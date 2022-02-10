Альба - Зенит прямая трансляция 10.02.2022
Стадион: О2 Ворлд (Гамбург, Германия), вместимость: 16000
10 февраля 2022, четверг. 22:00 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 23-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Альба - Зенит, которое состоится 10 Февраля 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 23-й тур, оно проводится на стадионе: О2 Ворлд (Гамбург, Германия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Альба
Берлин, Германия
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Главные тренеры
|Исраэль Гонсалес
|Хавьер Паскуаль
История личных встреч
|17.11.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 10
|75 : 66
|02.03.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 26
|87 : 71
|20.11.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 6
|66 : 73
|20.02.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 25
|81 : 83
|04.10.2019
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 1
|85 : 65
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
| 1
Плей-офф
|Реал Мадрид
|24
|0.833
| 2
Плей-офф
|Барселона
|24
|0.792
| 3
Плей-офф
|Олимпия Милан
|23
|0.696
| 4
Плей-офф
|Зенит
|22
|0.636
| 5
Плей-офф
|ЦСКА
|23
|0.609
| 6
Плей-офф
|Олимпиакос
|22
|0.591
| 7
Плей-офф
|УНИКС
|23
|0.565
| 8
Плей-офф
|Фенербахче
|22
|0.545
|9
|Анадолу Эфес
|23
|0.522
|10
|Монако
|24
|0.500
|11
|Бавария
|24
|0.500
|12
|Маккаби Тель-Авив
|22
|0.455
|13
|АСВЕЛ
|24
|0.375
|14
|Црвена Звезда
|22
|0.364
|15
|Альба
|23
|0.304
|16
|Баскония
|23
|0.304
|17
|Панатинаикос
|22
|0.227
|18
|Жальгирис
|22
|0.136