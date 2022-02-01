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Маккаби Тель-Авив - ЦСКА прямая трансляция 10.02.2022

Стадион: Менора Мивтачим Арена (Тель-Авив, Израиль), вместимость: 11768
10 февраля 2022, четверг. 22:05 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 24-й тур
Маккаби Тель-Авив ЦСКА

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Маккаби Тель-Авив - ЦСКА, которое состоится 10 Февраля 2022 года в 22:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 24-й тур, оно проводится на стадионе: Менора Мивтачим Арена (Тель-Авив, Израиль). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
ЦСКА
Москва, Россия
Главные тренеры
Греция Яннис Сферопулос
Греция Димитрис Итудис
История личных встреч
11.11.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 9 ЦСКА74 : 73Маккаби Тель-Авив
02.03.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 25 Маккаби Тель-Авив80 : 84ЦСКА
08.10.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 2 ЦСКА76 : 72Маккаби Тель-Авив
12.12.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 13 Маккаби Тель-Авив90 : 80ЦСКА
11.01.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 18 ЦСКА76 : 93Маккаби Тель-Авив
16.10.2018 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 2 Маккаби Тель-Авив86 : 89ЦСКА
01.03.2018 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 24 Маккаби Тель-Авив73 : 93ЦСКА
15.12.2017 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 12 ЦСКА101 : 86Маккаби Тель-Авив
23.02.2017 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 23 ЦСКА93 : 81Маккаби Тель-Авив
21.12.2016 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 13 Маккаби Тель-Авив76 : 80ЦСКА
Турнирная таблица
КомандаИгрыВ/И
1
Плей-офф
Реал Мадрид24 0.833
2
Плей-офф
Барселона24 0.792
3
Плей-офф
Олимпия Милан23 0.696
4
Плей-офф
Зенит22 0.636
5
Плей-офф
ЦСКА23 0.609
6
Плей-офф
Олимпиакос22 0.591
7
Плей-офф
УНИКС23 0.565
8
Плей-офф
Фенербахче22 0.545
9 Анадолу Эфес23 0.522
10 Монако24 0.500
11 Бавария24 0.500
12 Маккаби Тель-Авив22 0.455
13 АСВЕЛ24 0.375
14 Црвена Звезда22 0.364
15 Альба23 0.304
16 Баскония23 0.304
17 Панатинаикос22 0.227
18 Жальгирис22 0.136

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