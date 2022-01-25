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Баффало Сэйбрз - Коламбус Блю Джекетс 11 Февраля прямая трансляция

Стадион: Кибэнк-центр (Баффало, США), вместимость: 19070
11 февраля 2022, пятница. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Баффало Сэйбрз Коламбус Блю Джекетс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баффало Сэйбрз - Коламбус Блю Джекетс, которое состоится 11 Февраля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кибэнк-центр (Баффало, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Баффало Сэйбрз
Баффало
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Главные тренеры
СШАДон Гранато
КанадаБрэд Ларсен
История личных встреч
23.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 7Коламбус Блю Джекетс
05.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Баффало Сэйбрз3 : 5 БКоламбус Блю Джекетс
29.09.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Коламбус Блю Джекетс4 : 5 ББаффало Сэйбрз
14.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 3 ОТКоламбус Блю Джекетс
01.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 1 ОТКоламбус Блю Джекетс
08.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 3 ОТБаффало Сэйбрз
01.04.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз0 : 4Коламбус Блю Джекетс
30.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 5Баффало Сэйбрз
28.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс5 : 4 ОТБаффало Сэйбрз
12.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 1Коламбус Блю Джекетс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Колорадо Эвеланш442543138183-1296877,3
3 Тампа-Бэй Лайтнинг4621724210157-1306671,7
4 Каролина Харрикейнз4427310310153-1066573,9
5 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
6 Питтсбург Пингвинз4723325311158-1266468,1
7 Торонто Мэйпл Лифс4324421210157-1156373,3
8 Нэшвилл Предаторз4722512215147-1296063,8
9 Миннесота Уайлд4220443011161-1225970,2
10 Вегас Голден Найтс4822241217162-1435961,5
11 Вашингтон Кэпиталз4820322714156-1355961,5
12 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
13 Бостон Брюинз4423211215133-1245562,5
14 Лос-Анджелес Кингз4720222516136-1305558,5
15 Анахайм Дакс4816434516141-1375557,3
16 Калгари Флэймз4320220613142-1045462,8
17 Даллас Старз4417521118133-1345056,8
18 Эдмонтон Ойлерз4418230318143-1464955,7
19 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
20 Ванкувер Кэнакс4816233321123-1334850,0
21 Детройт Ред Уингз4812721521136-1654850,0
22 Виннипег Джетс4316214317122-1284552,3
23 Коламбус Блю Джекетс4414431022141-1634348,9
24 Чикаго Блэкхоукс4710431623116-1574143,6
25 Нью-Йорк Айлендерс401511331799-1084050,0
26 Филадельфия Флайерз4611404423116-1583841,3
27 Нью-Джерси Дэвилз4711414126134-1683739,4
28 Оттава Сенаторз4213211322118-1403642,9
29 Баффало Сэйбрз4511121624117-1573538,9
30 Сиэтл Кракен4713111328123-1643436,2
31 Аризона Койотс478314031105-1762829,8
32 Монреаль Канадиенс457010730100-1792325,6
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4621724210157-1306671,7
3 Каролина Харрикейнз4427310310153-1066573,9
4 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
5 Питтсбург Пингвинз4723325311158-1266468,1
6 Торонто Мэйпл Лифс4324421210157-1156373,3
7 Вашингтон Кэпиталз4820322714156-1355961,5
8 Бостон Брюинз4423211215133-1245562,5
9 Детройт Ред Уингз4812721521136-1654850,0
10 Коламбус Блю Джекетс4414431022141-1634348,9
11 Нью-Йорк Айлендерс401511331799-1084050,0
12 Филадельфия Флайерз4611404423116-1583841,3
13 Нью-Джерси Дэвилз4711414126134-1683739,4
14 Оттава Сенаторз4213211322118-1403642,9
15 Баффало Сэйбрз4511121624117-1573538,9
16 Монреаль Канадиенс457010730100-1792325,6
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш442543138183-1296877,3
2 Нэшвилл Предаторз4722512215147-1296063,8
3 Миннесота Уайлд4220443011161-1225970,2
4 Вегас Голден Найтс4822241217162-1435961,5
5 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
6 Лос-Анджелес Кингз4720222516136-1305558,5
7 Анахайм Дакс4816434516141-1375557,3
8 Калгари Флэймз4320220613142-1045462,8
9 Даллас Старз4417521118133-1345056,8
10 Эдмонтон Ойлерз4418230318143-1464955,7
11 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
12 Ванкувер Кэнакс4816233321123-1334850,0
13 Виннипег Джетс4316214317122-1284552,3
14 Чикаго Блэкхоукс4710431623116-1574143,6
15 Сиэтл Кракен4713111328123-1643436,2
16 Аризона Койотс478314031105-1762829,8
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз4427310310153-1066573,9
2 Нью-Йорк Рейнджерс4726131313145-1226468,1
3 Питтсбург Пингвинз4723325311158-1266468,1
4 Вашингтон Кэпиталз4820322714156-1355961,5
5 Коламбус Блю Джекетс4414431022141-1634348,9
6 Нью-Йорк Айлендерс401511331799-1084050,0
7 Филадельфия Флайерз4611404423116-1583841,3
8 Нью-Джерси Дэвилз4711414126134-1683739,4
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз4724623210194-1396973,4
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4621724210157-1306671,7
3 Торонто Мэйпл Лифс4324421210157-1156373,3
4 Бостон Брюинз4423211215133-1245562,5
5 Детройт Ред Уингз4812721521136-1654850,0
6 Оттава Сенаторз4213211322118-1403642,9
7 Баффало Сэйбрз4511121624117-1573538,9
8 Монреаль Канадиенс457010730100-1792325,6
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш442543138183-1296877,3
2 Нэшвилл Предаторз4722512215147-1296063,8
3 Миннесота Уайлд4220443011161-1225970,2
4 Сент-Луис Блюз4423122313153-1215764,8
5 Даллас Старз4417521118133-1345056,8
6 Виннипег Джетс4316214317122-1284552,3
7 Чикаго Блэкхоукс4710431623116-1574143,6
8 Аризона Койотс478314031105-1762829,8
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Вегас Голден Найтс4822241217162-1435961,5
2 Лос-Анджелес Кингз4720222516136-1305558,5
3 Анахайм Дакс4816434516141-1375557,3
4 Калгари Флэймз4320220613142-1045462,8
5 Эдмонтон Ойлерз4418230318143-1464955,7
6 Сан-Хосе Шаркс4615611320126-1424852,2
7 Ванкувер Кэнакс4816233321123-1334850,0
8 Сиэтл Кракен4713111328123-1643436,2

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