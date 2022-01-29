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Оклахома-Сити Тандер - Торонто Рэпторс прямая трансляция 10.02.2022

Стадион: Чизпик Энерджи-Арена (Оклахома-Сити, США), вместимость: 18203
10 февраля 2022, четверг. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Оклахома-Сити Тандер Торонто Рэпторс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оклахома-Сити Тандер - Торонто Рэпторс, которое состоится 10 Февраля 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Чизпик Энерджи-Арена (Оклахома-Сити, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Торонто Рэпторс
Торонто
Главные тренеры
СШАМарк Дэйгнолт
СШАНик Нёрс
История личных встреч
09.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс109 : 110Оклахома-Сити Тандер
19.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс112 : 106Оклахома-Сити Тандер
01.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер113 : 103Торонто Рэпторс
16.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер121 : 130Торонто Рэпторс
30.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс97 : 98Оклахома-Сити Тандер
23.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс109 : 116Оклахома-Сити Тандер
21.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер114 : 123 ОТТоронто Рэпторс
18.03.2018 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс125 : 132Оклахома-Сити Тандер
28.12.2017 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер124 : 107Торонто Рэпторс
17.03.2017 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс102 : 123Оклахома-Сити Тандер
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз5444106102-5691980,8150,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5441135990-5540950,7593,0
3 Мемфис Гриззлиз5638186331-6080940,6797,0
4 Майами Хит5535205989-5740900,6369,5
5 Милуоки Бакс5635216328-6094910,62510,0
6 Чикаго Буллз5433216039-5953870,61111,0
7 Кливленд Кавальерс5433215752-5514870,61111,0
8 Юта Джаз5433216136-5808870,61111,0
9 Филадельфия Сиксерс5432225823-5711860,59312,0
10 Даллас Маверикс5532235851-5673870,58212,5
11 Торонто Рэпторс5229235636-5554810,55814,0
12 Денвер Наггетс5430245923-5808840,55614,0
13 Бостон Селтикс5631256072-5811870,55414,0
14 Бруклин Нетс5429255990-6000830,53715,0
15 Миннесота Тимбервулвз5429256090-5982830,53715,0
16 Шарлотт Хорнетс5528276234-6281830,50916,5
17 Лос-Анджелес Клипперс5627295957-6042830,48218,0
18 Атланта Хоукс5426286040-6016800,48118,0
19 Лос-Анджелес Лейкерс5526296107-6193810,47318,5
20 Вашингтон Уизардс5324295658-5826770,45319,5
21 Нью-Йорк Никс5524315750-5823790,43620,5
22 Нью-Орлеан Пеликанс5422325716-5891760,40722,0
23 Портленд Трэйл Блэйзерс5521345918-6176760,38223,5
24 Сан-Антонио Спёрс5420346021-6022740,37024,0
25 Сакраменто Кингз5620366134-6429760,35725,0
26 Индиана Пэйсерс5619376093-6232750,33926,0
27 Оклахома-Сити Тандер5317365351-5695700,32126,5
28 Хьюстон Рокетс5415395839-6312690,27829,0
29 Орландо Мэджик5613435775-6220690,23232,0
30 Детройт Пистонс5412425516-6044660,22232,0
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит5535205989-5740900,6360,0
2 Милуоки Бакс5635216328-6094910,6250,5
3 Чикаго Буллз5433216039-5953870,6111,5
4 Кливленд Кавальерс5433215752-5514870,6111,5
5 Филадельфия Сиксерс5432225823-5711860,5932,5
6 Торонто Рэпторс5229235636-5554810,5584,5
7 Бостон Селтикс5631256072-5811870,5544,5
8 Бруклин Нетс5429255990-6000830,5375,5
9 Шарлотт Хорнетс5528276234-6281830,5097,0
10 Атланта Хоукс5426286040-6016800,4818,5
11 Вашингтон Уизардс5324295658-5826770,45310,0
12 Нью-Йорк Никс5524315750-5823790,43611,0
13 Индиана Пэйсерс5619376093-6232750,33916,5
14 Орландо Мэджик5613435775-6220690,23222,5
15 Детройт Пистонс5412425516-6044660,22222,5
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз5444106102-5691980,8150,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5441135990-5540950,7593,0
3 Мемфис Гриззлиз5638186331-6080940,6797,0
4 Юта Джаз5433216136-5808870,61111,0
5 Даллас Маверикс5532235851-5673870,58212,5
6 Денвер Наггетс5430245923-5808840,55614,0
7 Миннесота Тимбервулвз5429256090-5982830,53715,0
8 Лос-Анджелес Клипперс5627295957-6042830,48218,0
9 Лос-Анджелес Лейкерс5526296107-6193810,47318,5
10 Нью-Орлеан Пеликанс5422325716-5891760,40722,0
11 Портленд Трэйл Блэйзерс5521345918-6176760,38223,5
12 Сан-Антонио Спёрс5420346021-6022740,37024,0
13 Сакраменто Кингз5620366134-6429760,35725,0
14 Оклахома-Сити Тандер5317365351-5695700,32126,5
15 Хьюстон Рокетс5415395839-6312690,27829,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс5432225823-5711860,5930,0
2 Торонто Рэпторс5229235636-5554810,5582,0
3 Бостон Селтикс5631256072-5811870,5542,0
4 Бруклин Нетс5429255990-6000830,5373,0
5 Нью-Йорк Никс5524315750-5823790,4368,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Милуоки Бакс5635216328-6094910,6250,0
2 Чикаго Буллз5433216039-5953870,6111,0
3 Кливленд Кавальерс5433215752-5514870,6111,0
4 Индиана Пэйсерс5619376093-6232750,33916,0
5 Детройт Пистонс5412425516-6044660,22222,0
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит5535205989-5740900,6360,0
2 Шарлотт Хорнетс5528276234-6281830,5097,0
3 Атланта Хоукс5426286040-6016800,4818,5
4 Вашингтон Уизардс5324295658-5826770,45310,0
5 Орландо Мэджик5613435775-6220690,23222,5
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз5433216136-5808870,6110,0
2 Денвер Наггетс5430245923-5808840,5563,0
3 Миннесота Тимбервулвз5429256090-5982830,5374,0
4 Портленд Трэйл Блэйзерс5521345918-6176760,38212,5
5 Оклахома-Сити Тандер5317365351-5695700,32115,5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз5444106102-5691980,8150,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5441135990-5540950,7593,0
3 Лос-Анджелес Клипперс5627295957-6042830,48218,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс5526296107-6193810,47318,5
5 Сакраменто Кингз5620366134-6429760,35725,0
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз5638186331-6080940,6790,0
2 Даллас Маверикс5532235851-5673870,5825,5
3 Нью-Орлеан Пеликанс5422325716-5891760,40715,0
4 Сан-Антонио Спёрс5420346021-6022740,37017,0
5 Хьюстон Рокетс5415395839-6312690,27822,0

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