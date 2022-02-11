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ПСЖ - Ренн 11 Февраля прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
11 февраля 2022, пятница. 23:00 МСК. Франция - Лига 1, 24-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
ПСЖ Ренн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Ренн, которое состоится 11 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Ренн
Ренн
Главные тренеры
Аргентина Маурисио Почеттино
Франция Бруно Женезио
История личных встреч
03.10.2021 Франция - Лига 1 Тур 9 Ренн2 : 0ПСЖ
09.05.2021 Франция - Лига 1 Тур 36 Ренн1 : 1ПСЖ
07.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 10 ПСЖ3 : 0Ренн
18.08.2019 Франция - Лига 1 Тур 2 Ренн2 : 1ПСЖ
03.08.2019 Суперкубок Франции Финал ПСЖ2 : 1Ренн
27.04.2019 Кубок Франции Финал Ренн2 : 2 6 : 5ПСЖ
27.01.2019 Франция - Лига 1 Тур 22 ПСЖ4 : 1Ренн
23.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 6 Ренн1 : 3ПСЖ
12.05.2018 Франция - Лига 1 Тур 37 ПСЖ0 : 2Ренн
30.01.2018 Франция - Кубок лиги 1/2 финала Ренн2 : 3ПСЖ
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ23175151-195681,2
2
Лига чемпионов
Марсель23127436-204362,3
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ницца23134636-1942-162,3
4
Лига Европы
Страсбург23115745-293855,1
5
Квалификация Лиги конференций
Ренн23114843-213753,6
6 Монако23106737-263652,2
7 Монпелье23104938-333449,3
8 Лион2398631-3034-150,7
9 Ланс2396836-333347,8
10 Нант2395930-283246,4
11 Лилль2388731-353246,4
12 Анже2378830-342942,0
13 Брест2377928-352840,6
14 Реймс2369827-272739,1
15 Клермон23661123-392434,8
16 Труа23561220-312130,4
17 Лорьян23481120-382029,0
18
Стыковая зона
Метц23481124-432029,0
19
Зона вылета
Бордо23481134-582029,0
20
Зона вылета
Сент-Этьен23461322-441826,1

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