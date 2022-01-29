Кливленд Кавальерс - Сан-Антонио Спёрс прямая трансляция 10.02.2022
Стадион: Рокет Мортгедж Филдхаус (Кливленд, США), вместимость: 20562
10 февраля 2022, четверг. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Кливленд Кавальерс - Сан-Антонио Спёрс, которое состоится 10 Февраля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Рокет Мортгедж Филдхаус (Кливленд, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
|Очки
|0
|фор
|Кевин Лав
0
|0
|раз
|Брэндон Гудвин
0
|1
|защ
|Рэджон Рондо
0
|2
|защ
|Коллин Секстон
0
|4
|фор
|Эван Мобли
5
|5
|защ
|Ар Джей Нембхард
0
|6
|защ
|Кевин Пэнгос
0
|8
|лёг
|Ламар Стивенс
0
|9
|лёг
|Дилан Уиндлер
0
|10
|раз
|Дариус Гарлэнд
5
|16
|фор
|Джеди Осман
0
|21
|фор
|Эд Дэвис
0
|22
|защ
|Карис ЛеВерт
0
|24
|лёг
|Лаури Маркканен
0
|31
|цен
|Джарретт Аллен
0
|32
|фор
|Дин Уэйд
0
|35
|защ
|Айзек Окоро
0
|Очки
|1
|защ
|Лонни Уокер
0
|3
|защ
|Келдон Джонсон
6
|4
|защ
|Деррик Уайт
4
|5
|раз
|Деджанте Мюррей
2
|11
|защ
|Джошуа Примо
0
|14
|фор
|Дрю Ойбанкс
0
|15
|защ
|Джо Уискэмп
0
|17
|лёг
|Дуг Макдермотт
4
|18
|фор
|Девонте Кейкок
0
|23
|фор
|Зак Коллинс
0
|24
|защ
|Девин Васселл
0
|25
|цен
|Якоб Пёлтль
0
|30
|фор
|Таддеус Янг
0
|31
|фор
|Кейта Бэйтс-Диоп
0
|33
|защ
|Тре Джонс
0
|34
|цен
|Джок Ландейл
0
|41
|фор
|Хуанхо Эрнангомес
0
Главные тренеры
|Джей Би Бикерстафф
|Грег Попович
История личных встреч
|15.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 114
|06.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 125
|20.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 116
|09.03.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|132 : 129
|13.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 117
|07.04.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|90 : 112
|29.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 110
|25.02.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|94 : 110
|24.01.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 102
|28.03.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 74
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|54
|44
|10
|6102-5691
|98
|0,815
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|54
|41
|13
|5990-5540
|95
|0,759
|3,0
|3
|Мемфис Гриззлиз
|56
|38
|18
|6331-6080
|94
|0,679
|7,0
|4
|Майами Хит
|55
|35
|20
|5989-5740
|90
|0,636
|9,5
|5
|Милуоки Бакс
|56
|35
|21
|6328-6094
|91
|0,625
|10,0
|6
|Чикаго Буллз
|54
|33
|21
|6039-5953
|87
|0,611
|11,0
|7
|Кливленд Кавальерс
|54
|33
|21
|5752-5514
|87
|0,611
|11,0
|8
|Юта Джаз
|54
|33
|21
|6136-5808
|87
|0,611
|11,0
|9
|Филадельфия Сиксерс
|54
|32
|22
|5823-5711
|86
|0,593
|12,0
|10
|Даллас Маверикс
|55
|32
|23
|5851-5673
|87
|0,582
|12,5
|11
|Торонто Рэпторс
|52
|29
|23
|5636-5554
|81
|0,558
|14,0
|12
|Денвер Наггетс
|54
|30
|24
|5923-5808
|84
|0,556
|14,0
|13
|Бостон Селтикс
|56
|31
|25
|6072-5811
|87
|0,554
|14,0
|14
|Бруклин Нетс
|54
|29
|25
|5990-6000
|83
|0,537
|15,0
|15
|Миннесота Тимбервулвз
|54
|29
|25
|6090-5982
|83
|0,537
|15,0
|16
|Шарлотт Хорнетс
|55
|28
|27
|6234-6281
|83
|0,509
|16,5
|17
|Лос-Анджелес Клипперс
|56
|27
|29
|5957-6042
|83
|0,482
|18,0
|18
|Атланта Хоукс
|54
|26
|28
|6040-6016
|80
|0,481
|18,0
|19
|Лос-Анджелес Лейкерс
|55
|26
|29
|6107-6193
|81
|0,473
|18,5
|20
|Вашингтон Уизардс
|53
|24
|29
|5658-5826
|77
|0,453
|19,5
|21
|Нью-Йорк Никс
|55
|24
|31
|5750-5823
|79
|0,436
|20,5
|22
|Нью-Орлеан Пеликанс
|54
|22
|32
|5716-5891
|76
|0,407
|22,0
|23
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|55
|21
|34
|5918-6176
|76
|0,382
|23,5
|24
|Сан-Антонио Спёрс
|54
|20
|34
|6021-6022
|74
|0,370
|24,0
|25
|Сакраменто Кингз
|56
|20
|36
|6134-6429
|76
|0,357
|25,0
|26
|Индиана Пэйсерс
|56
|19
|37
|6093-6232
|75
|0,339
|26,0
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|53
|17
|36
|5351-5695
|70
|0,321
|26,5
|28
|Хьюстон Рокетс
|54
|15
|39
|5839-6312
|69
|0,278
|29,0
|29
|Орландо Мэджик
|56
|13
|43
|5775-6220
|69
|0,232
|32,0
|30
|Детройт Пистонс
|54
|12
|42
|5516-6044
|66
|0,222
|32,0
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|55
|35
|20
|5989-5740
|90
|0,636
|0,0
|2
|Милуоки Бакс
|56
|35
|21
|6328-6094
|91
|0,625
|0,5
