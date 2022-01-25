Бостон Брюинз - Каролина Харрикейнз 11 Февраля прямая трансляция
Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
11 февраля 2022, пятница. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Каролина Харрикейнз, которое состоится 11 Февраля 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Каролина Харрикейнз
Роли
Главные тренеры
|Брюс Кэссиди
|Род Бриндамор
История личных встреч
|19.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 7
|29.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|19.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|2 : 1
|18.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|3 : 4
|15.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|1 : 3
|14.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|2 : 3
|12.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|4 : 3 ОТ
|04.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|17.05.2019
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Восток
|0 : 4
|15.05.2019
|НХЛ - плей-офф
|Финал - Восток
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|47
|24
|6
|2
|3
|2
|10
|194-139
|69
|73,4
|2
|Колорадо Эвеланш
|44
|25
|4
|3
|1
|3
|8
|183-129
|68
|77,3
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|46
|21
|7
|2
|4
|2
|10
|157-130
|66
|71,7
|4
|Каролина Харрикейнз
|44
|27
|3
|1
|0
|3
|10
|153-106
|65
|73,9
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|47
|26
|1
|3
|1
|3
|13
|145-122
|64
|68,1
|6
|Питтсбург Пингвинз
|47
|23
|3
|2
|5
|3
|11
|158-126
|64
|68,1
|7
|Торонто Мэйпл Лифс
|43
|24
|4
|2
|1
|2
|10
|157-115
|63
|73,3
|8
|Нэшвилл Предаторз
|47
|22
|5
|1
|2
|2
|15
|147-129
|60
|63,8
|9
|Миннесота Уайлд
|42
|20
|4
|4
|3
|0
|11
|161-122
|59
|70,2
|10
|Вегас Голден Найтс
|48
|22
|2
|4
|1
|2
|17
|162-143
|59
|61,5
|11
|Вашингтон Кэпиталз
|48
|20
|3
|2
|2
|7
|14
|156-135
|59
|61,5
|12
|Сент-Луис Блюз
|44
|23
|1
|2
|2
|3
|13
|153-121
|57
|64,8
|13
|Бостон Брюинз
|44
|23
|2
|1
|1
|2
|15
|133-124
|55
|62,5
|14
|Лос-Анджелес Кингз
|47
|20
|2
|2
|2
|5
|16
|136-130
|55
|58,5
|15
|Анахайм Дакс
|48
|16
|4
|3
|4
|5
|16
|141-137
|55
|57,3
|16
|Калгари Флэймз
|43
|20
|2
|2
|0
|6
|13
|142-104
|54
|62,8
|17
|Даллас Старз
|44
|17
|5
|2
|1
|1
|18
|133-134
|50
|56,8
|18
|Эдмонтон Ойлерз
|44
|18
|2
|3
|0
|3
|18
|143-146
|49
|55,7
|19
|Сан-Хосе Шаркс
|46
|15
|6
|1
|1
|3
|20
|126-142
|48
|52,2
|20
|Ванкувер Кэнакс
|48
|16
|2
|3
|3
|3
|21
|123-133
|48
|50,0
|21
|Детройт Ред Уингз
|48
|12
|7
|2
|1
|5
|21
|136-165
|48
|50,0
|22
|Виннипег Джетс
|43
|16
|2
|1
|4
|3
|17
|122-128
|45
