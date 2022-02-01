Канада - Германия 10 Февраля прямая трансляция
Стадион: Укэсун Спортс-центр (Пекин, Китай), вместимость: 14614
10 февраля 2022, четверг. 16:10 МСК. Олимпийские игры 2022 (м), Группа A
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада - Германия, которое состоится 10 Февраля 2022 года в 16:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2022 (м), оно проводится на стадионе: Укэсун Спортс-центр (Пекин, Китай). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Канада
Германия
Главные тренеры
|Джереми Коллитон
|Тони Сёдерхольм
История личных встреч
|24.05.2021
|ЧМ-2021
|Группа B
|3 : 1
|18.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа A
|8 : 1
|15.05.2018
|ЧМ-2018
|Группа B
|3 : 0
|23.02.2018
|Олимпийские игры 2018
|1/2 финала
|3 : 4
|18.05.2017
|ЧМ-2017
|1/4 финала
|2 : 1
|12.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа B. Тур 4
|5 : 2
|03.05.2015
|ЧМ-2015
|Группа A. Тур 2
|10 : 0
|24.02.2010
|Олимпийские игры 2010
|Квалификация
|8 : 2
|10.05.2008
|ЧМ-2008
|Группа F. Тур 2
|1 : 10
|28.04.2007
|ЧМ-2007
|Группа C. Тур 1
|2 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Олимпиады-2022 по хоккею: Канада — Германия. Это соперники по группе А. Начало встречи запланировано на 16:10 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Канада
|0
|0
|2
|США
|0
|0
|3
|Германия
|0
|0
|4
|Китай
|0
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Дания
|1
|3
|2
|Россия
|1
|3
|3
|Чехия
|1
|0
|4
|Швейцария
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Финляндия
|0
|0
|2
|Швеция
|0
|0
|3
|Словакия
|0
|0
|4
|Латвия
|0
|0