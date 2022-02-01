Швеция - Латвия 10 Февраля прямая трансляция
Стадион: Национальный (Пекин, Китай), вместимость: 20000
10 февраля 2022, четверг. 07:10 МСК. Олимпийские игры 2022 (м), Группа C
Анонс матча
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Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швеция - Латвия, которое состоится 10 Февраля 2022 года в 07:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры 2022 (м), оно проводится на стадионе: Национальный (Пекин, Китай). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швеция
Латвия
Главные тренеры
|Юхан Гарпенлёв
|Харийс Витолиньш
История личных встреч
|20.05.2019
|ЧМ-2019
|Группа B
|5 : 4
|17.05.2018
|ЧМ-2018
|1/4 финала
|3 : 2
|11.05.2017
|ЧМ-2017
|Группа A
|2 : 0
|06.05.2016
|ЧМ-2016
|Группа A. Тур 1
|2 : 1 ОТ
|04.05.2015
|ЧМ-2015
|Группа A. Тур 3
|1 : 8
|15.02.2014
|Олимпийские игры 2014
|Группа C. Тур 3
|5 : 3
|15.12.2013
|Универсиада
|Группа A. Тур 3
|2 : 5
|15.05.2012
|ЧМ-2012
|Группа B. Тур 7
|4 : 0
|14.05.2010
|ЧМ-2010
|Группа F. Тур 1
|4 : 2
|27.04.2009
|ЧМ-2009
|Группа C. Тур 2
|3 : 2 Б
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Канада
|0
|0
|2
|США
|0
|0
|3
|Германия
|0
|0
|4
|Китай
|0
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Дания
|1
|3
|2
|Россия
|1
|3
|3
|Чехия
|1
|0
|4
|Швейцария
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Финляндия
|0
|0
|2
|Швеция
|0
|0
|3
|Словакия
|0
|0
|4
|Латвия
|0
|0