|52,3
|23
|Коламбус Блю Джекетс
|44
|14
|4
|3
|1
|0
|22
|141-163
|43
|48,9
|24
|Чикаго Блэкхоукс
|47
|10
|4
|3
|1
|6
|23
|116-157
|41
|43,6
|25
|Нью-Йорк Айлендерс
|40
|15
|1
|1
|3
|3
|17
|99-108
|40
|50,0
|26
|Филадельфия Флайерз
|46
|11
|4
|0
|4
|4
|23
|116-158
|38
|41,3
|27
|Нью-Джерси Дэвилз
|47
|11
|4
|1
|4
|1
|26
|134-168
|37
|39,4
|28
|Оттава Сенаторз
|42
|13
|2
|1
|1
|3
|22
|118-140
|36
|42,9
|29
|Баффало Сэйбрз
|45
|11
|1
|2
|1
|6
|24
|117-157
|35
|38,9
|30
|Сиэтл Кракен
|47
|13
|1
|1
|1
|3
|28
|123-164
|34
|36,2
|31
|Аризона Койотс
|47
|8
|3
|1
|4
|0
|31
|105-176
|28
|29,8
|32
|Монреаль Канадиенс
|45
|7
|0
|1
|0
|7
|30
|100-179
|23
|25,6
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|47
|24
|6
|2
|3
|2
|10
|194-139
|69
|73,4
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|46
|21
|7
|2
|4
|2
|10
|157-130
|66
|71,7
|3
|Каролина Харрикейнз
|44
|27
|3
|1
|0
|3
|10
|153-106
|65
|73,9
|4
|Нью-Йорк Рейнджерс
|47
|26
|1
|3
|1
|3
|13
|145-122
|64
|68,1
|5
|Питтсбург Пингвинз
|47
|23
|3
|2
|5
|3
|11
|158-126
|64
|68,1
|6
|Торонто Мэйпл Лифс
|43
|24
|4
|2
|1
|2
|10
|157-115
|63
|73,3
|7
|Вашингтон Кэпиталз
|48
|20
|3
|2
|2
|7
|14
|156-135
|59
|61,5
|8
|Бостон Брюинз
|44
|23
|2
|1
|1
|2
|15
|133-124
|55
|62,5
|9
|Детройт Ред Уингз
|48
|12
|7
|2
|1
|5
|21
|136-165
|48
|50,0
|10
|Коламбус Блю Джекетс
|44
|14
|4
|3
|1
|0
|22
|141-163
|43
|48,9
|11
|Нью-Йорк Айлендерс
|40
|15
|1
|1
|3
|3
|17
|99-108
|40
|50,0
|12
|Филадельфия Флайерз
|46
|11
|4
|0
|4
|4
|23
|116-158
|38
|41,3
|13
|Нью-Джерси Дэвилз
|47
|11
|4
|1
|4
|1
|26
|134-168
|37
|39,4
|14
|Оттава Сенаторз
|42
|13
|2
|1
|1
|3
|22
|118-140
|36
|42,9
|15
|Баффало Сэйбрз
|45
|11
|1
|2
|1
|6
|24
|117-157
|35
|38,9
|16
|Монреаль Канадиенс
|45
|7
|0
|1
|0
|7
|30
|100-179
|23
|25,6
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|44
|25
|4
|3
|1
|3
|8
|183-129
|68
|77,3
|2
|Нэшвилл Предаторз
|47
|22
|5
|1
|2
|2
|15
|147-129
|60
|63,8
|3
|Миннесота Уайлд
|42
|20
|4
|4
|3
|0
|11
|161-122
|59
|70,2
|4
|Вегас Голден Найтс
|48
|22
|2
|4
|1
|2
|17
|162-143
|59
|61,5
|5
|Сент-Луис Блюз
|44
|23
|1
|2
|2
|3
|13
|153-121
|57
|64,8
|6
|Лос-Анджелес Кингз
|47
|20
|2
|2
|2
|5
|16
|136-130
|55
|58,5
|7
|Анахайм Дакс
|48
|16
|4
|3
|4
|5
|16
|141-137
|55
|57,3
|8
|Калгари Флэймз
|43
|20
|2
|2
|0
|6
|13
|142-104
|54
|62,8
|9
|Даллас Старз
|44
|17
|5
|2
|1
|1
|18
|133-134
|50
|56,8
|10
|Эдмонтон Ойлерз
|44
|18
|2
|3
|0
|3
|18
|143-146
|49
|55,7
|11
|Сан-Хосе Шаркс
|46
|15
|6
|1
|1
|3
|20
|126-142
|48
|52,2
|12
|Ванкувер Кэнакс
|48
|16
|2
|3
|3
|3
|21
|123-133
|48
|50,0
|13
|Виннипег Джетс
|43
|16
|2
|1
|4
|3
|17
|122-128
|45
|52,3
