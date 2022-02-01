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Финляндия - Словакия 10 Февраля прямая трансляция

Стадион: Национальный (Пекин, Китай), вместимость: 20000
10 февраля 2022, четверг. 11:40 МСК. Олимпийские игры 2022 (м), Группа C
Финляндия Словакия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия - Словакия, которое состоится 10 Февраля 2022 года в 11:40 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2022 (м), оно проводится на стадионе: Национальный (Пекин, Китай). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Финляндия
Словакия
Главные тренеры
ФинляндияЮкка Ялонен
КанадаКрэйг Рэмзи
История личных встреч
11.05.2019 ЧМ-2019 Группа A Словакия2 : 4Финляндия
15.05.2016 ЧМ-2016 Группа B. Тур 6 Словакия0 : 5Финляндия
09.05.2015 ЧМ-2015 Группа B. Тур 5 Финляндия3 : 0Словакия
16.05.2013 ЧМ-2013 1/4 финала Финляндия4 : 3Словакия
04.05.2013 ЧМ-2013 Группа B. Тур 2 Финляндия2 : 0Словакия
06.05.2012 ЧМ-2012 Группа A. Тур 2 Финляндия1 : 0Словакия
07.05.2011 ЧМ-2011 Группа Е. Тур 2 Финляндия2 : 1Словакия
17.05.2010 ЧМ-2010 Группа Е. Тур 2 Финляндия5 : 2Словакия
28.02.2010 Олимпийские игры 2010 За 3-е место Финляндия5 : 3Словакия
01.05.2009 ЧМ-2009 Группа F. Тур 1 Финляндия2 : 1 ОТСловакия
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Олимпиады-2022 по хоккею: Финляндия — Словакия. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 11:40 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИгрыОчки
1 Канада0 0
2 США0 0
3 Германия0 0
4 Китай0 0
Группа B
КомандаИгрыОчки
1 Дания1 3
2 Россия1 3
3 Чехия1 0
4 Швейцария1 0
Группа C
КомандаИгрыОчки
1 Финляндия0 0
2 Швеция0 0
3 Словакия0 0
4 Латвия0 0

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