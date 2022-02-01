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Севилья - Эльче 11 Февраля прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
11 февраля 2022, пятница. 23:00 МСК. Испания - Примера, 24-й тур
Севилья Эльче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Эльче, которое состоится 11 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Эльче
Эльче
Главные тренеры
Испания Хулен Лопетеги
Испания Франсиско Родригес
История личных встреч
28.08.2021 Испания - Примера Тур 3 Эльче1 : 1Севилья
17.03.2021 Испания - Примера Тур 2 Севилья2 : 0Эльче
06.03.2021 Испания - Примера Тур 26 Эльче2 : 1Севилья
15.03.2015 Испания - Примера Тур 27 Севилья3 : 0Эльче
19.10.2014 Испания - Примера Тур 8 Эльче0 : 2Севилья
18.05.2014 Испания - Примера Тур 38 Севилья3 : 1Эльче
12.01.2014 Испания - Примера Тур 19 Эльче1 : 1Севилья
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид23165248-205376,8
2
Лига чемпионов
Севилья23138234-164768,1
3
Лига чемпионов
Бетис23124741-274058,0
4
Лига чемпионов
Барселона22108436-253857,6
5
Лига Европы
Атлетико М22106638-303654,5
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал2398638-233550,7
7 Реал Сосьедад2298522-213553,0
8 Атлетик Б23810523-183449,3
9 Райо Вальекано2294927-243147,0
10 Сельта2386928-253043,5
11 Валенсия2379735-363043,5
12 Осасуна2378822-272942,0
13 Эспаньол23761027-322739,1
14 Эльче2368926-312637,7
15 Хетафе23671020-232536,2
16 Гранада2359926-342434,8
17 Мальорка2258919-342334,8
18
Зона вылета
Кадис23391120-381826,1
19
Зона вылета
Алавес23451417-381724,6
20
Зона вылета
Леванте22181321-461116,7

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