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|47
|10
|4
|3
|1
|6
|23
|116-157
|41
|43,6
|15
|Сиэтл Кракен
|47
|13
|1
|1
|1
|3
|28
|123-164
|34
|36,2
|16
|Аризона Койотс
|47
|8
|3
|1
|4
|0
|31
|105-176
|28
|29,8
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|44
|27
|3
|1
|0
|3
|10
|153-106
|65
|73,9
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|47
|26
|1
|3
|1
|3
|13
|145-122
|64
|68,1
|3
|Питтсбург Пингвинз
|47
|23
|3
|2
|5
|3
|11
|158-126
|64
|68,1
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|48
|20
|3
|2
|2
|7
|14
|156-135
|59
|61,5
|5
|Коламбус Блю Джекетс
|44
|14
|4
|3
|1
|0
|22
|141-163
|43
|48,9
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|40
|15
|1
|1
|3
|3
|17
|99-108
|40
|50,0
|7
|Филадельфия Флайерз
|46
|11
|4
|0
|4
|4
|23
|116-158
|38
|41,3
|8
|Нью-Джерси Дэвилз
|47
|11
|4
|1
|4
|1
|26
|134-168
|37
|39,4
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|47
|24
|6
|2
|3
|2
|10
|194-139
|69
|73,4
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|46
|21
|7
|2
|4
|2
|10
|157-130
|66
|71,7
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|43
|24
|4
|2
|1
|2
|10
|157-115
|63
|73,3
|4
|Бостон Брюинз
|44
|23
|2
|1
|1
|2
|15
|133-124
|55
|62,5
|5
|Детройт Ред Уингз
|48
|12
|7
|2
|1
|5
|21
|136-165
|48
|50,0
|6
|Оттава Сенаторз
|42
|13
|2
|1
|1
|3
|22
|118-140
|36
|42,9
|7
|Баффало Сэйбрз
|45
|11
|1
|2
|1
|6
|24
|117-157
|35
|38,9
|8
|Монреаль Канадиенс
|45
|7
|0
|1
|0
|7
|30
|100-179
|23
|25,6
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|44
|25
|4
|3
|1
|3
|8
|183-129
|68
|77,3
|2
|Нэшвилл Предаторз
|47
|22
|5
|1
|2
|2
|15
|147-129
|60
|63,8
|3
|Миннесота Уайлд
|42
|20
|4
|4
|3
|0
|11
|161-122
|59
|70,2
|4
|Сент-Луис Блюз
|44
|23
|1
|2
|2
|3
|13
|153-121
|57
|64,8
|5
|Даллас Старз
|44
|17
|5
|2
|1
|1
|18
|133-134
|50
|56,8
|6
|Виннипег Джетс
|43
|16
|2
|1
|4
|3
|17
|122-128
|45
|52,3
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|47
|10
|4
|3
|1
|6
|23
|116-157
|41
|43,6
|8
|Аризона Койотс
|47
|8
|3
|1
|4
|0
|31
|105-176
|28
|29,8
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Вегас Голден Найтс
|48
|22
|2
|4
|1
|2
|17
|162-143
|59
|61,5
|2
|Лос-Анджелес Кингз
|47
|20
|2
|2
|2
|5
|16
|136-130
|55
|58,5
|3
|Анахайм Дакс
|48
|16
|4
|3
|4
|5
|16
|141-137
|55
|57,3
|4
|Калгари Флэймз
|43
|20
|2
|2
|0
|6
|13
|142-104
|54
|62,8
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|44
|18
|2
|3
|0
|3
|18
|143-146
|49
|55,7
|6
|Сан-Хосе Шаркс
|46
|15
|6
|1
|1
|3
|20
|126-142
|48
|52,2
|7
|Ванкувер Кэнакс
|48
|16
|2
|3
|3
|3
|21
|123-133
|48
|50,0
|8
|Сиэтл Кракен
|47
|13
|1
|1
|1
|3
|28
|123-164
|34
|36,2