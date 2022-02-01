Маккаби Тель-Авив - ЦСКА прямая трансляция 10.02.2022
Стадион: Менора Мивтачим Арена (Тель-Авив, Израиль), вместимость: 11768
10 февраля 2022, четверг. 22:05 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 24-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Маккаби Тель-Авив - ЦСКА, которое состоится 10 Февраля 2022 года в 22:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 24-й тур, оно проводится на стадионе: Менора Мивтачим Арена (Тель-Авив, Израиль). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
ЦСКА
Москва, Россия
Главные тренеры
|Яннис Сферопулос
|Димитрис Итудис
История личных встреч
|11.11.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 9
|74 : 73
|02.03.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 25
|80 : 84
|08.10.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 2
|76 : 72
|12.12.2019
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 13
|90 : 80
|11.01.2019
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 18
|76 : 93
|16.10.2018
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 2
|86 : 89
|01.03.2018
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 24
|73 : 93
|15.12.2017
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 12
|101 : 86
|23.02.2017
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 23
|93 : 81
|21.12.2016
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 13
|76 : 80
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
| 1
Плей-офф
|Реал Мадрид
|24
|0.833
| 2
Плей-офф
|Барселона
|24
|0.792
| 3
Плей-офф
|Олимпия Милан
|23
|0.696
| 4
Плей-офф
|Зенит
|22
|0.636
| 5
Плей-офф
|ЦСКА
|23
|0.609
| 6
Плей-офф
|Олимпиакос
|22
|0.591
| 7
Плей-офф
|УНИКС
|23
|0.565
| 8
Плей-офф
|Фенербахче
|22
|0.545
|9
|Анадолу Эфес
|23
|0.522
|10
|Монако
|24
|0.500
|11
|Бавария
|24
|0.500
|12
|Маккаби Тель-Авив
|22
|0.455
|13
|АСВЕЛ
|24
|0.375
|14
|Црвена Звезда
|22
|0.364
|15
|Альба
|23
|0.304
|16
|Баскония
|23
|0.304
|17
|Панатинаикос
|22
|0.227
|18
|Жальгирис
|22
|0.136