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РБ Лейпциг - Кёльн 11 Февраля прямая трансляция

Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 44345
11 февраля 2022, пятница. 22:30 МСК. Германия - Бундеслига, 22-й тур
РБ Лейпциг Кёльн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Кёльн, которое состоится 11 Февраля 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
Германия Доменико Тедеско
Германия Штеффен Баумгарт
История личных встреч
18.09.2021 Германия - Бундеслига Тур 5 Кёльн1 : 1РБ Лейпциг
20.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 30 Кёльн2 : 1РБ Лейпциг
19.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 13 РБ Лейпциг0 : 0Кёльн
01.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 29 Кёльн2 : 4РБ Лейпциг
23.11.2019 Германия - Бундеслига Тур 12 РБ Лейпциг4 : 1Кёльн
25.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 24 РБ Лейпциг1 : 2Кёльн
01.10.2017 Германия - Бундеслига Тур 7 Кёльн1 : 2РБ Лейпциг
25.02.2017 Германия - Бундеслига Тур 22 РБ Лейпциг3 : 1Кёльн
25.09.2016 Германия - Бундеслига Тур 5 Кёльн1 : 1РБ Лейпциг
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Бавария21171368-215282,5
2
Лига чемпионов
Боруссия Д21141654-364368,3
3
Лига чемпионов
Байер21115554-343860,3
4
Лига чемпионов
Унион2197529-273454,0
5
Лига Европы
Фрайбург2196633-243352,4
6
Квалификация Лиги конференций
Кёльн2188533-343250,8
7 РБ Лейпциг2194840-263149,2
8 Хоффенхайм2194841-343149,2
9 Айнтрахт Ф2187633-323149,2
10 Майнц2193930-233047,6
11 Бохум21741020-302539,7
12 Вольфсбург21731121-332438,1
13 Боруссия М21651027-382336,5
14 Герта21651023-432336,5
15 Арминия21410721-272234,9
16
Стыковая зона
Аугсбург2157922-352234,9
17
Зона вылета
Штутгарт21461124-381828,6
18
Зона вылета
Гройтер Фюрт21241518-561015,9

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