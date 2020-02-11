Порту - Спортинг 11 Февраля прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
11 февраля 2022, пятница. 23:15 МСК. Португалия - Примейра, 22-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Спортинг, которое состоится 11 Февраля 2022 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Спортинг
Лиссабон
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
|11.09.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 5
|1 : 1
|27.02.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 21
|0 : 0
|19.01.2021
|Португалия - Кубок лиги
|1/2 финала
|2 : 1
|17.10.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 4
|2 : 2
|15.07.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 32
|2 : 0
|05.01.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 15
|1 : 2
|25.05.2019
|Кубок Португалии
|Финал
|2 : 2 5 : 4
|18.05.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 34
|2 : 1
|26.01.2019
|Португалия - Кубок лиги
|Финал
|1 : 1 1 : 3
|12.01.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 17
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|21
|19
|2
|0
|55-14
|59
|93,7
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|21
|17
|2
|2
|41-13
|53
|84,1
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|21
|15
|2
|4
|56-19
|47
|74,6
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|21
|11
|5
|5
|37-22
|38
|60,3
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Жил Висенте
|21
|9
|7
|5
|32-24
|34
|54,0
|6
|Витория Гимарайнш
|21
|8
|6
|7
|32-26
|30
|47,6
|7
|Эшторил
|21
|6
|9
|6
|25-24
|27
|42,9
|8
|Портимоненсе
|21
|7
|5
|9
|21-23
|26
|41,3
|9
|Маритиму
|21
|6
|7
|8
|25-30
|25
|39,7
|10
|Санта-Клара
|21
|6
|6
|9
|25-39
|24
|38,1
|11
|Визела
|21
|5
|8
|8
|24-36
|23
|36,5
|12
|Пасуш де Феррейра
|21
|4
|9
|8
|15-24
|21
|33,3
|13
|Боавишта
|21
|3
|11
|7
|24-33
|20
|31,7
|14
|Тондела
|21
|6
|2
|13
|29-43
|20
|31,7
|15
|Морейренсе
|21
|4
|7
|10
|22-32
|19
|30,2
| 16
Стыковая зона
|Арока
|21
|4
|6
|11
|19-38
|18
|28,6
| 17
Зона вылета
|Фамаликан
|21
|3
|8
|10
|23-37
|17
|27,0
| 18
Зона вылета
|Белененсеш
|21
|2
|6
|13
|13-41
|12
|19,0