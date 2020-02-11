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Пятница 11 февраля

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Порту - Спортинг 11 Февраля прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
11 февраля 2022, пятница. 23:15 МСК. Португалия - Примейра, 22-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Порту Спортинг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Спортинг, которое состоится 11 Февраля 2022 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Спортинг
Лиссабон
Главные тренеры
Португалия Сержиу Консейсау
Португалия Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
11.09.2021 Португалия - Примейра Тур 5 Спортинг1 : 1Порту
27.02.2021 Португалия - Примейра Тур 21 Порту0 : 0Спортинг
19.01.2021 Португалия - Кубок лиги 1/2 финала Спортинг2 : 1Порту
17.10.2020 Португалия - Примейра Тур 4 Спортинг2 : 2Порту
15.07.2020 Португалия - Примейра Тур 32 Порту2 : 0Спортинг
05.01.2020 Португалия - Примейра Тур 15 Спортинг1 : 2Порту
25.05.2019 Кубок Португалии Финал Спортинг2 : 2 5 : 4Порту
18.05.2019 Португалия - Примейра Тур 34 Порту2 : 1Спортинг
26.01.2019 Португалия - Кубок лиги Финал Порту1 : 1 1 : 3Спортинг
12.01.2019 Португалия - Примейра Тур 17 Спортинг0 : 0Порту
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Порту21192055-145993,7
2
Лига чемпионов
Спортинг21172241-135384,1
3
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика21152456-194774,6
4
Квалификация Лиги конференций
Брага21115537-223860,3
5
Квалификация Лиги конференций
Жил Висенте2197532-243454,0
6 Витория Гимарайнш2186732-263047,6
7 Эшторил2169625-242742,9
8 Портимоненсе2175921-232641,3
9 Маритиму2167825-302539,7
10 Санта-Клара2166925-392438,1
11 Визела2158824-362336,5
12 Пасуш де Феррейра2149815-242133,3
13 Боавишта21311724-332031,7
14 Тондела21621329-432031,7
15 Морейренсе21471022-321930,2
16
Стыковая зона
Арока21461119-381828,6
17
Зона вылета
Фамаликан21381023-371727,0
18
Зона вылета
Белененсеш21261313-411219,0

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