|3
|Чикаго Буллз
|54
|33
|21
|6039-5953
|87
|0,611
|1,5
|4
|Кливленд Кавальерс
|54
|33
|21
|5752-5514
|87
|0,611
|1,5
|5
|Филадельфия Сиксерс
|54
|32
|22
|5823-5711
|86
|0,593
|2,5
|6
|Торонто Рэпторс
|52
|29
|23
|5636-5554
|81
|0,558
|4,5
|7
|Бостон Селтикс
|56
|31
|25
|6072-5811
|87
|0,554
|4,5
|8
|Бруклин Нетс
|54
|29
|25
|5990-6000
|83
|0,537
|5,5
|9
|Шарлотт Хорнетс
|55
|28
|27
|6234-6281
|83
|0,509
|7,0
|10
|Атланта Хоукс
|54
|26
|28
|6040-6016
|80
|0,481
|8,5
|11
|Вашингтон Уизардс
|53
|24
|29
|5658-5826
|77
|0,453
|10,0
|12
|Нью-Йорк Никс
|55
|24
|31
|5750-5823
|79
|0,436
|11,0
|13
|Индиана Пэйсерс
|56
|19
|37
|6093-6232
|75
|0,339
|16,5
|14
|Орландо Мэджик
|56
|13
|43
|5775-6220
|69
|0,232
|22,5
|15
|Детройт Пистонс
|54
|12
|42
|5516-6044
|66
|0,222
|22,5
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|54
|44
|10
|6102-5691
|98
|0,815
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|54
|41
|13
|5990-5540
|95
|0,759
|3,0
|3
|Мемфис Гриззлиз
|56
|38
|18
|6331-6080
|94
|0,679
|7,0
|4
|Юта Джаз
|54
|33
|21
|6136-5808
|87
|0,611
|11,0
|5
|Даллас Маверикс
|55
|32
|23
|5851-5673
|87
|0,582
|12,5
|6
|Денвер Наггетс
|54
|30
|24
|5923-5808
|84
|0,556
|14,0
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|54
|29
|25
|6090-5982
|83
|0,537
|15,0
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|56
|27
|29
|5957-6042
|83
|0,482
|18,0
|9
|Лос-Анджелес Лейкерс
|55
|26
|29
|6107-6193
|81
|0,473
|18,5
|10
|Нью-Орлеан Пеликанс
|54
|22
|32
|5716-5891
|76
|0,407
|22,0
|11
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|55
|21
|34
|5918-6176
|76
|0,382
|23,5
|12
|Сан-Антонио Спёрс
|54
|20
|34
|6021-6022
|74
|0,370
|24,0
|13
|Сакраменто Кингз
|56
|20
|36
|6134-6429
|76
|0,357
|25,0
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|53
|17
|36
|5351-5695
|70
|0,321
|26,5
|15
|Хьюстон Рокетс
|54
|15
|39
|5839-6312
|69
|0,278
|29,0
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|54
|32
|22
|5823-5711
|86
|0,593
|0,0
|2
|Торонто Рэпторс
|52
|29
|23
|5636-5554
|81
|0,558
|2,0
|3
|Бостон Селтикс
|56
|31
|25
|6072-5811
|87
|0,554
|2,0
|4
|Бруклин Нетс
|54
|29
|25
|5990-6000
|83
|0,537
|3,0
|5
|Нью-Йорк Никс
|55
|24
|31
|5750-5823
|79
|0,436
|8,5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Милуоки Бакс
|56
|35
|21
|6328-6094
|91
|0,625
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|54
|33
|21
|6039-5953
|87
|0,611
|1,0
|3
|Кливленд Кавальерс
|54
|33
|21
|5752-5514
|87
|0,611
|1,0
|4
|Индиана Пэйсерс
|56
|19
|37
|6093-6232
|75
|0,339
|16,0
|5
|Детройт Пистонс
|54
|12
|42
|5516-6044
|66
|0,222
|22,0
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|55
|35
|20
|5989-5740
|90
|0,636
|0,0
|2
|Шарлотт Хорнетс
|55
|28
|27
|6234-6281
|83
|0,509
|7,0
|3
|Атланта Хоукс
|54
|26
|28
|6040-6016
|80
|0,481
|8,5
|4
|Вашингтон Уизардс
|53
|24
|29
|5658-5826
|77
|0,453
|10,0
|5
|Орландо Мэджик
|56
|13
|43
|5775-6220
|69
|0,232
|22,5
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|54
|33
|21
|6136-5808
|87
|0,611
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|54
|30
|24
|5923-5808
|84
|0,556
|3,0
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|54
|29
|25
|6090-5982
|83
|0,537
|4,0
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|55
|21
|34
|5918-6176
|76
|0,382
|12,5
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|53
|17
|36
|5351-5695
|70
|0,321
|15,5
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|54
|44
|10
|6102-5691
|98
|0,815
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|54
|41
|13
|5990-5540
|95
|0,759
|3,0
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|56
|27
|29
|5957-6042
|83
|0,482
|18,0
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|55
|26
|29
|6107-6193
|81
|0,473
|18,5
|5
|Сакраменто Кингз
|56
|20
|36
|6134-6429
|76
|0,357
|25,0
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|56
|38
|18
|6331-6080
|94
|0,679
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|55
|32
|23
|5851-5673
|87
|0,582
|5,5
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|54
|22
|32
|5716-5891
|76
|0,407
|15,0
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|54
|20
|34
|6021-6022
|74
|0,370
|17,0
|5
|Хьюстон Рокетс
|54
|15
|39
|5839-6312
|69
|0,278
|22,0