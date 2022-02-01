Финляндия - Словакия 10 Февраля прямая трансляция
Стадион: Национальный (Пекин, Китай), вместимость: 20000
10 февраля 2022, четверг. 11:40 МСК. Олимпийские игры 2022 (м), Группа C
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия - Словакия, которое состоится 10 Февраля 2022 года в 11:40 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2022 (м), оно проводится на стадионе: Национальный (Пекин, Китай). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Финляндия
Словакия
Главные тренеры
|Юкка Ялонен
|Крэйг Рэмзи
История личных встреч
|11.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа A
|2 : 4
|15.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа B. Тур 6
|0 : 5
|09.05.2015
|ЧМ-2015
|Группа B. Тур 5
|3 : 0
|16.05.2013
|ЧМ-2013
|1/4 финала
|4 : 3
|04.05.2013
|ЧМ-2013
|Группа B. Тур 2
|2 : 0
|06.05.2012
|ЧМ-2012
|Группа A. Тур 2
|1 : 0
|07.05.2011
|ЧМ-2011
|Группа Е. Тур 2
|2 : 1
|17.05.2010
|ЧМ-2010
|Группа Е. Тур 2
|5 : 2
|28.02.2010
|Олимпийские игры 2010
|За 3-е место
|5 : 3
|01.05.2009
|ЧМ-2009
|Группа F. Тур 1
|2 : 1 ОТ
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Олимпиады-2022 по хоккею: Финляндия — Словакия. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 11:40 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Канада
|0
|0
|2
|США
|0
|0
|3
|Германия
|0
|0
|4
|Китай
|0
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Дания
|1
|3
|2
|Россия
|1
|3
|3
|Чехия
|1
|0
|4
|Швейцария
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Финляндия
|0
|0
|2
|Швеция
|0
|0
|3
|Словакия
|0
|0
|4
|Латвия
|0
|0