
|55
|58,5
|3
|Анахайм Дакс
|48
|16
|4
|3
|4
|5
|16
|141-137
|55
|57,3
|4
|Калгари Флэймз
|42
|19
|2
|2
|0
|6
|13
|136-104
|52
|61,9
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|43
|18
|2
|3
|0
|3
|17
|142-142
|49
|57,0
|6
|Сан-Хосе Шаркс
|46
|15
|6
|1
|1
|3
|20
|126-142
|48
|52,2
|7
|Ванкувер Кэнакс
|47
|16
|2
|3
|3
|3
|20
|120-127
|48
|51,1
|8
|Сиэтл Кракен
|46
|13
|1
|1
|1
|3
|27
|121-159
|34
|37,0